Chính trị

Điện mừng kỷ niệm Ngày Độc lập của Cộng hòa Uzbekistan

Ngày 1/9/2026, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Uzbekistan (1/9/1991-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Shavkat Mirziyoyev.

Ngày 1/9/2026, nhân dịp kỷ niệm 35 năm Ngày Độc lập của Cộng hòa Uzbekistan (1/9/1991-1/9/2026), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng đến Tổng thống Shavkat Mirziyoyev; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng gửi điện mừng đến Thủ tướng Abdulla Aripov; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gửi điện mừng đến tới Chủ tịch Thượng viện Tanzila Narbayeva và Chủ tịch Hạ viện Nuriddin Ismoilov.

Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng đến Bộ trưởng Ngoại giao Bakhtiyor Saidov./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Uzbekistan #điện mừng #Việt Nam-Uzbekistan
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