Xuyên lễ thi công, Dự án cầu Trần Hưng Đạo lắp những đốt dầm đầu tiên

Ngay trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Dự án cầu Trần Hưng Đạo (thành phố Hà Nội) vẫn đang được chủ đầu tư và nhà thầu liên tục thi công ngày/đêm lắp dựng những đốt dầm cầu đầu tiên nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình trước thời điểm diễn ra các sự kiện APEC 2027.

Theo báo cáo của Ban Ban Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo thuộc Tập đoàn Sun Group, sau gần 9 tháng triển khai, công trình đã đạt sản lượng xấp xỉ 40%; 128 cọc khoan nhồi đường kính 2m, sâu hơn 50m của 7 trụ cầu chính đã được hoàn thành trong chưa đầy 3 tháng. Ngay sau khi hoàn thành cọc khoan nhồi vào ngày 15/2/2026, các mũi thi công lập tức chuyển sang bệ và thân trụ. Đến ngày 30/5, toàn bộ bệ và thân trụ cầu chính đã đạt cao độ vượt lũ +5m.

Đặc biệt, 5 trụ cầu chính giữa sông (TC2 đến TC6 đã được đổ bê tông lên những cao độ từ 13,3m đến 17,5m) hiện đạt khoảng 90% khối lượng, tạo nền tảng để triển khai kết cấu phía trên; trụ TC7 đã hoàn thành căng cáp và bơm vữa dầm ngang.

Ngày 30/8, các đốt dầm đầu tiên được lai dắt về công trường bằng đường thủy. Được biết, toàn bộ 26.275 tấn thép kết cấu phục vụ cầu chính (bao gồm đốt dầm cầu) hiện được gia công tại 10 nhà máy trên cả nước. Với các cấu kiện có kích thước và trọng lượng lớn, việc đưa thép từ nhà máy về công trường không đơn giản là lựa chọn một tuyến vận chuyển.

Các đốt dầm đầu tiên của cầu Trần Hưng Đạo được lai dắt về công trường bằng đường thủy. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tùy vị trí nhà máy và kích thước, có cấu kiện được vận chuyển bằng đường biển về cảng, sau đó tiếp tục đi đường bộ rồi hạ xuống sà lan để đưa tới vị trí lắp dựng trên sông Hồng. Một số cấu kiện khác được đưa trực tiếp từ nhà máy xuống phương tiện thủy và vận chuyển bằng sà lan về công trường.

Mỗi hành trình đều phải được tính toán từ tải trọng, kích thước cấu kiện, phương tiện, tuyến đường cho đến thời điểm tập kết. Chỉ khi các khâu được phối hợp chính xác, những khối thép nặng hàng chục tấn mới có thể xuất hiện đúng thời điểm tại vị trí lắp dựng.

Trong ngày 31/8, có 4 đốt dầm dọc chủ, mỗi đốt nặng khoảng 23,6 tấn lần lượt được đưa vào vị trí lắp dựng tại nhịp cầu nối hai trụ TC3 và TC4. Để nâng những khối thép nặng hàng chục tấn giữa sông, nhà thầu đã phải huy động những cần cẩu có sức nâng từ 250-500 tấn cùng sự tham gia, giám sát của hàng chục công nhân, kỹ sư.

Khi được nâng lên bằng cẩu, cấu kiện không chỉ được đưa đúng vị trí mà còn phải kiểm soát chính xác góc nghiêng, cao độ và các điểm liên kết. Chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến vị trí kết nối của các đốt dầm tiếp theo.

Trọng lượng khổng lồ mỗi đốt cầu càng đặt thêm áp lực về yêu cầu kỹ thuật. Mỗi nhịp cầu sử dụng 11 đốt dầm dọc chủ, với khối lượng khoảng 20-24 tấn/đốt. Trên nền hệ dầm này, các cấu kiện vòm sẽ tiếp tục được lắp dựng.

Theo dự kiến, hệ dầm và vòm giữa TC3-TC4 dự kiến hoàn thiện lắp đặt trong năm 2026, trước ngày 31/12, để tiếp tục triển khai hệ dầm, vòm TC4-TC5 vào đầu năm 2027. Đây sẽ là nhịp cuối cùng, kết nối các nhịp vòm thành một chỉnh thể hoàn chỉnh.

Nhằm đảm bảo tiến độ, nhịp độ thi công được duy trì liên tục ngay cả trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh. Các nhà thầu huy động 100% quân số, tổ chức 28 mũi thi công xuyên ngày đêm trên toàn công trường. Khoảng 700 nhân sự cùng hơn 120 máy móc, thiết bị được huy động, trong đó có 19 sà lan, hàng chục cần cẩu và nhiều thiết bị chuyên dụng.

Cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt bởi từ đây, cây cầu bắt đầu dần hiện hình trên mặt sông Hồng. Nếu phần móng và các trụ cầu là nền tảng bảo đảm công trình đứng vững, thì hệ dầm, sàn và vòm thép sẽ từng bước tạo nên hình hài kiến trúc “vô cực” đặc trưng của cầu Trần Hưng Đạo.

Mỗi nhịp cầu sử dụng 11 đốt dầm dọc chủ, với khối lượng khoảng 20-24 tấn mỗi đốt. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo đại diện nhà thầu, kiến trúc vòm “vô cực” với các nhịp sóng uốn lượn liên tục đặt ra bài toán khó khi thi công. Khác biệt với cầu truyền thống, dầm dọc chủ của cầu Trần Hưng Đạo được lắp dựng nghiêng 33 độ so với mặt ngang để đảm bảo tính thẩm mỹ theo bản vẽ, nhưng vẫn phải đảm bảo yêu cầu về hình học và chịu lực, đây là các yếu tố sống còn của một công trình giao thông.

“Nhờ tinh thần làm việc kỷ luật của đội ngũ công nhân, kỹ sư nhà thầu, luôn bám công trường ngày đêm, sẵn sàng tinh thần vượt qua khó khăn của thời tiết cũng như áp lực về tiến độ, chúng tôi mới cán mốc thi công ngày hôm nay. Đó còn là sự tổng hoà trong cách tổ chức thi công, phối hợp chặt chẽ ăn ý giữa các đơn vị và giải pháp công nghệ tối ưu,” ông Trần Trọng Huy, Phó Giám đốc Ban Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo chia sẻ./.

Dự án cầu Trần Hưng Đạo có tổng mức đầu tư 16.226 tỷ đồng, trong đó hạng mục cầu chính chiều dài 870m, quy mô đảm bảo 6 làn xe cơ giới cùng các làn dành cho xe đạp và người đi bộ, được thiết kế gồm 6 nhịp chia thành hai liên cầu. Mỗi nhịp có chiều dài 145m, sử dụng kết cấu vòm thép hiện đại với hình tượng trưng cho biểu tượng vô cực, tạo điểm nhấn kiến trúc trên sông Hồng. Cầu dẫn hai bên có tổng chiều dài khoảng 1.213m. Toàn tuyến bố trí 3 nút giao gồm: nút giao khác mức với đường Trần Khánh Dư-Nguyễn Khoái; nút giao với đường đê Tả Hồng và đường Cổ Linh; nút giao bằng với đường Nguyễn Sơn. Dự án được triển khai thi công 19/12/2025 và đang được chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành công trình vào tháng 9/2027.

Tăng tốc 7 cầu vượt sông Hồng, nhiều dự án đạt trên 70% khối lượng thi công Hà Nội đang triển khai 7 dự án cầu qua sông Hồng gồm: Cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Thượng Cát, cầu Vân Phúc, cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở.