Nhật Bản bổ sung 210.000 tấn gạo vào kho dự trữ quốc gia

Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (MAFF) đang hoàn tất phương án mua bổ sung 210.000 tấn gạo dự trữ quốc gia đã được tung ra thị trường trong năm ngoái. Các hợp đồng mua bổ sung dự kiến được thực hiện trong tháng 9 trong bối cảnh giá gạo tại Nhật Bản tiếp tục giảm.

Sau đợt xuất kho quy mô lớn trong năm ngoái, lượng gạo dự trữ của Chính phủ Nhật Bản hiện chỉ còn khoảng 320.000 tấn, thấp hơn đáng kể so với mức thông thường khoảng 1 triệu tấn.

Vì vậy, MAFF đang xem xét mua bổ sung 210.000 tấn gạo từ các doanh nghiệp và sẽ đưa ra quyết định chính thức về phương án này tại cuộc họp hội đồng chuyên môn ngày 2/9. Nếu được thông qua, dự kiến hợp đồng mua sẽ được ký vào ngày 18/9.

MAFF đánh giá việc mua bổ sung gạo lần này sẽ không gây ra tình trạng thiếu nguồn cung trên thị trường, do lượng gạo tồn kho của khu vực tư nhân hiện ở mức cao nhất từ trước đến nay, trong khi vụ lúa mới đang bước vào cao điểm thu hoạch tại nhiều địa phương với dự báo sản lượng tốt.

Thông thường, Chính phủ Nhật Bản mua khoảng 200.000 tấn gạo mỗi năm để duy trì kho dự trữ. Năm nay, lượng tồn kho tăng khiến nhiều hợp tác xã nông nghiệp cắt giảm mạnh khoản tiền trả trước cho nông dân khi thu mua gạo vụ mới, làm gia tăng yêu cầu Chính phủ mua thêm gạo để trợ giá cho người sản xuất.

Trong khi đó, nhiều người tiêu dùng vẫn mong giá gạo tiếp tục giảm. Do đó, tác động của việc Chính phủ mua bổ sung 210.000 tấn gạo vào kho dự trữ đối sẽ là vấn đề được đặc biệt quan tâm trong thời gian tới./.

Nhật Bản: Dư thừa nguồn cung khiến giá gạo giảm mạnh dưới giá thành sản xuất Việc giá gạo giảm 40% xuống dưới giá thành sản xuất tại vùng sản xuất gạo hàng đầu Niigata sẽ có tác động đáng kể, khiến cho việc giảm mạnh hơn nữa có thể xảy ra ở các khu vực khác của Nhật Bản.

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