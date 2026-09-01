Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9/2026.
Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân./.
Việt Nam-Myanmar tổ chức thành công Kỳ họp Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương
Tổng thống Min Aung Hlaing bày tỏ tin tưởng kết quả của kỳ họp Ủy ban hỗn hợp sẽ góp phần thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước phát triển mạnh mẽ, thực chất, sâu sắc hơn trong thời gian tới.