Dấu ấn Nhà sàn Bác Hồ giữa lòng Đồng Tháp

Giữa không gian xanh mát của Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc ở phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, một ngôi nhà sàn gỗ giản dị nằm bên ao sen trở thành điểm đến đặc biệt.

Được xây dựng theo tỷ lệ 1:1 với Nhà sàn Bác Hồ tại Hà Nội, công trình không chỉ tái hiện không gian nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc, mà còn thể hiện tình cảm sâu nặng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp, với mong muốn đưa hình ảnh, hương hồn Bác về bên người cha kính yêu - cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

“Đưa Bác về bên người cha”

Khu di tích quốc gia đặc biệt mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc là nơi an nghỉ của cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ qua đời năm 1929 tại làng Hòa An, Cao Lãnh. Khu di tích được xây dựng sau ngày đất nước thống nhất, trở thành nơi tưởng niệm, nghiên cứu và giáo dục truyền thống về cuộc đời, nhân cách của cụ Phó bảng.

Trong không gian ấy, mô hình Nhà sàn Bác Hồ có một vị trí đặc biệt.

Công trình được xây dựng vào tháng 2/1990 và khánh thành ngày 19/5/1990, nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhà sàn được phục dựng theo nguyên mẫu tại Hà Nội với tỷ lệ 1:1.

Việc xây dựng mô hình Nhà sàn tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc mang ý nghĩa đưa hình ảnh, hương hồn Bác về bên cạnh người cha kính yêu; đồng thời thể hiện tình cảm thiết tha mong được rước Bác vào thăm miền Nam của Nhân dân miền Nam đối với Bác.

Vì thế, Nhà sàn Bác Hồ ở Đồng Tháp được xem như một “công trình tấm lòng” - một cách thể hiện tình cảm của người dân nơi đây đối với vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc.

Một địa chỉ về nguồn

Nhà sàn Bác Hồ tại Đồng Tháp có chiều dài khoảng 10,5m, rộng 6,2m, gồm hai tầng, được làm bằng gỗ. Công trình mô phỏng kiến trúc ngôi nhà sàn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, Hà Nội.

Nhà sàn là công trình thể hiện niềm kính yêu vô hạn của đồng bào miền Nam đối với Bác. (Ảnh: Hồng Thái/TTXVN)

Nhà sàn nguyên mẫu là nơi Người sống và làm việc từ năm 1958 đến năm 1969. Không gian giản dị của ngôi nhà đã trở thành một biểu tượng gắn với lối sống gần gũi thiên nhiên và nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Đồng Tháp, hình ảnh ấy được đặt trong một không gian hoàn toàn khác.

Trước Nhà sàn là Ao sen Đồng Tháp, được thiết kế theo hình dáng bản đồ hành chính của tỉnh. Xung quanh là cây xanh, hàng rào dâm bụt, hoa nhài, cây dừa và cây vú sữa, tạo nên một không gian vừa gần gũi với cảnh quan miền Tây, vừa gợi nhớ khuôn viên Nhà sàn Bác Hồ tại Hà Nội.

Sự kết hợp ấy khiến công trình không bị tách rời khỏi vùng đất nơi nó hiện diện. Nhà sàn mang dáng dấp miền Bắc, nhưng khi soi bóng xuống mặt ao sen, giữa màu xanh cây lá của Đồng Tháp, công trình đã trở thành một phần của không gian văn hóa địa phương.

Ngày nay, Nhà sàn Bác Hồ là một trong những điểm nhấn trong khuôn viên Khu di tích quốc gia đặc biệt mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc. Du khách có thể kết hợp tham quan khu mộ cụ Phó bảng, tìm hiểu cuộc đời và sự nghiệp của cụ tại khu trưng bày, sau đó đến Nhà sàn Bác Hồ và không gian tái hiện làng Hòa An xưa.

Với các đoàn học sinh, đoàn viên, thanh niên và du khách về nguồn, nơi đây không chỉ là điểm tham quan mà còn là không gian giáo dục truyền thống. Những câu chuyện lịch sử trở nên gần gũi hơn khi được kể qua một ngôi nhà, những vật dụng đời thường và cảnh quan cụ thể.

Với khách du lịch, đây cũng là một điểm dừng mang đến trải nghiệm khác giữa hành trình khám phá Đồng Tháp.

Nếu những cánh đồng sen, rừng tràm, vườn cây hay mùa nước nổi kể câu chuyện về thiên nhiên và đời sống miền Tây, thì Khu di tích quốc gia đặc biệt mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc lại đưa du khách đến gần hơn với lịch sử và con người./.

Khánh thành Nhà sàn Bác Hồ tại tỉnh Udon Thani của Thái Lan Trong không khí trang nghiêm và đầy xúc động, Lễ khánh thành Nhà sàn Bác Hồ diễn ra ngày 14/12 tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan).