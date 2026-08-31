Singapore siết chặt sử dụng mạng xã hội đối với thanh thiếu niên

Singapore đang xem xét áp dụng giới hạn thời gian sử dụng mạng xã hội hằng ngày đối với thanh thiếu niên, cùng nhiều biện pháp bắt buộc khác nhằm hạn chế các tính năng gây nghiện và những tương tác trực tuyến tiềm ẩn nguy cơ đối với người dưới 18 tuổi.



Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Bộ trưởng Phát triển Kỹ thuật số và Thông tin Singapore ((MDDI) Josephine Teo cho biết giới hạn thời gian có thể tạo ra một “điểm dừng tự nhiên” cho người sử dụng, đặc biệt trong bối cảnh các tính năng như cuộn nội dung vô hạn khiến người dùng dễ tiếp tục xem mà không nhận thức rõ thời gian.

Theo bà Teo, Chính phủ Singapore đang “nghiêm túc thảo luận” phương án này, song chưa quyết định cụ thể thanh thiếu niên sẽ được sử dụng mạng xã hội bao nhiêu giờ mỗi ngày.



Động thái trên là một phần trong kế hoạch tăng cường bảo vệ sức khỏe tinh thần và các mối quan hệ xã hội của giới trẻ. Trong bài phát biểu nhân dịp Quốc khánh ngày 23/8, Thủ tướng Lawrence Wong tuyên bố các nền tảng mạng xã hội muốn cung cấp dịch vụ cho người dưới 18 tuổi tại Singapore sẽ phải triển khai các biện pháp bảo vệ mạnh hơn.

Chính sách này đánh dấu bước chuyển từ việc chủ yếu dựa vào trách nhiệm của phụ huynh và khả năng tự quản lý của các nền tảng sang can thiệp bằng quy định pháp luật.



Theo Bộ trưởng Teo, các biện pháp mới sẽ tập trung vào cách thanh thiếu niên tương tác với người khác, đặc biệt là người lạ, cũng như những tính năng được thiết kế để kéo dài thời gian sử dụng như tự động phát video, cuộn nội dung vô hạn và bảng tin do thuật toán đề xuất. Các tính năng được xác định là có nguy cơ đối với người trẻ có thể phải tắt theo mặc định.



Singapore dự kiến trình các sửa đổi luật vào đầu năm 2027, trong đó quy định cơ chế xác minh độ tuổi để tạo cơ sở thực thi các biện pháp bảo vệ bắt buộc.

Một hội đồng chuyên gia do Bộ Y tế Singapore thành lập trước đó phát hiện hơn 30% người dùng từ 15-17 tuổi sử dụng mạng xã hội hơn 3 giờ/ngày, trong khi khoảng 16% người dùng từ 10-24 tuổi có dấu hiệu sử dụng ở mức có vấn đề. Theo bà Teo, những số liệu này cho thấy 3 giờ mỗi ngày có thể là quá nhiều và giới hạn phù hợp nhiều khả năng phải thấp hơn mức này.

Tuy nhiên, thay vì chỉ tập trung vào một con số cụ thể, mục tiêu quan trọng hơn là nhắc nhở người trẻ dành thời gian cho những khía cạnh khác của cuộc sống.



Hội đồng chuyên gia cũng xác định một số tính năng đáng lo ngại, như cuộn vô hạn và tự động phát nội dung khiến người dùng ở lại nền tảng lâu hơn dự kiến.

Đáng chú ý, bà Teo cho biết những nền tảng không thể hoặc không muốn triển khai các biện pháp bảo vệ theo yêu cầu có thể phải nâng độ tuổi tối thiểu của người dùng từ 13 lên 18 tuổi.



Để bảo đảm thực thi, Singapore đang nghiên cứu nhiều phương thức xác minh tuổi như kiểm tra giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp hoặc thông tin thẻ tín dụng, quét khuôn mặt hay phân tích hành vi sử dụng trực tuyến.

Chính phủ sẽ kiểm tra việc triển khai của các nền tảng và yêu cầu khắc phục nếu phát hiện lỗ hổng. Sáu nền tảng đầu tiên dự kiến phải triển khai xác minh độ tuổi gồm Facebook, Instagram, TikTok, HardwareZone, X và YouTube.

Phạm vi quản lý có thể được mở rộng trong tương lai sang nền tảng trò chơi, ứng dụng nhắn tin và chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) khi có thêm bằng chứng về những nguy cơ đối với người trẻ.



Cách tiếp cận của Singapore khác với việc cấm hoàn toàn người dưới một độ tuổi nhất định sử dụng mạng xã hội. Theo bà Teo, thay vì lựa chọn giữa “được sử dụng” và “không được sử dụng,” Singapore hướng tới cho phép thanh thiếu niên tiếp cận dịch vụ trong một môi trường có các “hàng rào bảo vệ,” sau đó mới được trải nghiệm đầy đủ hơn khi đủ 18 tuổi. Bên cạnh các quy định bắt buộc, Chính phủ Singapore cho rằng hạn chế công nghệ đơn thuần sẽ không đủ để giải quyết vấn đề.

MDDI đã triển khai các chương trình nhằm hình thành thói quen sử dụng thiết bị lành mạnh, đồng thời cung cấp hướng dẫn để phụ huynh quản lý nội dung trực tuyến và khuyến khích các hoạt động ngoài màn hình cho trẻ em.



Theo Bộ trưởng Teo, các quy định mới sẽ tạo ra mức bảo vệ tối thiểu mà mọi gia đình có thể dựa vào, trong khi về lâu dài Singapore vẫn cần hỗ trợ phụ huynh xây dựng mối quan hệ lành mạnh với con cái và hướng dẫn trẻ sử dụng môi trường số một cách có trách nhiệm./.

Philippines đề xuất hạn chế trẻ vị thành niên sử dụng mạng xã hội Hạ viện Philippines xem xét dự luật cấm trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng mạng xã hội. Trong khi đó, một đề xuất riêng đưa ra giới hạn nghiêm ngặt hơn là cấm người dưới 16 tuổi sử dụng các nền tảng này.

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