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Du khách Canada tiếp tục “tẩy chay” du lịch Mỹ

Theo Cơ quan Thống kê Canada, người dân nước này đã cắt giảm đáng kể số chuyến đi, thời gian lưu trú trung bình và chi tiêu cho các chuyến đến Mỹ trong 3 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm trước.

Thanh Hải
New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)
New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Các cuộc thăm dò gần đây tại Canada cho thấy nhiều người dân nước này nói rằng họ đã lên kế hoạch đi du lịch Mỹ. Tuy nhiên, dữ liệu do Cơ quan Thống kê Canada thu thập được lại phản ánh điều ngược lại khi cho thấy người dân nước này đã rút hàng trăm triệu đôla khỏi Mỹ trong nửa đầu năm nay.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Khảo sát Du lịch Quốc gia thường kỳ do Cơ quan Thống kê Canada công bố ngày 30/8 cho thấy người dân nước này đã cắt giảm đáng kể số chuyến đi, thời gian lưu trú trung bình và chi tiêu cho các chuyến đến Mỹ trong 3 tháng đầu năm, so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, số chuyến đi đến Mỹ ít hơn gần 500.000 lượt, chi tiêu ít hơn khoảng 800 triệu đôla Canada (CAD) (gần 580 triệu USD).

Người dân Canada "quay lưng" với du lịch Mỹ trong bối cảnh gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước. Nhiều người nói rằng họ muốn ủng hộ các doanh nghiệp và ngành du lịch Canada; trong khi số khác cho biết họ khó có khả năng quay lại Mỹ chừng nào Tổng thống Donald Trump còn tại vị.

Cũng theo khảo sát trên, doanh thu từ các chuyến đi nội địa ở Canada tăng lên 14,5 tỷ CAD trong quý đầu tiên năm nay, tăng từ mức 13,8 tỷ CAD cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, du khách Mỹ vẫn quan tâm đến việc sang Canada. Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê Canada, du khách Mỹ đã chi gần 3 tỷ CAD cho các chuyến thăm Canada trong 3 tháng đầu năm, tăng khoảng 500 triệu CAD so với cùng kỳ năm trước./.

(TTXVN/Vietnam+)
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