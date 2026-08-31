Lạm phát tại Đức tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm

Số liệu của Cơ quan Thống kê Liên bang Đức công bố ngày 31/8 cho thấy tỷ lệ lạm phát ở nước này đã tăng lên mức cao nhất kể từ đầu năm khi đã lên mức 2,9% trong tháng 8, chủ yếu do giá năng lượng tiếp tục phi mã, đẩy chi tiêu tiêu dùng tăng cao.

So với một năm trước, giá năng lượng trong tháng 8 tăng vọt 10,5%, tăng tốc so với đà tăng 8,3% trong tháng 7 và 3,4% trong tháng 6.

Trước đó, chỉ số lạm phát tại nền kinh tế lớn nhất châu Âu chỉ dao động quanh ngưỡng 2% trong nhiều tháng kể từ cuối năm ngoái, trước khi những căng thẳng tại Trung Đông đẩy chi phí năng lượng tăng cao, kéo lãi suất cơ bản đi lên kể từ tháng 3.

Trước biến động giá năng lượng, Chính phủ Đức đã tạm thời cắt giảm thuế nhiên liệu đối với xăng và dầu diesel hồi tháng 5 và tháng 6 nhằm hạ thấp chi phí và kéo giảm lạm phát.

Tuy nhiên, ngay khi biện pháp này hết hiệu lực, lạm phát lập tức quay lại mức 2,8% trong tháng 7 và nhích tiếp lên 2,9% trong tháng 8.

Trong báo cáo tháng mới nhất, Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank) cảnh báo lạm phát có thể tiếp tục đi lên trong những tháng tới do vẫn phụ thuộc vào diễn biến ở Trung Đông.

Chuyên gia Carsten Brzeski từ tổ chức ING Research nhận định lạm phát có thể neo trên 3% từ nay đến cuối năm, nếu như dầu duy trì ở nền giá cao kéo dài.

Tuy nhiên, trong cuộc trả lời phỏng vấn của đài công cộng Đức ARD mới đây, Thủ tướng Đức Friedrich Merz vẫn bày tỏ lạc quan về triển vọng phục hồi kinh tế, đồng thời cho rằng nước Đức cần phải được chuẩn bị tốt hơn cho tương lai lâu dài.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, ông Merz thừa nhận chính phủ của ông “còn lâu mới đạt được những gì cần phải thực hiện” nhưng cũng đã khởi động những cải cách lớn.

Tiêu chí chính sách của chính phủ là đưa nước Đức hướng tới tương lai ổn định, hòa bình và tự do, đồng thời bảo đảm thế hệ trẻ có những cơ hội như các thế hệ đi trước.

Cũng theo lời của Thủ tướng Đức, chính sách nhập cư - một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc vận động tranh cử Quốc hội Liên bang năm ngoái – là một thành quả trong nhiệm kỳ. Chính phủ Đức đã thực hiện “bước ngoặt về chính sách nhập cư”, giúp cắt giảm tới hơn 60% số người nhập cư bất hợp pháp chỉ sau 1 năm.

Bên cạnh đó, nhà lãnh đạo Đức cũng đề cập tới triển vọng của các ngành thủ công, công nghệ y tế và dược phẩm. Ông tin tưởng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ đóng vai trò quan trọng trong tương lai, buộc các doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ phải tăng cường ứng dụng công nghệ này.

Vấn đề đặt ra là nước Đức cần lượng lớn năng lượng với giá phải chăng và phải có hệ thống lưu trữ đủ lớn. Việc giá năng lượng tăng cao, theo ông, không chỉ gây sức ép lên người tiêu dùng mà còn ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Hiện Chính phủ Đức đã triển khai một số biện pháp như giảm giá điện công nghiệp, áp trần giá điện và thúc đẩy chiến lược phát triển các nhà máy điện./.

Nhập cư ròng vào Đức giảm mạnh, tới gần 50% Việc nhập cư ròng giảm có thể tác động tới thị trường lao động Đức trong bối cảnh nền kinh tế nước này đối mặt với già hóa dân số, thiếu lao động lành nghề và nhu cầu thu hút nhân lực từ bên ngoài.

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