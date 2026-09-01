Nghệ An: Giao thông trên đường độc đạo Mường Xén-Mường Típ trở lại bình thường

Sáng 1/9, bà Vy Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, tỉnh Nghệ An xác nhận, tỉnh lộ 543D, đoạn qua Km71+300 bị đất đá sạt lở chắn ngang từ sáng 31/8, đã được giải phóng, giao thông trên tuyến đường độc đạo nối Mường Xén với Mường Típ trở lại bình thường.

Sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương và các đơn vị chức năng đã huy động máy móc chuyên dụng cùng nhân lực tổ chức san gạt đất đá, giải phóng hiện trường.

Đến chiều 31/8, những tảng đá lớn, có tảng nặng hàng tấn, đã được di chuyển khỏi mặt đường, mở lối cho người dân và phương tiện qua lại.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa kéo dài trên địa bàn, sáng sớm 31/8, nhiều tảng đá lớn từ vách núi bất ngờ sạt xuống, chắn ngang tỉnh lộ 543D tại Km71+300. Một số tảng đá có kích thước lớn, tương đương một chiếc ôtô, khiến giao thông trên tuyến bị tê liệt trong nhiều giờ.

Bà Vy Thị Quyên, Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, Nghệ An cho biết khu vực Km71+300 là điểm thường xuyên xảy ra sạt lở mỗi khi có mưa lớn. Hiện, đất đá gây chia cắt giao thông đã được giải phóng, tuy nhiên, nguy cơ sạt lở vẫn còn hiện hữu do trên sườn núi còn nhiều tảng đá có khả năng tiếp tục rơi xuống, nhất là trong điều kiện mưa kéo dài.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân không chủ quan, cần đặc biệt chú ý, giảm tốc độ và quan sát khi lưu thông qua khu vực này để bảo đảm an toàn, bởi đất đá trên núi có thể tiếp tục sạt xuống bất cứ lúc nào.

Tỉnh lộ 543D là tuyến đường độc đạo nối xã Mường Xén với xã biên giới Mường Típ. Hằng ngày, tuyến đường có đông người dân và phương tiện lưu thông, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối khu vực biên giới với trung tâm huyện Kỳ Sơn trước đây và các địa bàn lân cận.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu khu vực Km71+300 xảy ra sạt lở. Trước đó, sáng 8/8, mưa lớn kéo dài đã khiến một khối lượng lớn đất đá từ mái taluy dương sạt xuống, chắn ngang mặt đường, khiến các phương tiện không thể lưu thông.

Theo Bí thư Đảng ủy xã Mường Típ, bà Vy Thị Quyên, tại khu vực Km71+300, cơ quan chức năng đã lắp đặt lưới chắn đá ở một đoạn giữa tuyến. Công trình bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần ngăn đá lăn xuống mặt đường.

Tuy nhiên, hai đầu khu vực này vẫn chưa được lắp đặt lưới chắn nên sau các đợt mưa lớn, đá từ mái taluy dương vẫn thường xuyên rơi xuống đường, đe dọa trực tiếp đến người và phương tiện.

Chính quyền xã Mường Típ kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sớm có phương án xử lý dứt điểm nguy cơ sạt lở tại vị trí này; đồng thời, sửa chữa các vị trí hư hỏng trên tỉnh lộ 543D nhằm bảo đảm an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân./.

Thái Nguyên: Sạt lở taluy dương gây ảnh hưởng tới nhiều hộ dân Hiện có 1 hộ bị nặng nhất đã có phương án di dời đến nơi ở mới do hộ này có quỹ đất để làm nhà, 3 hộ còn lại tạm thời di dời đến nơi ở tạm. Xã huy động lực lượng múc bớt đất sạt lở để đảm bảo an toàn.

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