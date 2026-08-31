Đánh bom xe trước đồn cảnh sát ở Mexico, nhiều người bị thương

Ngày 30/8, một ôtô đã phát nổ trước đồn cảnh sát tại thị trấn Ojocaliente thuộc bang Zacatecas, khu vực Trung-Bắc Mexico, khiến 6 người bị thương.

Trên trang Facebook, quan chức cấp cao chính quyền bang Zacatecas, ông Rodrigo Reyes, cho biết thiết bị nổ được đặt trong một ôtô cá nhân.

Vụ nổ đã làm hư hại đồn cảnh sát và các công trình lân cận. Có 6 dân thường bị thương và đang được điều trị tại các cơ sở y tế.

Zacatecas được xem là địa bàn có vị trí quan trọng đối với hoạt động buôn bán ma túy do nằm trên tuyến kết nối miền Trung Mexico với các khu vực phía Bắc và phía Tây đất nước.

Bang này cũng có nhiều tuyến đường được các băng nhóm tội phạm sử dụng để vận chuyển trái phép cocaine và các loại ma túy khác vào Mỹ.

Do vậy, bạo lực liên quan đến các băng nhóm ma túy đã hoành hành tại Zacatecas trong nhiều năm qua. Tình hình từng có dấu hiệu lắng dịu trước khi bạo lực tái diễn trong thời gian gần đây.

Vụ đánh bom xe trước đồn cảnh sát một lần nữa cho thấy những thách thức nghiêm trọng mà chính quyền Mexico phải đối mặt trong cuộc chiến chống tội phạm có tổ chức và bạo lực liên quan đến hoạt động buôn bán ma túy./.

Nổ xe bom ở Colombia trước lễ nhậm chức của tổng thống đắc cử Một xe tải chở chất nổ đã phát nổ bên cạnh một đồn cảnh sát ở thành phố Cucuta, miền Bắc Colombia, khiến ít nhất 11 người bị thương, gây lo ngại an ninh trước lễ nhậm chức tổng thống Colombia.