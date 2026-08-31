Số hóa, xanh hóa trở thành hướng đi mới của logistics Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC) và Bộ Giao thông Vận tải nước này vừa công bố “Phương án triển khai xây dựng mạng lưới logistics,” văn bản triển khai đầu tiên trong khuôn khổ sáng kiến xây dựng “6 mạng lưới” của Trung Quốc.

Theo phương án, Trung Quốc đề ra 17 nhiệm vụ trọng điểm thuộc 7 nhóm, tập trung khắc phục những điểm yếu về cơ sở hạ tầng logistics tại đô thị và nông thôn, đồng thời thúc đẩy số hóa, xanh hóa cơ sở vật chất và thiết bị logistics.

Mục tiêu đến năm 2030, việc xây dựng mạng lưới logistics sẽ đạt kết quả rõ rệt, đưa tỷ lệ tổng chi phí logistics xã hội trên GDP xuống 13,1%, giảm 0,8 điểm phần trăm so với cuối giai đoạn Quy hoạch 5 năm lần thứ 14.

Phương án cũng yêu cầu nâng cao hiệu quả vận hành các trung tâm logistics quan trọng, phát huy vai trò kết nối và lan tỏa của các trung tâm, từng bước chuyển từ mô hình bố trí đơn lẻ sang xây dựng mạng lưới có chức năng liên kết. Trung Quốc cũng sẽ phát triển hệ thống vận tải đa phương thức, hoàn thiện các cơ sở tập kết, trung chuyển và kết nối giữa các phương thức vận tải.

Một trọng tâm khác là bổ sung hạ tầng logistics tại khu vực đô thị và nông thôn. Trung Quốc sẽ nâng cao chức năng của các cơ sở logistics đô thị, hoàn thiện hệ thống logistics nông thôn, xây dựng mạng lưới phân phối 3 cấp từ huyện đến xã và thôn; đồng thời tăng cường cơ sở lưu trữ các mặt hàng thiết yếu và logistics phục vụ ứng phó khẩn cấp.

Về số hóa và xanh hóa, phương án thúc đẩy chuyển đổi số đối với cơ sở vật chất, thiết bị logistics, phổ biến các thiết bị và cơ sở xanh, nghiên cứu và ứng dụng các thiết bị logistics thế hệ mới.

Trung Quốc cũng tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, hoàn thiện hệ thống quy tắc, tiêu chuẩn và bảo đảm các yếu tố đầu vào cho phát triển logistics.Theo các chuyên gia, điểm đáng chú ý của phương án là kết hợp giữa việc hoàn thiện các tuyến logistics chủ chốt và hệ thống phân phối ở cấp cơ sở, đồng thời chú trọng cả “hạ tầng cứng” và “kết nối mềm.”

Bên cạnh đầu tư vào các trung tâm logistics, kho bãi và cơ sở trung chuyển, Trung Quốc sẽ tăng cường chia sẻ dữ liệu logistics công cộng, hoàn thiện tiêu chuẩn và thúc đẩy phát triển các doanh nghiệp logistics quy mô lớn.

Trong lĩnh vực logistics đô thị, sự phát triển của nhu cầu tiêu dùng theo hướng nhanh chóng, cá nhân hóa và chất lượng cao đang làm gia tăng yêu cầu đối với khâu giao hàng cuối cùng.

Do đó, doanh nghiệp được khuyến khích tham gia xây dựng các trung tâm phân phối công cộng, điểm giao nhận, trạm dịch vụ chuyển phát và tủ giao nhận hàng thông minh.

Đối với khu vực nông thôn, việc hoàn thiện mạng lưới logistics ba cấp huyện - xã - thôn được đánh giá còn nhiều dư địa phát triển, nhất là trong bối cảnh thị trường tiêu dùng nông thôn và thương mại điện tử tiếp tục mở rộng.

Đáng chú ý, phương án khuyến khích phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo (AI) lớn trong lĩnh vực logistics, dựa trên dữ liệu vận hành thiết bị và thông tin lưu chuyển hàng hóa.

Một số doanh nghiệp Trung Quốc đã ứng dụng AI vào điều phối phương tiện, dự báo cung - cầu, hướng tới chuyển từ mô hình “người tìm hàng, hàng tìm người” sang dự báo thông minh và chủ động đề xuất.

Các chuyên gia nhận định thông minh hóa, xanh hóa và tích hợp sẽ là những hướng đi chủ đạo trong quá trình chuyển đổi logistics Trung Quốc.

Những lĩnh vực như trung tâm logistics thông minh, khu logistics, kho hàng số hóa, xe tải không người lái, phương tiện giao hàng tự động và thiết bị bay không người lái được dự báo tiếp tục mở rộng ứng dụng thương mại trong thời gian tới./.

Việt Nam-Trung Quốc mở thêm tuyến logistics đường sắt xuyên biên giới Việt Nam-Trung Quốc vừa đưa vào vận hành thêm một tuyến logistics đường sắt xuyên biên giới, góp phần tăng cường kết nối vận tải, mở rộng chuỗi cung ứng và thúc đẩy giao thương giữa hai nước.

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