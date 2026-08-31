Indonesia sa thải 13 quan chức liên quan cờ bạc trực tuyến

Ngày 31/8, Bộ trưởng Nông nghiệp Indonesia Andi Amran Sulaiman thông báo đã sa thải 13 quan chức cấp cao do liên quan đến hoạt động cờ bạc trực tuyến, coi đây là hành vi vi phạm kỷ luật và làm ảnh hưởng đến tính liêm chính của đội ngũ công chức.



Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Bộ trưởng Amran cho biết quyết định trên được đưa ra sau cuộc họp của ban lãnh đạo, trong đó các quan chức xem xét kết quả điều tra những trường hợp bị nghi ngờ tham gia cờ bạc trực tuyến.

Cũng theo ông Amran, Bộ Nông nghiệp đã nhận được báo cáo về việc một số quan chức tham gia hoạt động này và tiến hành xác minh trước khi đưa ra biện pháp xử lý. Bộ trưởng không công bố danh tính những người bị sa thải, song khẳng định những trường hợp được xác định trực tiếp liên quan sẽ bị xử lý nghiêm, trong đó có thể bị cho thôi việc vĩnh viễn.



Theo ông Amran, công chức là những người có trách nhiệm nêu gương trước xã hội, do đó không thể chấp nhận việc tham gia cờ bạc trực tuyến. Ông đồng thời chỉ đạo Tổng Thanh tra và Tổng Thư ký Bộ Nông nghiệp khẩn trương bố trí nhân sự thay thế các vị trí bỏ trống.

Bộ trưởng nhấn mạnh biện pháp này nhằm củng cố ý thức chấp hành kỷ luật trong toàn bộ cơ quan, đồng thời cảnh báo các cán bộ, công chức không được vi phạm các quy định về đạo đức và trách nhiệm công vụ.



Kết quả điều tra cho thấy một số quan chức đã nạp tổng cộng gần 200 triệu rupiah (khoảng 11.000 USD) vào các hoạt động cờ bạc trực tuyến. Theo ông Amran, đây là một trong những căn cứ để áp dụng các hình thức kỷ luật nghiêm khắc.

Ông khẳng định quyết định sa thải không liên quan đến một vụ án tham nhũng đang được đề cập, mà hoàn toàn dựa trên hành vi liên quan đến cờ bạc trực tuyến của các quan chức.



Bộ trưởng Amran nhấn mạnh việc xử lý nghiêm không chỉ nhằm duy trì kỷ luật mà còn là cách để bảo vệ bản thân cán bộ, công chức và gia đình họ trước những hệ lụy của cờ bạc trực tuyến.

Ông nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu là định hướng và giúp cán bộ, nhân viên trở thành những người làm việc có trách nhiệm và gương mẫu.



Bộ Nông nghiệp Indonesia hiện có khoảng 52.000 nhân viên. Ông Amran khẳng định việc sa thải 13 quan chức sẽ không ảnh hưởng đến hoạt động của bộ, bởi các vị trí còn trống đã được nhanh chóng bố trí nhân sự thay thế./.

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