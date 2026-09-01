Tây Ninh mở rộng dư địa, gia tăng sức hút đầu tư

Sau hợp nhất, Tây Ninh đang đứng trước không gian phát triển mới với những lợi thế nổi bật về vị trí chiến lược, công nghiệp, kinh tế cửa khẩu, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và năng lượng sạch. Cùng với việc tổ chức lại không gian phát triển, tỉnh xác định cải cách hành chính, hoàn thiện hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực và thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo là những nền tảng quan trọng để mở rộng dư địa, nâng cao năng lực cạnh tranh và gia tăng sức hút đầu tư.

Dòng vốn quốc tế tiếp tục tìm đến

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn cho biết, hiện, trên địa bàn tỉnh có 2.181 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký khoảng 26,64 tỷ USD. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, tỉnh đã cấp mới 114 dự án, tổng vốn đăng ký mới 720,3 triệu USD; có 90 dự án điều chỉnh vốn, với số vốn điều chỉnh 957,6 triệu USD.

Tổng vốn cấp mới và điều chỉnh đạt khoảng 1,678 tỷ USD.Những con số trên không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của thị trường Tây Ninh mà còn cho thấy dư địa hợp tác quốc tế ngày càng mở rộng; trong đó, lợi thế về vị trí cửa ngõ kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia đang trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp tỉnh nâng cao sức cạnh tranh trong thu hút dòng vốn mới.

Theo ông Lê Văn Hẳn, Tây Ninh xác định hợp tác đầu tư là một trong những cầu nối quan trọng để tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng có lợi với các đối tác quốc tế. Tỉnh đang đẩy mạnh quảng bá môi trường đầu tư trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số; phối hợp với Tổ chức Xúc tiến thương mại và các tổng lãnh sự quán để kết nối, cung cấp thông tin về tiềm năng, cơ hội đầu tư.

Định hướng thu hút đầu tư cũng được chuyển mạnh theo hướng chọn lọc, ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao và khả năng tham gia sâu vào chuỗi sản xuất. Các lĩnh vực được tỉnh ưu tiên gồm công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, sản xuất linh kiện điện tử, cơ khí chính xác, bán dẫn, công nghệ sinh học, dược phẩm, thiết bị y tế; logistics, trung tâm thương mại, đô thị thông minh, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn.

Thực tiễn hoạt động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài cho thấy những lợi thế của Tây Ninh đang được chuyển hóa thành giá trị sản xuất cụ thể.

Ông Wietse Mutters, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hà Lan, nhận định Tây Ninh đang có nhiều cơ hội mở rộng hợp tác với doanh nghiệp Hà Lan, nhất là trong các lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, y tế, thực phẩm và năng lượng tái tạo.

Công nhân tập trung làm việc tại nhà máy, góp phần tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động địa phương. (Ảnh: Minh Phú/TTXVN)

Hiện, có 13 dự án chăn nuôi công nghệ cao của doanh nghiệp Hà Lan tại Tây Ninh, với tổng vốn khoảng 700 triệu USD. Đây được xem là minh chứng cho dư địa hợp tác và cũng là cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng kết nối, chuyển những tiềm năng về hợp tác thành các dự án, hoạt động sản xuất, kinh doanh cụ thể.

Ông Wang Jinwu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Gain Lucky tại Khu công nghiệp Phước Đông, cho biết, doanh nghiệp đã đầu tư 500 triệu USD vào lĩnh vực dệt kim, may mặc cao cấp, tạo việc làm cho hơn 20.000 lao động. Năm 2025, doanh nghiệp đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 797 triệu USD, doanh thu hơn 1,1 tỷ USD.

Theo ông Wang Jinwu, nhà máy tại Tây Ninh là cơ sở lớn nhất và được đầu tư sớm nhất trong hệ thống của doanh nghiệp. Đáng chú ý, doanh nghiệp khai thác hiệu quả chuỗi cung ứng phụ trợ trên địa bàn, với tỷ lệ mua nguyên liệu nội địa lên đến 70%.

Nguồn nước dồi dào từ hồ nước ngọt địa phương giúp doanh nghiệp duy trì chất lượng ổn định trong công đoạn nhuộm màu sản phẩm. Bên cạnh đó, hoạt động giao thương qua cửa khẩu Mộc Bài cũng tạo thuận lợi cho chuỗi cung ứng kết nối với Campuchia. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tuyển dụng do lực lượng lao động có tính biến động cao, đặc biệt vào mỗi dịp đầu năm mới.

Từ góc độ hợp tác quốc tế, trong chuyến thăm các doanh nghiệp Trung Quốc tại Tây Ninh tháng 8/2026, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam Hà Vĩ đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục phát huy thế mạnh, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường hợp tác, tuân thủ pháp luật Việt Nam và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội.

Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh, doanh nghiệp cần chủ động phối hợp với chính quyền địa phương và Đại sứ quán để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đồng thời tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực đóng góp, hỗ trợ cộng đồng tại Tây Ninh. Đây cũng là cơ sở để doanh nghiệp Trung Quốc nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường gắn kết với địa phương và hướng tới hợp tác lâu dài, cùng phát triển.

Nâng chất dòng vốn

Từ cộng đồng doanh nghiệp, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh Trịnh Văn Hải cho rằng, trong không gian phát triển mới, điều doanh nghiệp kỳ vọng là tỉnh tiếp tục xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và có sự đồng hành thực chất của chính quyền.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Tây Ninh sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý, giữa doanh nghiệp địa phương với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế; đồng thời khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp chủ động đổi mới quản trị, nâng cao năng lực cạnh tranh, theo đuổi phát triển xanh và có trách nhiệm với xã hội.

Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết, Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được điều chỉnh, tổ chức lại không gian phát triển theo hướng đa trung tâm, đa cực; hình thành các hành lang kinh tế, trục động lực và tăng cường kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ, vùng đồng bằng sông Cửu Long và Campuchia.

Để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh xác định phải tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, cắt giảm những thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí và kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, tồn tại, vướng mắc. Mục tiêu là tạo dựng môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh thực sự thông thoáng để nhà đầu tư yên tâm lựa chọn Tây Ninh làm điểm đến lâu dài.

Cùng với cải cách thể chế, tỉnh tiếp tục huy động và tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng năng lượng, xây dựng hệ thống giao thông thuận lợi, thông suốt, tăng cường kết nối với Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam và Campuchia.

Cũng theo ông Nguyễn Văn Quyết, một trong những yêu cầu có tính quyết định là phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình phát triển. Đây cũng là một trong ba khâu đột phá được Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ I xác định.

Tỉnh đồng thời đẩy mạnh ứng dụng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Trong tiến trình này, con người với tri thức, khát vọng, năng lực đổi mới và tinh thần trách nhiệm được xác định là trung tâm, chủ thể kiến tạo và quyết định thành công của quá trình phát triển.

Điểm đáng chú ý là tỉnh không chỉ hướng tới thu hút thêm nguồn vốn mà đặt yêu cầu cao hơn đối với chất lượng dòng vốn. Tây Ninh ưu tiên các nhà đầu tư có năng lực, công nghệ tiên tiến, quản trị hiện đại và cam kết phát triển lâu dài; tập trung vào công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, đô thị - dịch vụ hiện đại, du lịch chất lượng cao, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và các mô hình kinh tế mới.

Tây Ninh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư với tinh thần cầu thị, chủ động, trách nhiệm và cùng phát triển. Những khó khăn, vướng mắc sẽ được chủ động xử lý; các ý tưởng kinh doanh tốt được tạo điều kiện triển khai nhanh; các dự án phù hợp sớm đi vào hoạt động, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển lâu dài và gắn bó với địa phương.

Từ lợi thế về vị trí địa chiến lược, Tây Ninh đang từng bước chuyển hóa tiềm năng thành lợi thế cạnh tranh, biến không gian phát triển mới thành động lực thu hút nguồn lực cho tăng trưởng.

Cùng với hạ tầng được đầu tư đồng bộ hơn, môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện và tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp được đề cao, tỉnh đang tạo dựng nền tảng vững chắc để đón dòng vốn chất lượng, mở rộng liên kết và hình thành những động lực tăng trưởng mới.

Đây là tiền đề để Tây Ninh phát huy hiệu quả các lợi thế sau hợp nhất, nâng cao năng lực cạnh tranh, hướng tới một không gian phát triển năng động, hiện đại và bền vững trong giai đoạn mới./.

Tây Ninh: Mở thêm không gian để kinh tế tư nhân bứt phá Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, việc tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, tăng năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp được xem là yếu tố quan trọng.