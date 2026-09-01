Kỳ vọng phát triển kinh tế số ở nơi cực Bắc Tổ quốc

Với quyết tâm tạo bước chuyển biến căn bản, thực chất trong quá trình chuyển đổi số và phát triển chính quyền số, Tuyên Quang đang triển khai đồng bộ đợt cao điểm 100 ngày đêm xử lý các điểm nghẽn; đồng thời phê duyệt Đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030 với những mục tiêu đầy kỳ vọng.

Khơi thông điểm nghẽn

Thời gian qua, Tuyên Quang tập trung thực hiện đợt cao điểm 100 ngày đêm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn, nhiệm vụ cấp bách và các chỉ tiêu chậm tiến độ về chuyển đổi số. Đợt cao điểm kéo dài đến cuối tháng 11/2026 bao trùm 10 nhóm vấn đề cốt lõi như: thể chế, hạ tầng, dữ liệu, nền tảng số, dịch vụ công, kinh tế số, xã hội số, nhân lực, tài chính và kỷ luật thực thi.

Đáng chú ý trong đợt cao điểm này là tỉnh áp dụng nghiêm ngặt phương châm “06 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền gắn với vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương.

Theo ông Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang, tỉnh đặt mục tiêu xử lý dứt điểm các điểm lõm sóng, thiếu điện tại các cơ quan nhà nước, trường học, trạm y tế và khu vực khó khăn. Qua đó, phấn đấu 100% thôn, bản được phủ sóng di động và hoàn thành việc bảo đảm sóng, điện trước ngày 30/11 tới. Mạng truyền số liệu chuyên dùng cũng được nâng cấp, bảo đảm 100% điểm kết nối có băng thông tối thiểu gấp 1,5 lần nhu cầu; mỗi xã, phường có ít nhất 2 điểm cầu trực tuyến với hình ảnh chất lượng.

Công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng cũng được siết chặt với mục tiêu 100% hệ thống thông tin cấp độ 4 và 5 có đầy đủ hồ sơ phê duyệt, phương án ứng cứu và được giám sát 24/7.

Đối với dịch vụ công trực tuyến, tỉnh đẩy mạnh đơn giản hóa, tái cấu trúc thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, cấp kết quả điện tử, thanh toán trực tuyến và tái sử dụng dữ liệu. Mục tiêu hoàn thành tái cấu trúc 80/80 thủ tục hành chính còn lại; công khai thành phần hồ sơ, thời gian xử lý và kết quả cắt giảm; đồng thời, tất cả thủ tục hành chính đủ điều kiện khai thác dữ liệu từ các cơ sở dữ liệu đã công bố sẽ được kết nối, tự động điền, xác thực và tái sử dụng dữ liệu, hạn chế yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp lại giấy tờ đã có.

Hiện nay, toàn tỉnh duy trì 3.926 tổ công nghệ số cộng đồng với trên 20.000 thành viên tại 100% xã, phường, thôn, tổ dân phố. Lực lượng đoàn viên, thanh niên và các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng thường xuyên hỗ trợ người dân cài đặt tài khoản định danh điện tử, sử dụng thanh toán không dùng tiền mặt, thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Đây là những điều kiện quan trọng thúc đẩy thương mại điện tử, giao dịch điện tử và ứng dụng công nghệ trong sản xuất, kinh doanh.

Tạo bước đột phá phát triển kinh tế số

Cùng với đợt cao điểm này, Tuyên Quang đã chính thức thông qua Đề án phát triển kinh tế số giai đoạn 2026-2030, với định hướng chuyển mạnh từ ứng dụng công nghệ mang tính hình thức sang tạo ra giá trị kinh tế thực chất.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2030, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GRDP của tỉnh đạt 20% so với mức 7,39% năm 2025 và 7,71% năm 2026. Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh định hướng phát triển kinh tế số trên các trụ cột chính: nông nghiệp, lâm nghiệp và OCOP; du lịch và dịch vụ; thương mại điện tử và logistics.

Trong nông nghiệp, lâm nghiệp và OCOP duy trì 100% sản phẩm OCOP còn hiệu lực có mã QR truy xuất nguồn gốc; số hóa vùng sản xuất, nguyên liệu, ứng dụng nhật ký điện tử và công nghệ viễn thám. Trong du lịch và dịch vụ, số hóa 100% khu, điểm du lịch trọng điểm, làng văn hóa cộng đồng; phát triển bản đồ số, thuyết minh số và mở rộng thanh toán trực tuyến.

Đối với lĩnh vực thương mại điện tử và logistics, tỉnh chuyển trọng tâm sang hình thành các kênh bán hàng phát sinh giao dịch thực tế, đưa sản phẩm đặc sản, nông sản, OCOP lên các sàn thương mại lớn; phát triển dịch vụ logistics hiện đại phù hợp với địa bàn miền núi.

Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang Phan Huy Ngọc khẳng định, tỉnh kiên quyết không lấy số lượng tài khoản, mã QR hay lượt tập huấn làm thước đo thành công mà đánh giá hoàn toàn dựa trên dữ liệu, giao dịch thực tế, doanh thu, năng suất, mức độ mở rộng thị trường và thu nhập của người dân.

Thực tế cho thấy, tại các hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ, thay vì chỉ lập tài khoản mang tính hình thức, các tổ công nghệ số cộng đồng tại cơ sở đã phát huy vai trò "đi từng ngõ, gõ từng nhà," cử thành viên nòng cốt trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn tiểu thương quản lý gian hàng, xử lý đơn hàng và đưa đặc sản địa phương lên các sàn thương mại điện tử.

Còn tại các hợp tác xã nông nghiệp và vùng trồng, tất cả sản phẩm OCOP còn hiệu lực đều được gắn mã QR truy xuất nguồn gốc; các vùng sản xuất, nguyên liệu cũng được số hóa mã số vùng trồng, áp dụng nhật ký điện tử và hệ thống tưới tiêu cảm biến, giúp nâng cao giá trị các mặt hàng nông sản.

Đặc biệt, kinh tế số còn len lỏi tới xã miền núi Lâm Bình khiến nhiều địa phương phải nể phục với cộng đồng các nhà sáng tạo nội dung hoạt động sôi nổi. Hiện, toàn xã có 65 kênh YouTube, Facebook, TikTok duy trì hoạt động thường xuyên, sản xuất nội dung về cuộc sống vùng cao, lao động sản xuất, ẩm thực dân tộc, cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm du lịch sinh thái và văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc Tày, Dao, Mông...

Chỉ tính trong năm qua, kinh tế số đã mang lại doanh thu khoảng 50 tỷ đồng, đóng góp hơn 1,2 tỷ đồng vào ngân sách xã, chiếm trên 30% tổng thu. Nhiều YouTuber, TikToker còn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh, hộ nghèo và xây dựng hạ tầng nông thôn trên địa bàn. Theo ông Tô Viết Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số xã Lâm Bình, xã đang triển khai Đề án thí điểm "Làng sáng tạo nội dung số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030."

Cụ thể, giai đoạn 2026-2028, phấn đấu có trên 60% hộ dân tham gia mô hình và tiếp cận hạ tầng số, thu hút trên 3.000 lượt khách; giai đoạn 2029-2030 có trên 90% hộ tham gia kinh tế số, số hóa và quảng bá nhiều sản phẩm đặc trưng, 100% điểm du lịch có nội dung chuẩn hóa.

Đề án xác định rõ quan điểm phát triển là kinh tế số giữ vai trò động lực; công nghệ số là công cụ; người dân là trung tâm, là chủ thể tham gia và thụ hưởng. Đây cũng là điểm khác biệt của mô hình bởi công nghệ không phải mục tiêu cuối cùng mà là phương tiện để người dân khai thác những giá trị vốn có của quê hương, tạo sinh kế và phát triển kinh tế.

Với phương châm "làm điểm, làm nhỏ, làm chắc, làm bền vững, nhân rộng," Tuyên Quang kỳ vọng đợt cao điểm 100 ngày đêm và Đề án phát triển kinh tế số sẽ tạo ra cú hích mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội. Sự kết hợp đồng bộ giữa hạ tầng hiện đại, dữ liệu số cùng tư duy đổi mới trong quản trị điều hành sẽ giúp tỉnh từng bước hình thành hệ sinh thái số toàn diện, an toàn. Qua đó, không chỉ nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tiết giảm tối đa thời gian, chi phí, mang lại tiện ích thiết thực nhất cho người dân và doanh nghiệp./.

Chuyển đổi số trước yêu cầu thực chất và dễ tiếp cận Bắc Ninh là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế số khá cao với tỷ lệ đóng góp khoảng 46,3% GRDP, trong đó công nghiệp điện tử, bán dẫn và công nghệ cao chiếm tỷ trọng đáng kể.