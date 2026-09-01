Chính trị

Điện mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Cộng hòa Slovakia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Cộng hòa Slovakia nhân kỷ niệm ngày Quốc khánh nước này.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại cuộc gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Slovakia Robert Fico tại cuộc gặp gỡ báo chí hai nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ngày 1/9/2026, nhân dịp kỷ niệm lần thứ 34 Quốc khánh Cộng hòa Slovakia (1/9/1992-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Peter Pellegrini; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Robert Fico; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Quốc hội Richard Rasi.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Bộ trưởng Ngoại giao và các vấn đề châu Âu Juraj Blanar./.

Điện mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Malaysia

Điện mừng kỷ niệm ngày Quốc khánh Malaysia

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới lãnh đạo Malaysia nhân dịp kỷ niệm lần thứ 69 Quốc khánh nước này.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tổng Bí thư #Chủ tịch nước Tô Lâm #Điện mừng #Quốc khánh Cộng hòa Slovakia #NQ 59-bt TP. Hà Nội
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