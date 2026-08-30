Truyền thông Mỹ: Giám đốc CIA đề xuất cuộc gặp ba bên Mỹ-Nga-Ukraine

Ngày 30/8, trang tin Axios của Mỹ đưa tin Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) John Ratcliffe đã đề xuất tổ chức một cuộc gặp ba bên giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nhằm tìm giải pháp cho cuộc xung đột Ukraine.

Nguồn tin cho biết đề xuất được ông Ratcliffe đưa ra trong chuyến công tác tới Moskva hôm 25/8.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 26/8 cũng xác nhận về cuộc gặp giữa cơ quan tình báo hai nước và gọi đó là tín hiệu tích cực.

Ông khẳng định Tổng thống Putin đã ngay lập tức được báo cáo về nội dung cuộc gặp, tuy nhiên nhà lãnh đạo Nga không trực tiếp gặp Giám đốc CIA.

Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Liên bang Nga (SVR), ông Sergei Naryshkin, sau đó cũng xác nhận đã gặp ông Ratcliffe tại Moskva, thảo luận về các vấn đề liên quan đến hoạt động tình báo.

Theo Axios, phía Mỹ đã thông báo tới Tổng thống Zelensky về nội dung làm việc ở Moskva và kế hoạch tổ chức cuộc gặp giữa 3 nhà lãnh đạo Mỹ - Nga - Ukraine.

Các quan chức Mỹ cho biết thêm rằng ông Ratcliffe đã thảo luận về khả năng tái khởi động đàm phán hòa bình.

Chuyến thăm của ông Ratcliffe tới Moskva là lần đầu tiên một Giám đốc CIA tới thủ đô của Nga kể từ chuyến đi tháng 11/2021 của ông William Burns. Lần gặp trực tiếp gần nhất giữa lãnh đạo CIA và SVR là ở Ankara tháng 11/2022.

Trong cuộc điện đàm sau đó giữa lãnh đạo 2 cơ quan vào tháng 3/2025, hai bên đã nhất trí duy trì đối thoại để thúc đẩy an ninh và ổn định quốc tế, hạ nhiệt căng thẳng giữa Moskva và Washington./.

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