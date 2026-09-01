Đưa điểm đến nơi cực Tây Tổ quốc vào khai thác du lịch

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, sáng nay(1/9), Ủy ban Nhân dân xã Sín Thầu, tỉnh Điện Biên tổ chức khai trương hoạt động du lịch tại Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc và Cột cờ A Pa Chải.

Sự kiện có sự tham gia của lãnh đạo thị trấn Khúc Thủy, huyện Giang Thành, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc); các xã Mường Nhà, Mường Chà, Quảng Lâm, Nậm Kè, Mường Toong, Mường Nhé của tỉnh Điện Biên và xã Mù Cả, tỉnh Lai Châu; đại diện các doanh nghiệp, đơn vị lữ hành.

Sự kiện nhằm quảng bá hình ảnh vùng đất cực Tây thiêng liêng của Tổ quốc, giới thiệu những giá trị đặc sắc về cảnh quan, văn hóa, lịch sử và con người Sín Thầu; đồng thời mở ra một điểm đến mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia.

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sín Thầu nhấn mạnh, việc đưa Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc và Cột cờ A Pa Chải trở thành điểm đến du lịch chính thức là bước chuyển mới trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Phát triển du lịch tại Sín Thầu gắn với bảo tồn văn hóa, bảo vệ môi trường, tạo sinh kế cho người dân và giữ vững quốc phòng, an ninh vùng biên giới.

A Pa Chải nằm trên địa bàn xã Sín Thầu, nơi được biết đến là vùng đất cực Tây của Tổ quốc. Trên đỉnh Khoang La San, ở độ cao 1.866 m so với mực nước biển. Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc là điểm đến đặc biệt, gắn với câu nói: “Một tiếng gà gáy, ba nước cùng nghe.” Đây còn là biểu tượng sinh động của tình hữu nghị, hòa bình và hợp tác giữa ba quốc gia láng giềng.

Cùng với đó, Cột cờ A Pa Chải là công trình mang ý nghĩa chính trị, lịch sử, văn hóa sâu sắc; khẳng định chủ quyền thiêng liêng của đất nước, nhắc nhở mỗi người Việt Nam về trách nhiệm gìn giữ từng tấc đất biên cương.

Sín Thầu là vùng đất có cảnh quan thiên nhiên còn mang vẻ đẹp nguyên sơ, đồng thời là nơi sinh sống của đồng bào Hà Nhì, Mông và các dân tộc anh em với những giá trị văn hóa truyền thống được lưu giữ qua nhiều thế hệ.

Đặc biệt, cộng đồng người Hà Nhì tại Sín Thầu vẫn gìn giữ nhiều nét văn hóa đặc sắc. Những ngôi nhà trình tường truyền thống, trang phục thêu tay, các lễ hội, nghi lễ dân gian, nghệ thuật truyền thống và kho tàng ẩm thực mang đậm hương vị núi rừng đã tạo nên bản sắc riêng cho vùng đất nơi cực Tây Tổ quốc.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sín Thầu, địa phương xác định tài nguyên quý giá nhất của A Pa Chải chính là thiên nhiên nguyên sơ, bản sắc văn hóa và những giá trị lịch sử của vùng đất biên cương.

Vì vậy, Sín Thầu sẽ phát triển du lịch theo hướng xanh, bền vững và có trách nhiệm; bảo vệ cảnh quan, môi trường, gìn giữ văn hóa truyền thống, nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách.

Tại lễ khai trương, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng, chính thức đưa Cột cờ A Pa Chải và Mốc giao điểm đường biên giới ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc trở thành điểm đến phục vụ các hoạt động tham quan, trải nghiệm và quảng bá du lịch.

Trước đó, các đại biểu và du khách đã thực hiện nghi lễ chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải. Sau lễ khai trương, đông đảo đại biểu, nhân dân và du khách di chuyển lên Mốc giao điểm ba nước, trải nghiệm hoạt động: “Chạm tay vào cột mốc - Chạm đến cực Tây Tổ quốc,” tham quan và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong trang phục truyền thống của đồng bào Hà Nhì./.

Tôn vinh di sản truyền thống Dệt thổ cẩm trong Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu Năm nay, Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu được tổ chức với quy mô cấp tỉnh - nét khác biệt này mang đến sự đổi mới về hình thức, nâng tầm vị thế, tăng sức hấp dẫn cho du lịch trên cao nguyên.

​