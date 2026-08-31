Walmart đồng ý trả 50 triệu USD dàn xếp cáo buộc cấp phát opioid bất hợp pháp

Theo Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) và Cơ quan Bài trừ Ma túy (DEA), tập đoàn bán lẻ Walmart đã đồng ý trả 50 triệu USD để dàn xếp các cáo buộc của Chính phủ Mỹ cho rằng hệ thống nhà thuốc của công ty đã cấp phát bất hợp pháp hàng nghìn đơn thuốc chứa opioid và những chất bị kiểm soát khác.

Vụ kiện được chính phủ khởi sự vào cuối nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump và sau đó được sửa đổi dưới thời cựu Tổng thống Joe Biden. Chính phủ Mỹ cáo buộc Walmart vi phạm Đạo luật về Các chất bị kiểm soát (Controlled Substances Act).

Theo DOJ, từ tháng 6/2013, Walmart bị cáo buộc đã cấp phát các đơn thuốc không hợp lệ dù một số dược sỹ và nhân viên phụ trách tuân thủ đã báo cáo những dấu hiệu bất thường. Các báo cáo cho thấy hàng nghìn trường hợp dược sỹ từ chối cấp phát thuốc theo đơn đã kê.

Chính phủ cho rằng bộ phận tuân thủ của Walmart đã đặt các mục tiêu kinh doanh lên trên việc thực thi các quy định kiểm soát chất bị kiểm soát. Một số dược sỹ cũng bị cáo buộc tiếp tục cấp phát đơn thuốc từ những bác sỹ bị xem là điều hành các cơ sở bán thuốc giảm đau trái phép, thường được gọi là “pill mills.”

Các dấu hiệu cảnh báo khác gồm phối hợp opioid với những loại thuốc khác theo cách nguy hiểm, thường xuyên yêu cầu cấp thuốc sớm và kê opioid với liều lượng cao.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Stanley Woodward cho biết thỏa thuận thể hiện cam kết của DOJ trong việc buộc các cơ sở cấp phát thuốc tuân thủ những biện pháp bảo vệ nhằm hạn chế lạm dụng chất bị kiểm soát. Ông nhấn mạnh lợi nhuận không thể biện minh cho việc góp phần vào cuộc khủng hoảng opioid tại Mỹ.

Theo thỏa thuận, Walmart phải thiết lập đường dây điện thoại để nhân viên và bệnh nhân báo cáo các hoạt động cấp phát thuốc bị nghi bất hợp pháp, đồng thời chủ động theo dõi những hình thức cấp phát tại hệ thống nhà thuốc./.

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