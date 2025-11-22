Ngành du lịch Canada nổi bật giữa cơn bão chiến tranh thương mại với Mỹ

Canada vẫn đang trong cơn bão chiến tranh thương mại với Mỹ. Bất ổn thương mại và thuế quan do Mỹ áp đặt đối với một số hàng hóa của Canada như nhôm và thép tiếp tục đe dọa nền kinh tế Canada.

Tuy nhiên, có một lĩnh vực mà Canada đang nổi lên như một người chiến thắng rõ ràng, đó là du lịch.

Chính trị chia rẽ, thuế quan và an ninh biên giới được tăng cường đã góp phần làm giảm chi tiêu du lịch quốc tế tại Mỹ.

Trong khi đó, các cuộc thăm dò và chuyên gia trong ngành cho thấy sự gia tăng lòng yêu nước của người Canada và nhận thức về Canada như một điểm đến an toàn và thân thiện đã góp phần thúc đẩy một mùa Hè du lịch phá kỷ lục tại quốc gia này.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã dự đoán năm 2025 sẽ là một năm thành công rực rỡ cho ngành du lịch. Hồi tháng 8/2025, Cơ quan Quản lý Thương mại Quốc tế Mỹ (ITC) đã công bố trong 6 tháng đầu năm 2025, chi tiêu của du khách quốc tế đã tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước.

Nhưng sự sụt giảm ngày càng sâu sắc của du khách Canada đến Mỹ, bắt đầu từ khi ông Trump nhậm chức vào cuối tháng 1/2025 và khơi mào cuộc chiến thương mại, cuối cùng đã bắt đầu gây ra thiệt hại.

Nhìn chung, từ tháng 2 đến tháng 10, số lượng chuyến đi khứ hồi của người Canada đến Mỹ đã giảm 21% đối với du lịch hàng không và giảm đáng kinh ngạc 33,5% đối với du lịch đường bộ.

Hiệp hội Du lịch Mỹ, một tổ chức phi lợi nhuận trong ngành, hiện đang vẽ ra một bức tranh không mấy tươi sáng cho năm 2025 khi dự báo chi tiêu du lịch quốc tế tại Mỹ sẽ giảm 3,2% so với năm 2024 - tức là mất 5,7 tỷ USD.

Hiệp hội này chủ yếu cho rằng sự sụt giảm này là do lượng khách du lịch Canada giảm. Người Canada thường chiếm nhóm du khách quốc tế lớn nhất đến Mỹ, chiếm 28% trong tổng số 72,4 triệu du khách vào năm 2024.

Một cuộc thăm dò mới của Angus Reid cho thấy Chính quyền Tổng thống Trump đóng vai trò trung tâm trong sự suy giảm này. Trong số 1.607 người Canada được khảo sát vào cuối tháng 10, 77% cho biết họ có cái nhìn tiêu cực hơn về Mỹ như một điểm đến du lịch trong năm nay so với những năm trước.

Destination Canada, tổ chức du lịch của Canada, ước tính tổng doanh thu du lịch hàng năm trong mùa Hè "béo bở" từ tháng 5 đến tháng 8 đã tăng 6% so với cùng kỳ năm trước. Một phần của sự tăng trưởng này đến từ du lịch nội địa, tăng 7%.

Cuộc thăm dò của Angus Reid đã cho thấy trong số 1.075 người Canada được hỏi 6,26% cho biết họ đã thay đổi, hoãn hoặc hủy bỏ kế hoạch du lịch đến Mỹ trong năm nay.

Một cuộc khảo sát trực tuyến với 1.560 người ở Vương quốc Anh, Pháp và Đức do Context Research Group (CRG) thực hiện cho thấy, hơn một nửa (52%) những người được hỏi cho biết họ có nhiều khả năng đến thăm Canada hơn do tình hình chính trị hiện tại ở Mỹ và hơn 90% nói rằng họ coi Canada là một nơi thân thiện và an toàn để du lịch.

Dữ liệu mới nhất của Cơ quan Thống kê Canada cho thấy du khách nước ngoài đến Canada trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8 đã tăng 2,4% và chi tiêu của họ đã tăng 10,4%./.

