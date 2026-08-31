Tôn vinh di sản truyền thống Dệt thổ cẩm trong Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu

Mỗi năm, vào ngày Quốc khánh 2/9, khắp cao nguyên Mộc Châu lại rộn ràng âm thanh, sắc màu, nơi những người dân địa phương hòa mình cùng du khách khắp nơi, cùng trải nghiệm không gian văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng cao.

Dịp Quốc khánh năm nay, tối 31/8, tại Quảng trường 8/5 (phường Mộc Châu), tỉnh Sơn La tổ chức Khai mạc Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu và Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 với chủ đề "Dệt di sản hòa giao sắc màu".

Năm nay, Tuần Văn hóa-Du lịch Mộc Châu được tổ chức với quy mô cấp tỉnh, Nét khác biệt này mang đến sự đổi mới về hình thức, nâng tầm vị thế là sự kiện văn hóa-du lịch trọng điểm của tỉnh, tăng sức hấp dẫn cho du lịch trên cao nguyên.

Tham dự chương trình có bà Tòng Thị Phóng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành; các nghệ nhân, nghệ sĩ, nhà thiết kế, người mẫu, các tổ chức trong nước và quốc tế; cùng đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La và du khách gần xa.

Tuần văn hóa du lịch Mộc Châu 2026 diễn ra từ ngày 31/8/2026 đến ngày 5/9/2026 tại Khu du lịch quốc gia Mộc Châu.

Các hoạt động nổi bật của chương trình là Đêm hội Thổ cẩm quốc tế Sơn La năm 2026 với chủ đề “Dệt di sản hòa giao sắc màu,” tổ chức vào 19h30 ngày 31/8/2026 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ngay trong lần đầu tiên được tổ chức, chương trình đã nhận được sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của những nhà thiết kế đến từ các quốc gia khu vực châu Á.

Chương trình gồm các chương "Dệt di sản," "Bản hòa giao sắc màu," "Sắc vóc thời đại,” nhằm truyền tải thông điệp đưa di sản truyền thống Dệt thổ cẩm trở thành ngôn ngữ biểu tượng làm cầu nối thực hiện giao lưu và tôn vinh sự đa dạng văn hóa trên toàn cầu, những tiết mục thời trang, nghệ thuật đặc sắc sẽ giúp người xem cảm nhận được vẻ đẹp độc đáo của di sản này, cũng như hiểu hơn nữa những ý nghĩa của dệt thổ cẩm trong đời sống của bà con nơi đây.

Chương trình được Truyền hình trực tiếp trên kênh STV và Livestream trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, Truyền hình tỉnh Sơn La.

Các hoạt động Không gian Văn hóa, Thể thao cũng diễn ra rất sôi động với cuộc thi Trại Văn hóa-Du lịch. Có tổng số 14 trại tham gia, gồm 13 trại của các xã, phường: Mộc Châu, Mộc Sơn, Vân Sơn, Thảo Nguyên, Tân Yên, Đoàn Kết, Chiềng Sơn, Vân Hồ, Quỳnh Nhai, Ngọc Chiến, Mường Chanh, Tà Xùa, Bình Thuận và 1 trại của Dự án Great.

Tại phần thi trình bày, giới thiệu ẩm thực dân tộc, mỗi xã, phường chuẩn bị 1 mâm cơm gồm các món ăn dân tộc truyền thống đặc trưng của 1 dân tộc trên địa bàn; thực hiện trưng bày, thuyết minh theo thể lệ.

Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La, nơi diễn ra các hoạt động chính của Tuần Văn hóa - Du lịch Mộc Châu năm 2026. (Ảnh: Nguyễn Cường/TTXVN.)

Năm nay, Ban tổ chức tiếp tục duy trì Giải bóng đá nam (11 người) với sự tham gia của các đội đến từ các xã, phường Thảo Nguyên, Mộc Sơn, Mộc Châu, Chiềng Sơn, Tân Yên và Vân Hồ. Đây là giải đấu luôn thu hút sự cổ vũ của rất đông khán giả.

Năm nay, du khách sẽ được tham gia các hoạt động văn hóa cộng đồng đường phố cùng khoảng 200 nghệ nhân của 4 đơn vị xã, phường Mộc Sơn, Mộc Châu, Thảo Nguyên, Vân Sơn, Vân Hồ tham gia trình diễn các tiết mục dân ca, dân vũ, dân nhạc đặc sắc của các dân tộc Mông, Dao, Thái, Mường dọc các tuyến Quốc lộ 6 và công viên.

Ngoài ra, còn rất nhiều hoạt động thu hút khác như đồng diễn Ném pao dân tộc Mông, các hoạt động trò chơi Đánh yến, Rồng ấp trứng, Ném pao, vật gậy và các trò chơi dân gian khác; Giã bánh dày dân tộc Mông; tham quan, trải nghiệm tại các khu, điểm du lịch tiêu biểu như Phố đi bộ Mộc Châu; Cầu kính Bạch Long; Điểm du lịch Happyland; Thác Tạt Nàng; du lịch cộng đồng bản Hua Tạt, Vân Hồ…

Đặc biệt, Tuần Văn hóa Du lịch Mộc Châu năm nay cũng ghi dấu ấn với Cuộc thi Hoa hậu Ngân hà Việt Nam 2026 - Miss Galaxy Vietnam. Đêm chung kết Miss Galaxy Vietnam 2026 dự kiến diễn ra lúc 20h ngày 5/9 tại Quảng trường 8/5, phường Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Ngoài ra, Hội chợ triển lãm hàng nông, lâm thủy sản, thực phẩm chế biến; các sản phẩm hàng hóa đặc trưng của các vùng, miền trong nước và các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập cũng là điểm đến không thể bỏ qua trong dịp này./.

Khẳng định vị thế của Mộc Châu trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế Mộc Châu có nhiều lợi thế về cảnh quan thiên nhiên, khí hậu, hệ sinh thái và giàu bản sắc văn hóa các dân tộc, dần khẳng định sức hấp dẫn trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.