Nghệ An điều chỉnh quy hoạch, mở rộng không gian phát triển mới

Điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mở ra không gian phát triển mới, tổ chức lại các động lực tăng trưởng và tạo cơ sở huy động, phân bổ hiệu quả các nguồn lực.

Quy hoạch xác lập cấu trúc phát triển “01 trung tâm động lực tăng trưởng chính, 02 cực tăng trưởng, 03 vùng không gian phát triển, 04 trụ cột phát triển, 05 hành lang kinh tế và 06 vùng đô thị động lực,” hướng tới mục tiêu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia.

Trao đổi với phóng viên TTXVN về vấn đề này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải khẳng định: Giá trị của Quy hoạch không nằm ở bản vẽ hay văn bản, mà ở khả năng chuyển hóa thành chương trình hành động, công trình, dự án và kết quả cụ thể, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.

- Thưa Chủ tịch, Quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt năm 2023, vì sao Nghệ An tiếp tục điều chỉnh vào thời điểm này? Đây có phải là sự thay đổi định hướng phát triển của tỉnh?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải: Trước hết, tôi khẳng định đây không phải là sự phủ định định hướng đã được xác lập, mà là có kế thừa và điều chỉnh, cập nhật để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.

Từ khi Quy hoạch tỉnh được phê duyệt năm 2023 đến nay, bối cảnh phát triển đã có nhiều thay đổi lớn: Quy hoạch tổng thể quốc gia được điều chỉnh; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được triển khai; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất và quản trị; mục tiêu tăng trưởng 2 con số của cả nước trong giai đoạn mới đặt ra yêu cầu ngày càng cao.

Trong bối cảnh đó, Nghệ An không thể phát triển chỉ bằng cách mở rộng những động lực cũ mà phải chủ động lựa chọn một mô hình tăng trưởng mới, tổ chức lại không gian phát triển, kiến tạo các động lực mới và đổi mới mạnh mẽ phương thức quản trị. Đó chính là ý nghĩa căn bản của điều chỉnh Quy hoạch tỉnh lần này, mở đường cho phát triển.

- Điểm mới nổi bật là cấu trúc phát triển “1-2-3-4-5-6”, tư duy cốt lõi đằng sau cấu trúc này là gì, thưa Chủ tịch?

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải phát biểu tại buổi gặp mặt. (Ảnh: Trịnh Duy Hưng/TTXVN)

Ông Võ Trọng Hải: Cấu trúc “1-2-3-4-5-6” là sự đổi mới căn bản trong tư duy tổ chức không gian phát triển, chuyển từ phát triển dàn trải theo địa giới hành chính sang phát triển theo các không gian kinh tế có tính liên kết, bổ trợ và cộng hưởng; tập trung nguồn lực vào những khu vực có khả năng dẫn dắt, đồng thời tạo sức lan tỏa để các vùng, miền cùng phát triển.

Khu kinh tế Đông Nam là trung tâm động lực tăng trưởng chính; hai cực tăng trưởng phía Nam và phía Bắc là các đầu tàu phát triển. Các vùng không gian, hành lang kinh tế và vùng đô thị động lực tạo thành mạng lưới kết nối giữa ven biển, đồng bằng, trung du và miền Tây; giữa Nghệ An với các địa phương trong nước, với Lào và khu vực Đông Bắc Thái Lan. Bốn trụ cột phát triển là nền tảng để chuyển tiềm năng, lợi thế của từng vùng thành năng lực cạnh tranh của toàn tỉnh.

Có thể khái quát tư duy của cấu trúc này là tập trung để tạo động lực, kết nối để lan tỏa, cộng hưởng để nâng cao sức cạnh tranh và bảo đảm các vùng, miền cùng tham gia, cùng hưởng lợi từ quá trình phát triển.

-Quy hoạch đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân 11-12%/năm trong giai đoạn 2026-2030. Nghệ An sẽ dựa vào những động lực nào để đạt mục tiêu này?

Ông Võ Trọng Hải: Mục tiêu tăng trưởng hai con số là rất cao, nhưng có cơ sở trên ba nhóm động lực chính.

Thứ nhất, chuyển mạnh từ tăng trưởng theo chiều rộng sang chiều sâu, lấy năng suất và chất lượng nguồn nhân lực làm nền tảng. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số không chỉ là một lĩnh vực riêng, mà phải trở thành phương thức phát triển của toàn bộ nền kinh tế.

Thứ hai, tập trung đầu tư hạ tầng chiến lược và phát huy hiệu quả cấu trúc không gian mới; ưu tiên Khu kinh tế Đông Nam, các cực tăng trưởng, hành lang kinh tế, hạ tầng giao thông, logistics, năng lượng và hạ tầng số để giảm chi phí, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực kết nối.

Thứ ba, phát triển đồng bộ 4 trụ cột: công nghiệp chế biến, chế tạo và công nghiệp công nghệ cao; dịch vụ, thương mại và du lịch chất lượng cao; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; kinh tế biển.

Quá trình này được hỗ trợ bởi 3 đột phá chiến lược về thể chế và môi trường đầu tư; nguồn nhân lực gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Thu hút đầu tư phải chuyển rõ từ số lượng sang chất lượng, ưu tiên dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng lớn, sử dụng hiệu quả tài nguyên, thân thiện môi trường và có sức lan tỏa.

-Một quy hoạch tốt chỉ có giá trị khi được triển khai hiệu quả. Nghệ An sẽ tập trung tháo gỡ những điểm nghẽn nào để đưa Quy hoạch vào cuộc sống?

Ông Võ Trọng Hải: Đúng như vậy, công bố Quy hoạch mới chỉ là bước khởi đầu. Thước đo cuối cùng của Quy hoạch là năng lực sản xuất mới, việc làm mới, nguồn thu mới, cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp và chất lượng cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Ngay sau công bố, tỉnh tập trung vào 4 việc: cụ thể hóa Quy hoạch thành kế hoạch và danh mục dự án ưu tiên; rà soát, đồng bộ các quy hoạch liên quan và cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; phát triển hạ tầng chiến lược, chuẩn bị quỹ đất, mặt bằng và nguồn nhân lực; công khai thông tin quy hoạch, dự án để doanh nghiệp thuận lợi tiếp cận.

Đối với từng dự án, tỉnh sẽ phân công rõ cơ quan đầu mối, xác định tiến độ và trách nhiệm cụ thể; đồng hành với nhà đầu tư trong toàn bộ vòng đời dự án, từ khảo sát, hoàn thiện thủ tục, giải phóng mặt bằng đến triển khai, sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo, không đùn đẩy, né tránh, không để hồ sơ kéo dài làm mất cơ hội của doanh nghiệp và cơ hội phát triển của tỉnh. Tinh thần hành động là đã có Quy hoạch thì phải tổ chức thực hiện; đã cam kết thì phải đồng hành; đã xác định mục tiêu thì phải có giải pháp và chịu trách nhiệm về kết quả.

- Tại Hội nghị công bố Quy hoạch và xúc tiến đầu tư năm 2026, Nghệ An đã trao các quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và thỏa thuận hợp tác cho 25 doanh nghiệp, dự án với tổng vốn đăng ký hơn 4,2 tỷ USD. Chủ tịch muốn gửi thông điệp gì tới cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước?

Ông Võ Trọng Hải: Việc 25 doanh nghiệp, dự án được trao quyết định và thỏa thuận với tổng vốn đăng ký hơn 4,2 tỷ USD thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Nghệ An; đồng thời, đặt ra trách nhiệm rất lớn đối với chính quyền trong việc đưa các cam kết sớm trở thành hiện thực. Chúng tôi xác định doanh nghiệp, nhà đầu tư không chỉ là đối tượng thu hút, mà là đối tác phát triển lâu dài của tỉnh.

Nghệ An chào đón các nhà đầu tư có năng lực, tầm nhìn dài hạn và công nghệ tiên tiến đến nghiên cứu những không gian phát triển mới, cùng kiến tạo các giá trị bền vững. Tỉnh nhất quán không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường và lợi ích lâu dài của người dân để lấy tăng trưởng ngắn hạn.

Quan điểm của tỉnh là khó khăn của doanh nghiệp cũng là trách nhiệm cần giải quyết của chính quyền; tiến độ dự án là thước đo hiệu quả điều hành; thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh Nghệ An.

Tỉnh cũng mong muốn mỗi doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp tục là một đại sứ quảng bá môi trường đầu tư Nghệ An, kết nối thêm các đối tác có năng lực đến nghiên cứu, đầu tư và mở rộng sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Nghệ An sẽ nỗ lực cao nhất để đưa Quy hoạch vào cuộc sống, hiện thực hóa khát vọng phát triển và từng bước khẳng định vai trò cực tăng trưởng của khu vực Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia.

Xin trân trọng cảm ơn Chủ tịch!

​