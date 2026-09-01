Chủ động phương án đón dòng phương tiện trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh

Dự báo người dân bắt đầu trở lại Hà Nội từ chiều, tối 1/9, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, huy động 100% quân số, tổ chức phân luồng từ sớm, từ xa, đồng thời khai thác hiệu quả hệ thống camera AI nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay kéo dài 5 ngày, từ ngày 29/8 đến hết ngày 2/9. Để giảm áp lực giao thông trong ngày cuối kỳ nghỉ, dự kiến một bộ phận người dân sẽ trở lại Thủ đô sớm từ chiều và tối 1/9. Lưu lượng phương tiện vì thế có thể tăng nhanh trên các tuyến cao tốc, quốc lộ, đường vành đai và các trục hướng tâm.

Các khu vực được xác định có nguy cơ chịu áp lực lớn gồm cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, nút giao Pháp Vân, Vành đai 3, cầu Thanh Trì, Quốc lộ 1A, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6, Quốc lộ 32, trục Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân và cầu Thăng Long.

Chủ động từ sớm, phân luồng từ xa

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội về bảo đảm an ninh, trật tự, trật tự an toàn giao thông trong và sau kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Phòng Cảnh sát giao thông đã chủ động xây dựng, triển khai phương án bảo đảm trật tự an toàn giao thông khi người dân trở lại Thủ đô sau kỳ nghỉ lễ.

Các đội Cảnh sát giao thông phụ trách địa bàn chủ động nắm tình hình, theo dõi lưu lượng phương tiện trên các tuyến, kịp thời phát hiện nguy cơ ùn ứ để tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế phương tiện dồn tập trung vào một tuyến hoặc nút giao.

Phòng Cảnh sát giao thông huy động 100% quân số, tăng cường lực lượng tại các tuyến huyết mạch, cửa ngõ ra vào thành phố, bến xe, nhà ga và những khu vực thường xuyên có mật độ phương tiện cao. Các tổ công tác duy trì ứng trực, sẵn sàng xử lý tai nạn, phương tiện hư hỏng, vật cản và các tình huống phát sinh có thể ảnh hưởng đến khả năng lưu thông.

Giao thông trên đường Nguyễn Tuân sáng ngày 1/9/2026 khá là thông thoáng. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Tại cửa ngõ phía Nam, lực lượng chức năng tập trung theo dõi dòng phương tiện từ cao tốc Hà Nội - Ninh Bình, Quốc lộ 1A và đường trục phía Nam đi vào trung tâm. Khi lưu lượng tăng cao hoặc phát sinh sự cố, các tổ công tác sẽ phối hợp phân luồng tại nút giao Cầu Giẽ - Quốc lộ 1A, cầu chui Vạn Điểm, nút giao Ga Thường Tín, nút giao Pháp Vân và các tuyến kết nối Vành đai 3.

Ở hướng Tây và Tây Bắc, lực lượng được bố trí trên Quốc lộ 32, Đại lộ Thăng Long, Quốc lộ 6 cùng các nút giao với Quốc lộ 21A. Các lộ trình qua đường Hồ Chí Minh, đường tỉnh 316 và đường tỉnh 317 được chuẩn bị để giảm áp lực trong trường hợp phương tiện tập trung đông trên các trục chính.

Đối với hướng Bắc và Đông Bắc, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với lực lượng chức năng các địa phương liên quan theo dõi tình hình trên cao tốc Hà Nội - Lào Cai, Hà Nội - Thái Nguyên, Hà Nội - Bắc Giang, Quốc lộ 2A và Quốc lộ 3. Các điểm giao cắt với Quốc lộ 18, đường Võ Văn Kiệt và tuyến Võ Nguyên Giáp được bố trí lực lượng sẵn sàng phân luồng khi cần thiết.

Trong sáng 1/9, giao thông Hà Nội cơ bản ổn định. Một số tuyến, khu vực như cầu Mai Lĩnh, Quốc lộ 6, cầu Đền Lừ - Tam Trinh lưu thông thuận lợi; chưa ghi nhận ùn tắc kéo dài hoặc tai nạn nghiêm trọng trên các tuyến cửa ngõ. Tuy nhiên, áp lực giao thông được dự báo tăng từ chiều, tối khi dòng phương tiện bắt đầu quay trở lại thành phố.

Điều hành giao thông bằng dữ liệu thời gian thực

Đại tá Trần Đình Nghĩa, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội cho biết, đơn vị đã triển khai phương án đến 100% các đơn vị, đồng thời kết hợp giữa lực lượng trực tiếp làm nhiệm vụ trên đường với hệ thống giao thông thông minh, qua đó nâng cao khả năng phát hiện sớm và xử lý từ xa các nguy cơ ùn tắc, tai nạn.

Trên cơ sở dữ liệu thu nhận của hệ thống camera AI, lực lượng chỉ huy có thể điều động tổ công tác đến xử lý, đồng thời phát cảnh báo, hướng dẫn lộ trình thay thế qua hệ thống màn hình LED điện tử tại các cửa ngõ, nút giao và tuyến huyết mạch.

"Nếu lưu lượng tăng đột biến tại Vành đai 3, nút giao Pháp Vân, cầu Thanh Trì, Đại lộ Thăng Long hoặc trục Võ Nguyên Giáp - cầu Nhật Tân, hệ thống sẽ giúp lực lượng nhận diện sớm, thay vì chờ đến khi ùn tắc hình thành mới xử lý. Thông tin từ camera AI, màn hình LED, phản ánh của người dân và các tổ công tác trên đường được kết nối để triển khai phân luồng từ xa, hướng dẫn phương tiện chuyển hướng và giải quyết nhanh sự cố. Mục tiêu là không để một va chạm nhỏ hoặc phương tiện hư hỏng phát triển thành điểm ùn tắc kéo dài", Đại tá Trần Đình Nghĩa nhấn mạnh.

Hình ảnh giao thông tại nút giao Nguyễn Chí Thanh với Hoàng Minh Giám sáng ngày 1/9/2026 khá thông thoáng. (Ảnh: Quốc Lũy/TTXVN)

Cùng với phân luồng, hướng dẫn giao thông, lực lượng chức năng sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn và ùn tắc như chạy quá tốc độ, không giữ khoảng cách an toàn, đi sai phần đường, làn đường, chuyển làn đột ngột, sử dụng rượu, bia khi điều khiển phương tiện và dừng, đỗ không đúng quy định. Việc xử lý được thực hiện kết hợp giữa camera giám sát, tuần tra lưu động và thông tin phản ánh của người dân.

Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội khuyến cáo người dân chủ động lựa chọn thời gian, lộ trình phù hợp, theo dõi thông tin giao thông trước khi di chuyển; hạn chế đi vào các tuyến cửa ngõ trong thời điểm mật độ phương tiện tăng cao. Người điều khiển phương tiện cần chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi đúng làn đường, giữ tốc độ và khoảng cách an toàn, không phóng nhanh, vượt ẩu, dừng, đỗ tùy tiện.

Các tổ công tác sẽ duy trì ứng trực, phân luồng cho đến khi tình hình giao thông trở lại bình thường, chủ động xử lý ngay từ khi phát sinh các điểm có nguy cơ ùn tắc, góp phần bảo đảm hành trình trở về Thủ đô của người dân an toàn, thuận lợi./.

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