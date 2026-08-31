Các phe phái chính trị ký thỏa thuận do LHQ bảo trợ, mở đường cho bầu cử ở Libya

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, đại diện hai phe phái chính trị đối địch tại Libya ngày 30/8 đã ký một thỏa thuận do Liên hợp quốc bảo trợ, sự kiện được xem là bước tiến hướng tới tổ chức các cuộc bầu cử quốc gia vốn bị trì hoãn nhiều năm tại quốc gia Bắc Phi đang chia rẽ sâu sắc này.

Hai bên ký văn kiện tại trụ sở Phái bộ Hỗ trợ của Liên hợp quốc tại Libya (UNSMIL) ở thủ đô Tripoli, với sự tham dự của Trưởng UNSMIL Hanna Tetteh.

Thỏa thuận là kết quả của các cuộc đàm phán được tiến hành trong những tháng gần đây tại Rome (Italy) và Tunis (Tunisia).

Theo thỏa thuận, Libya sẽ tổ chức bầu cử Quốc hội và Tổng thống trong vòng 24 tháng tới. Tuy nhiên, điều kiện đặt ra là các cuộc bầu cử phải được tiến hành dưới sự điều hành của một chính quyền hành pháp duy nhất và các thể chế quốc gia thống nhất, trong khi hiện nay những điều kiện này vẫn chưa được đáp ứng.

Libya rơi vào tình trạng bất ổn kéo dài sau khi nhà lãnh đạo lâu năm Muammar Gaddafi bị lật đổ năm 2011.

Những nỗ lực tổ chức bầu cử quốc gia sau đó nhiều lần thất bại do các phe phái không đạt được đồng thuận về luật bầu cử và cơ cấu quyền lực. Hiện ở Libya tồn tại hai chính quyền song song.

Chính quyền được Liên hợp quốc công nhận tại Tripoli do Thủ tướng Abdulhamid Dbeibah đứng đầu và một chính quyền đối địch ở miền Đông nhận được sự hậu thuẫn của Tướng Khalifa Haftar.

Ông Dbeibah đánh giá thỏa thuận này là một “bước đi quan trọng,” trong đó có nội dung tái cơ cấu Ủy ban Bầu cử quốc gia tối cao Libya.

Trong khi đó, Tướng Khalifa Haftar đã hoan nghênh những tiến triển trong việc giải quyết các vấn đề tồn tại nhiều năm vốn cản trở người dân Libya tiến tới tổ chức các cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội.

Trưởng UNSMIL, bà Hanna Tetteh cũng hoan nghênh thỏa thuận, đồng thời kêu gọi các bên nhanh chóng chuyển cam kết thành những hành động cụ thể.

Tuy nhiên, việc thực hiện thỏa thuận được dự báo vẫn đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt là yêu cầu thống nhất cơ quan hành pháp và các thể chế quốc gia trong bối cảnh vấn đề cạnh tranh quyền lực giữa hai phe phái này vẫn chưa được giải quyết triệt để./.

Giao tranh dữ dội ở miền Tây Libya, nhiều tù nhân vượt ngục Nhà chức trách Libya đã mở cuộc điều tra nhưng chưa công bố số lượng phạm nhân bỏ trốn, đồng thời thành lập lực lượng đặc trách để xác định danh tính và truy bắt các đối tượng.