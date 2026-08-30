Lễ hội Mùa vàng ở Mù Cang Chải: Sắc vàng non cao-Khát vọng phát triển

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Tối 30/8, Lễ hội Mùa vàng 2026 với chủ đề “Sắc vàng non cao-Khát vọng phát triển” đã khai mạc tại xã Mù Cang Chải, tỉnh Lào Cai nhân dịp Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2026).

Đây không chỉ là cơ hội để quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người Mù Cang Chải mà còn là nhịp cầu kết nối, kiến tạo hệ sinh thái du lịch chuyên nghiệp, bền vững, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới cho địa phương.

Đến với Lễ hội Mùa vàng năm nay, người dân và du khách được hòa mình vào không gian văn hóa đậm đà bản sắc.

Xuyên suốt đến tháng 10/2026, hàng loạt hoạt động trải nghiệm đặc sắc được địa phương tổ chức trong khuôn khổ lễ hội như: Hội thi múa khèn Mông, trình diễn trang phục dân tộc, thi vẽ hoa văn bằng sáp ong, giã bánh dày và diễu diễn đường phố rộn ràng.

Bên cạnh đó, du khách yêu thích thể thao còn được hòa mình vào Giải chạy marathon “Mù Cang Chải Ultra Trail 2026,” sự kiện dự kiến quy tụ hàng nghìn vận động viên trong nước và quốc tế tranh tài trên những cung đường hùng vĩ.

Đến với Mù Cang Chải, người dân và du khách còn được trải nghiệm không gian chợ phiên với các gian hàng nông sản, dược liệu và sản phẩm OCOP đặc trưng. Dịp này, xã Mù Cang Chải khai trương tuyến phố thông minh gắn với bản đồ số du lịch.

Mỗi độ Thu về, Mù Cang Chải lại bừng tỉnh trong sắc vàng óng ả của những dải lúa chín uốn lượn quanh sườn núi. Mù Cang Chải lúc này khoác lên mình bức gấm hoa lộng lẫy nhất, làm say đắm biết bao du khách trong và ngoài nước.

Biến những tiềm năng, thế mạnh vô giá ấy thành động lực bứt phá, xã Mù Cang Chải đang nỗ lực không ngừng gắn phát triển kinh tế-xã hội với bảo tồn bản sắc văn hóa, hướng tới mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành điểm đến “Bản sắc-An toàn-Thân thiện,” ghi dấu ấn mạnh mẽ trên bản đồ du lịch của tỉnh Lào Cai và cả nước.

Người Mông vùng cao nô nức đến xem chương trình văn nghệ tại lễ khai mạc. (Ảnh: Đinh Thùy/TTXVN)

Thời gian tới, xã Mù Cang Chải quyết tâm phát huy tinh thần đại đoàn kết, tự lực, tự cường, biến vách đá thành tiềm năng, biến bản sắc thành tài sản; nỗ lực xây dựng Mù Cang Chải đổi mới, hiện đại nhưng vẫn vẹn nguyên hồn cốt dân tộc, để mỗi du khách khi đặt chân đến đây đều cảm nhận được trọn vẹn “tình đất, tình người” ấm áp, thân thiện.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mù Cang Chải Giàng A Tạng nhấn mạnh hòa nhịp cùng lịch sử của dân tộc, đồng bào các dân tộc ở Mù Cang Chải từ kiên cường trong kháng chiến, sắt son một lòng theo Đảng, nay lại đoàn kết, sáng tạo, cần cù trong lao động sản xuất.

Từ những triền núi đá dốc đứng, kiệt tác Danh lam thắng cảnh Ruộng bậc thang Mù Cang Chải - Di tích quốc gia đặc biệt được tạc nên bằng mồ hôi, trí tuệ và tình yêu sâu nặng với quê hương của bao thế hệ đồng bào nơi đây. Đó không chỉ là thành quả lao động, mà còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần biến khó khăn thành lợi thế, biến đá sỏi thành "cơm bạc, áo vàng."

Cùng với thiên nhiên kỳ vĩ, Mù Cang Chải tự hào là nơi lưu giữ những giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia gồm: tiếng khèn Mông xao xuyến gọi bạn giữa mây ngàn, nghi thức lễ mừng cơm mới tạ ơn trời đất, nghệ thuật tạo hoa văn bằng sáp ong tỉ mỉ, tinh tế trên từng thớ vải... Tất cả đã hòa quyện, tạo nên một bản sắc văn hóa Mù Cang Chải độc đáo, khác biệt./.

Lào Cai: Mù Cang Chải bước vào mùa trải nghiệm nhiều hoạt động hấp dẫn Mùa Thu - mùa đẹp nhất trong năm khi Mù Cang Chải khoác lên màu áo vàng vừa lãng mạn vừa sinh động rực rỡ, cùng với đó, những sự kiện thể thao, văn hóa sôi động, hấp dẫn sẽ được bắt đầu từ tháng 8.