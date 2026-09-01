Sôi nổi khí thế thi công trên các công trường dịp Quốc khánh 2/9

Những ngày này, khi người dân cả nước đón kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tại nhiều dự án hạ tầng giao thông, tiếng máy vẫn rền vang.

Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân bám công trường, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công, hướng tới những mốc mục tiêu đã đề ra.

Tại Dự án cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, hơn 2.400 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng hơn 1.000 máy móc, thiết bị được huy động để triển khai đồng loạt 114 mũi thi công. Các tổ đội duy trì nhịp độ khẩn trương, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm 2026.

Thời gian qua, mưa bão liên tục ảnh hưởng đến quá trình triển khai dự án. Tại một số vị trí, mái taluy xảy ra sạt trượt, đất đá tràn xuống phần đường đã thi công.

Theo Ban Điều hành dự án, nguyên nhân chủ yếu do các mái taluy mới hình thành, nền đất có độ dốc cao phải chịu lượng mưa lớn kéo dài, đồng thời tiếp nhận dòng nước từ các sườn đồi đổ xuống.

Trước tình hình này, doanh nghiệp dự án cùng các nhà thầu đã rà soát từng vị trí sạt lở, huy động nhân lực, thiết bị tập trung xử lý các khu vực bị ảnh hưởng, bảo đảm giao thông, an toàn và hạn chế tác động đến tiến độ chung. Vừa khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở, vừa đẩy nhanh khối lượng còn lại, các đơn vị tranh thủ những ngày thời tiết thuận lợi để tăng tốc, bù lại phần tiến độ bị ảnh hưởng.

Ông Trần Văn Chuân, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đường Cao tốc Hữu Nghị- Chi Lăng cho biết: “Anh em tiếp tục bám công trường, tổ chức làm việc xuyên lễ, huy động tối đa nhân lực, máy móc vừa khắc phục những vị trí bị ảnh hưởng do mưa lũ, sạt lở, vừa đẩy mạnh sản lượng.”

Tại Dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh giai đoạn 1, hơn 2.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân cùng 897 máy móc, thiết bị đang triển khai 132 mũi thi công trong điều kiện địa hình hiểm trở, địa chất phức tạp.

Cũng chịu ảnh hưởng của thời tiết bất lợi, thời gian qua bão số 4 gây mưa lớn trên địa bàn hai tỉnh Lạng Sơn và Cao Bằng khiến một số khu vực ngập lụt kéo dài, nhiều vị trí dọc tuyến xuất hiện sạt lở, hình thành các cung trượt, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến hoạt động xây dựng.

Theo ông Nguyễn Đức Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Ban Điều hành xác định công tác phòng, chống mưa lũ phải được triển khai chủ động từ sớm, từ xa, trong đó ưu tiên cao nhất là bảo đảm an toàn cho người lao động, máy móc, thiết bị và người dân tại khu vực lân cận dự án.

“Chúng tôi đã yêu cầu các nhà thầu rà soát toàn bộ công trường, chủ động di chuyển máy móc, thiết bị, vật tư đến những vị trí cao ráo, an toàn. Ban Điều hành cũng duy trì lực lượng ứng trực cùng phương tiện, thiết bị cần thiết để sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh, đặc biệt tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, ngập úng hoặc ảnh hưởng đến giao thông,” ông Tuấn cho biết.

Vượt nhiều thách thức, tiến độ tổng thể của dự án đang sớm hơn khoảng 6 tháng so với kế hoạch ban đầu. Chính quyền hai tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng cùng liên danh nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án đang phấn đấu hoàn thành 93 km thuộc giai đoạn 1 và giai đoạn 2 trước ngày 30/4/2027; hoàn thành toàn bộ khối lượng nối tuyến đến cửa khẩu Trà Lĩnh trong quý 1/2028.

Thi công Hầm đường bộ qua đèo Hoàng Liên. (Ảnh: Việt Dũng/TTXVN)

Tại khu vực Tây Bắc, Dự án hầm đường bộ Hoàng Liên cũng duy trì thi công trong những ngày này. Liên danh nhà thầu do Tập đoàn Đèo Cả đứng đầu đang triển khai đồng thời các mũi hầm, cầu và đường.

Theo ông Nguyễn Duy Sông, Giám đốc Ban Điều hành dự án, thời điểm này công trình đang bước vào mùa mưa, điều kiện thi công gặp nhiều khó khăn. Liên danh nhà thầu đã chủ động xây dựng phương án, bố trí nhân lực, thiết bị phù hợp để giữ vững tiến độ.

“Bên cạnh tổ chức thi công xuyên lễ với chế độ đãi ngộ bảo đảm cho người lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động cũng được Ban Điều hành đặc biệt chú trọng nhằm bảo đảm an toàn cho người lao động và chất lượng công trình,” ông Sông cho biết.

Tại Gói thầu XL24 Dự án cao tốc Tuyên Quang-Hà Giang, sản lượng đã đạt khoảng 94%. Người lao động tiếp tục làm việc trong dịp lễ, tập trung hoàn thiện các phần việc còn lại như khe co giãn, xây chân khay, tứ nón đầu cầu.

Cùng lúc tại Gói thầu XL01 Dự án Vinh-Thanh Thủy, nguồn lực được tập trung cho các hạng mục cầu, đường. Tại hạng mục cầu Đại Huệ, tranh thủ thời tiết thuận lợi, Ban Điều hành dự án đã linh hoạt bố trí các tổ đội thi công trong dịp lễ. Giá trị thực hiện phần cầu đạt khoảng 8,8/456,54 tỷ đồng, đáp ứng mục tiêu đặt ra.

Đối với phần đường, lực lượng thi công đang triển khai các hạng mục đào đắp, các công trình trên tuyến và xử lý đất yếu bằng công nghệ CDM, giá trị thực hiện đạt khoảng 5,3/446,15 tỷ đồng, tương đương 1,2%.

Ở khu vực phía Nam, không khí thi công cũng diễn ra khẩn trương tại Dự án mở rộng cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương-Mỹ Thuận. Hiện các nhà thầu đã huy động hơn 1.000 cán bộ, kỹ sư, công nhân, đồng loạt triển khai các hạng mục như xử lý nền đất yếu, cọc khoan nhồi, bệ thân mố trụ, đúc dầm. Sản lượng thực hiện đến cuối tháng 8 đạt 1.600/21.481 tỷ đồng, đạt 7,5%.

Trên công trường Dự án mở rộng đoạn cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành, liên danh nhà thầu tổ chức làm việc liên tục trong những ngày này, bố trí nhân sự 24/24.

Theo Tập đoàn Đèo Cả, riêng phạm vi do doanh nghiệp đảm nhiệm huy động 60 nhân sự cùng 40 máy móc, thiết bị.Đại diện Tập đoàn Đèo Cả cho biết, chế độ đãi ngộ đối với người lao động làm việc dịp lễ được bảo đảm theo quy định của Nhà nước và chính sách phúc lợi của doanh nghiệp.

Các đơn vị cũng chủ động bố trí ca kíp, thời gian nghỉ ngơi hợp lý, bảo đảm sức khỏe và điều kiện làm việc để cán bộ, kỹ sư, công nhân yên tâm công tác

.Tại nhiều công trình khác trên cả nước như cầu Ngọc Hồi, đường Tây Thăng Long, nút giao Tân Vạn…, lực lượng lao động cũng được duy trì trên công trường, tập trung triển khai các hạng mục theo kế hoạch để bảo đảm tiến độ.

Chẳng vậy mà, dọc các công trường từ Bắc vào Nam, tiếng máy vẫn rộn vang, các mũi thi công vẫn đều nhịp. Hàng nghìn cán bộ, kỹ sư, công nhân miệt mài với từng phần việc, góp sức đưa các công trình về đích đúng hẹn và phục vụ nhu cầu đi lại của người dân./.

Thi công xuyên lễ tại công trường Dự án cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh ở Đồng Tháp Cán bộ, kỹ sư, công nhân công trường cao tốc Mỹ An-Cao Lãnh thi công xuyên lễ Quốc khánh, đảm bảo tiến độ thi công, sớm đưa vào sử dụng, góp phần thúc đẩy phát triển ở Đồng bằng sông Cửu Long.

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