Các ngân hàng Trung Quốc tăng trưởng nhờ đa dạng hóa hoạt động kinh doanh

Kết quả kinh doanh nửa đầu năm 2026 của Ngân hàng Công Thương Trung Quốc (ICBC) cho thấy hoạt động quốc tế của ngân hàng thương mại nhà nước lớn nhất Trung Quốc này tiếp tục phát triển ổn định.

Tại cuộc họp báo công bố kết quả kinh doanh giữa năm 2026 của ICBC, Chủ tịch ICBC Liu Jun cho biết ngân hàng đang đẩy nhanh quá trình chuyển đổi khỏi mô hình tăng trưởng truyền thống dựa vào tín dụng và tìm kiếm động lực tăng trưởng mới thông qua việc tăng cường hội nhập, quốc tế hóa và chuyển đổi số.

ICBC ghi nhận doanh thu đạt 465,86 tỷ Nhân dân tệ (69,27 tỷ USD) trong nửa đầu năm 2026, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lợi nhuận ròng tăng 4,54%, lên 176,48 tỷ Nhân dân tệ.

Theo quan chức trên, quá trình quốc tế hóa của các ngân hàng hiện nay ngày càng gắn liền với việc quốc tế hóa đồng Nhân dân tệ. ICBC đang tận dụng năng lực định giá và giao dịch các tài sản bằng đồng Nhân dân tệ để cung cấp nền tảng tài chính vững chắc cho các hoạt động kinh tế của Trung Quốc.

Tính đến cuối tháng 6, ICBC đã thiết lập 398 cơ sở tại nước ngoài ở 49 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời gián tiếp tiếp cận thị trường tại nhiều quốc gia châu Phi thông qua khoản đầu tư cổ phần vào Standard Bank - ngân hàng lớn nhất châu Phi.

Tổng tài sản ở nước ngoài của ICBC đạt 511 tỷ USD vào cuối tháng 6/2026, tăng hơn 11% so với cùng kỳ năm ngoái và tăng 3,94% so với cuối năm ngoái. Các hoạt động tại nước ngoài đóng góp khoảng 10% vào lợi nhuận trước thuế của ICBC, với tỷ trọng đóng góp tiếp tục tăng trưởng ổn định.

Một quan chức khác của ICBC cho biết trong nửa đầu năm 2026, khối lượng thanh toán quốc tế của ngân hàng đã tăng 41% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cho vay hỗ trợ các doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng hoạt động ra nước ngoài đã tăng 9% so với đầu năm.

Trong khi đó, Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc (CCB) cũng chứng kiến đà tăng trưởng lợi nhuận mạnh mẽ hơn nhờ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi kinh doanh.

Lợi nhuận ròng của ngân hàng thương mại thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc này đã tăng 5,56% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 171,68 tỷ Nhân dân tệ (25,52 tỷ USD) trong nửa đầu năm, với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 1,88 điểm phần trăm so với quý 1.

Chủ tịch CCB Zhang Yi cho biết ngân hàng đã triển khai chiến lược phân bổ tài sản - nợ mang tính chủ động, linh hoạt, hiệu quả và có tầm nhìn xa. Thu nhập lãi ròng của ngân hàng tăng 8,46% so với cùng kỳ năm ngoái trong nửa đầu năm, với tốc độ tăng trưởng nhanh hơn 0,33 điểm phần trăm so với quý 1. Biên lãi ròng (NIM) đã phục hồi lên mức 1,37%, tăng 1 điểm cơ bản so với quý 1 và tăng 3 điểm cơ bản so với mức của cả năm 2025.

Ngân hàng cũng tiếp tục chuyển đổi cơ cấu doanh thu bằng cách khai thác các cơ hội thị trường trong những lĩnh vực như tài chính trực tiếp và quản lý tài sản. Thu nhập ròng ngoài lãi của ngân hàng đã tăng 16,31% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 115,38 tỷ Nhân dân tệ trong nửa đầu năm.

CCB cũng thúc đẩy việc sử dụng đồng Nhân dân tệ xuyên biên giới rộng rãi hơn. Trong nửa đầu năm 2026, giá trị thanh toán xuyên biên giới bằng đồng Nhân dân tệ của ngân hàng đạt 4.250 tỷ Nhân dân tệ.

Tính đến cuối tháng 6/2026, dư nợ cho vay mảng kinh doanh quốc tế của ngân hàng đạt 2.030 tỷ Nhân dân tệ, tăng 24,57% so với cuối năm ngoái.

CCB cho biết đã liên tục tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực tín dụng, đẩy mạnh cho vay vào các lĩnh vực ưu tiên như đổi mới công nghệ, sản xuất tiên tiến, tài chính xanh và cơ sở hạ tầng. CCB còn triển khai các biện pháp trọng tâm nhằm giảm thiểu rủi ro tại các lĩnh vực then chốt, đồng thời tăng cường giám sát rủi ro tín dụng một cách liên tục, toàn diện và xuyên suốt toàn bộ quy trình./.

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