Cội nguồn cách mạng Tuyên Quang viết tiếp khát vọng mùa Thu

Trong những ngày mùa Thu lịch sử, từ mái đình Tân Trào, cây đa Tân Trào đến những bản làng nơi địa đầu cực Bắc, sắc đỏ của cờ Tổ quốc hòa cùng nhịp sống mới trên quê hương cách mạng.

Cách đây 81 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đã làm nên thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám.

Hôm nay, tinh thần ấy tiếp tục được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang trao truyền bằng ý chí tự lực, tự cường, bằng khát vọng đổi mới và những việc làm cụ thể trong xây dựng quê hương.

Sau hợp nhất, với không gian phát triển rộng lớn, Tuyên Quang đứng trước yêu cầu mới về tổ chức bộ máy, quản trị địa bàn, liên kết vùng và khai thác hiệu quả tiềm năng. Tỉnh đang nỗ lực biến lợi thế thành động lực, đưa thành quả phát triển đến gần hơn với mỗi người dân.

Từ cội nguồn cách mạng đến không gian phát triển mới

Trong dòng chảy của lịch sử dân tộc, Tuyên Quang giữ vị trí đặc biệt. Năm 1945, Tân Trào được Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn làm trung tâm lãnh đạo cách mạng, Thủ đô Khu Giải phóng.

Tại đây, Hội nghị toàn quốc của Đảng và Quốc dân Đại hội Tân Trào đã quyết định những vấn đề trọng đại, mở đường cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Trong những ngày chuẩn bị cho thời khắc lịch sử, đồng bào các dân tộc Tuyên Quang đã góp lương thực, thực phẩm, dựng lán trại, bảo vệ căn cứ, giữ gìn an toàn cho lãnh tụ và các cơ quan đầu não của cách mạng. Chính sự gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân, sự đồng lòng của các dân tộc đã góp phần tạo nên hậu phương vững chắc cho thắng lợi của mùa Thu năm 1945.

Du khách nghe giới thiệu tại Triển lãm ảnh chuyên đề “Tân Trào - 81 mùa Thu cách mạng” ở Bảo tàng ATK Tân Trào (tỉnh Tuyên Quang). (Ảnh: Minh Tâm/TTXVN)

Sau 81 năm, Tuyên Quang đang nỗ lực từng bước xây dựng những miền quê giàu đẹp, an toàn, bình yên. Đến tháng 8/2026, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng hơn 11.000 mô hình “Dân vận khéo.”

Trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng trăm ha đất và hơn 1 triệu ngày công. Việc hoàn thành xóa 15.064 nhà tạm, nhà dột nát đã mang lại nơi ở an toàn cho các gia đình khó khăn.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Tuyên Quang có 124 xã, phường (gồm 117 xã và 7 phường). Không gian phát triển mới trải dài từ vùng đất cách mạng Tân Trào, những vùng sản xuất nông, lâm nghiệp phía Nam đến cao nguyên đá, ruộng bậc thang và vùng biên giới cực Bắc.

Sự hội tụ của những miền đất giàu truyền thống, đa dạng bản sắc và tiềm năng tạo điều kiện để tỉnh tổ chức lại các không gian kinh tế, du lịch, đô thị và nông thôn theo hướng liên kết, bổ trợ cho nhau.

Sau thời gian đầu vừa sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, vừa giải quyết khối lượng công việc lớn, hoạt động của chính quyền 124 xã, phường cơ bản ổn định. Các trung tâm phục vụ hành chính công từng bước chuẩn hóa qui trình, tăng cường tiếp nhận hồ sơ trên môi trường điện tử, số hóa kết quả giải quyết thủ tục và hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Những mô hình ứng dụng mã QR, theo dõi nhiệm vụ bằng chỉ số, hỗ trợ người cao tuổi và đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện thủ tục hành chính đang góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền với người dân.

Tỉnh đồng thời tổ chức các lớp tập huấn ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giải quyết thủ tục hành chính và hoạt động công vụ đến 124 xã, phường; thành lập các tổ công tác hỗ trợ cấp xã tháo gỡ vướng mắc trong những lĩnh vực khó, nhất là đất đai, qui hoạch và xây dựng cơ sở dữ liệu.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh yêu cầu các địa phương cần hành động quyết liệt, tạo chuyển biến thực chất trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế và nguồn lực của không gian phát triển mới. Đó cũng là yêu cầu để bộ máy sau sắp xếp không chỉ tinh gọn về đầu mối mà thực sự nâng cao chất lượng phục vụ, biến những chủ trương lớn thành kết quả người dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hằng ngày.

Khát vọng phát triển

Một góc tỉnh Tuyên Quang. (Nguồn: TTXVN)

Nền tảng chính trị ổn định, sức mạnh đoàn kết và không gian phát triển rộng mở đang tạo thêm động lực cho kinh tế Tuyên Quang. Năm 2025, tỉnh có 19/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch; tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 8,01%; quy mô kinh tế ước tăng 1,6 lần so với năm 2020, GRDP bình quân đầu người đạt khoảng 55,5 triệu đồng.

Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, GRDP ước tăng 7,72%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,25%; có thêm 8 dự án công nghiệp hoàn thành, đi vào hoạt động. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 4.264 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công trên 4.189 tỷ đồng. Toàn tỉnh đón trên 2,093 triệu lượt khách du lịch.

Tuyên Quang xác định năm 2026 là năm tăng tốc, với mục tiêu GRDP tăng 10,17%, GRDP bình quân đầu người đạt 59,87 triệu đồng, thu ngân sách nhà nước đạt 7.292 tỷ đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 47.800 tỷ đồng và thu hút 4,1 triệu lượt khách du lịch.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh không lựa chọn tăng trưởng bằng mọi giá mà hướng đến chuyển đổi mô hình phát triển dựa trên kết cấu hạ tầng, khoa học và công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực, giá trị văn hóa và khả năng liên kết giữa các vùng.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc yêu cầu các cấp, ngành tập trung tháo gỡ điểm nghẽn về đất đai, qui hoạch, đầu tư, xây dựng; đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư công và cải thiện thực chất môi trường đầu tư, kinh doanh.

Việc tổ chức lại không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch phải được đặt trong tổng thể phát triển chung, tránh chia cắt theo địa giới cũ và tạo điều kiện để mỗi khu vực phát huy lợi thế riêng.

Trên những vùng sản xuất, chuyển đổi mô hình tăng trưởng bắt đầu từ việc thay đổi cách nghĩ, cách làm. Nông nghiệp đang từng bước chuyển từ chú trọng sản lượng sang nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng; hình thành vùng nguyên liệu ổn định, phát triển liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ.

Những sản phẩm chè, cam, mật ong, na, gạo đặc sản, dược liệu, sản phẩm từ rừng và các mặt hàng OCOP ngày càng được quan tâm chuẩn hóa qui trình, xây dựng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và quảng bá trên nền tảng số. Đồng thời, giá trị của cảnh quan, tri thức bản địa, kiến trúc truyền thống và lễ hội đang được kết nối với du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân.

Ngoài ra, Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh đã mở rộng yêu cầu từ hạ tầng thiết yếu sang hạ tầng số, nông nghiệp thông minh, kinh tế số, giáo dục, y tế, môi trường và an sinh xã hội. Nông thôn mới hôm nay không chỉ là đường bêtông, nhà văn hóa hay những hàng cây xanh, mà là nơi người dân có sinh kế ổn định, thuận lợi tiếp cận dịch vụ công và được thụ hưởng thành quả phát triển.

Từ mùa Thu năm 1945 đến mùa Thu hôm nay là hành trình 81 năm không ngừng dựng xây, bảo vệ và phát triển.

Bằng niềm tự hào về cội nguồn cách mạng, sức mạnh đại đoàn kết và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang đang viết tiếp tinh thần mùa Thu độc lập bằng những đổi thay cụ thể mỗi ngày, để quê hương cách mạng không chỉ là nơi lưu giữ ký ức hào hùng của dân tộc, mà còn trở thành miền đất của niềm tin, sự bình yên và những khát vọng phát triển./.

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