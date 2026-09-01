Chính trị

Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam

Chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Myanmar và Phu nhân được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân.

Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: AP/TTXVN)
Tổng thống Myanmar Min Aung Hlaing. (Ảnh: AP/TTXVN)

Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Min Aung Hlaing và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ ngày 4-6/9/2026.

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)
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