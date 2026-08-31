Iran phóng tên lửa vào lực lượng Mỹ tại Jordan, tấn công căn cứ không quân ở UAE

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Lực lượng vũ trang Jordan cho biết đã đánh chặn 8 tên lửa xâm nhập không phận nước này trong ngày 31/8, sau khi người dân tại khu vực Aqaba nghe thấy nhiều tiếng nổ. Vụ việc được cho là một phần trong loạt đòn đáp trả của Iran nhằm vào các lực lượng Mỹ trong khu vực.



Một nguồn tin Mỹ nắm rõ tình hình xác nhận với kênh truyền hình Fox News rằng Iran đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào lực lượng Mỹ đồn trú tại Jordan. Theo nguồn tin này, gần như toàn bộ số tên lửa đã bị hệ thống phòng không Mỹ đánh chặn.



Trong tuyên bố sáng 31/8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào 2 căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan và đây là hành động đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào đảo Larak.

IRGC nêu rõ đã sử dụng tên lửa đạn đạo nhắm vào các cơ sở kỹ thuật, bảo dưỡng và những khu vực tập trung máy bay chiến đấu tại 2 căn cứ Mỹ. Truyền thông nhà nước Iran dẫn tuyên bố của IRGC cho biết thêm loạt tấn công đã phá hủy các căn cứ và gây thiệt hại nặng. Tuy nhiên, thông tin này trái ngược với đánh giá ban đầu từ các quan chức Mỹ trong đó nói rằng phần lớn tên lửa Iran đã bị đánh chặn.



Cũng theo IRGC, lực lượng này đã bắn hạ một thiết bị bay không người lái MQ-9 của Mỹ trên eo biển Hormuz, nhưng phía Mỹ chưa xác nhận.

Cuộc tấn công của Iran diễn ra sau khi Mỹ tiến hành không kích đảo Larak.

Theo phía Mỹ, IRGC hôm 30/8 đã có động thái chuẩn bị phóng tên lửa về phía khu vực eo biển Hormuz. Tình báo Mỹ cho rằng Iran đang lên kế hoạch triển khai các tên lửa mang theo thủy lôi để rải tại eo biển chiến lược này và đã tiến hành không kích đảo Larak.

Washington khẳng định hành động quân sự của mình là nhằm ngăn chặn mối đe dọa đối với hoạt động hàng hải và vận tải thương mại tại tuyến đường biển chiến lược.



Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) bác bỏ cáo buộc của Iran nói rằng Washington khơi mào hành động gây hấn. Theo CENTCOM, lực lượng Mỹ chỉ tiến hành các cuộc tấn công “hạn chế và chính xác” nhằm vào lực lượng IRGC đang chuẩn bị rải thủy lôi tại eo biển Hormuz, qua đó bảo vệ thủy thủ dân sự, tàu thương mại cũng như dòng chảy thương mại toàn cầu.



Trước đó, truyền hình nhà nước Iran đưa tin quân đội nước này phóng tên lửa nhằm vào các tàu Mỹ tại eo biển Hormuz, đồng thời sử dụng thiết bị bay không người lái tấn công căn cứ không quân Al Minhad của Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE), nơi có lực lượng Mỹ và trực thăng đồn trú.

Trong khi căng thẳng quân sự leo thang, Washington tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Tehran.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Washington có thể công bố các lệnh trừng phạt thứ cấp mới hằng tuần, trước mắt tập trung vào các ngân hàng có quan hệ tài chính với Iran.

Ông Bessent nói rõ Mỹ muốn gửi thông điệp rõ ràng tới các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương thuộc Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) rằng các tổ chức tài chính phải cắt đứt quan hệ kinh tế với Iran hoặc đối mặt nguy cơ bị trừng phạt thứ cấp.



Những diễn biến mới cho thấy xung đột Mỹ - Iran đang mở rộng trên cả mặt trận quân sự và kinh tế, với eo biển Hormuz tiếp tục là một trong những điểm nóng sẽ tác động trực tiếp tới an ninh hàng hải và thị trường năng lượng toàn cầu./.

Mỹ nối lại tấn công Iran, Tehran tuyên bố đáp trả Mỹ tấn công các bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran gần eo biển Hormuz, Iran tuyên bố sẽ đáp trả và trừng phạt, làm gia tăng căng thẳng khu vực Trung Đông.

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