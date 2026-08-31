Mỹ nối lại tấn công Iran, Tehran tuyên bố đáp trả

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, quân đội Mỹ ngày 30/8 đã tiến hành cuộc tấn công nhằm vào hai bệ phóng của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) trên đảo Larak, gần eo biển Hormuz, đánh dấu lần đầu tiên Washington thực hiện hành động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran trong khoảng một tháng.

Theo một quan chức Mỹ, lực lượng IRGC bị phát hiện đang chuẩn bị sử dụng hai bệ phóng để phóng thủy lôi về phía eo biển Hormuz. Quân đội Mỹ sau đó tấn công các bệ phóng nhằm ngăn chặn hoạt động này.

Quan chức trên cho biết lực lượng Mỹ đang theo dõi chặt chẽ tình hình và sẵn sàng bảo vệ hoạt động lưu thông thương mại qua eo biển Hormuz. Tuần trước, quân đội Mỹ thông báo đã hoàn tất việc rà phá thủy lôi trên các tuyến hàng hải quốc tế tại eo biển chiến lược này.

Truyền thông Iran xác nhận đã xảy ra các vụ nổ ở khu vực đảo Larak. IRGC sau đó cho biết cuộc tấn công của Mỹ gây ra một số thương vong cho cả binh sĩ và dân thường Iran, đồng thời tuyên bố sẽ đáp trả cuộc tấn công, khẳng định những bên chịu trách nhiệm sẽ bị “trừng phạt.”

Theo truyền thông Iran, tiếp sau tuyên bố này, tên lửa đã được phóng vào các tàu quân sự của Mỹ ở eo biển Hormuz.

Đảo Larak nằm tại vị trí chiến lược gần eo biển Hormuz, tuyến hàng hải có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động xuất khẩu dầu khí của các nước vùng Vịnh. Khu vực quanh đảo cũng có ý nghĩa đáng kể đối với khả năng kiểm soát hoạt động hàng hải của Iran tại eo biển.

Các động thái trên làm gia tăng nguy cơ căng thẳng Mỹ-Iran leo thang trở lại sau nhiều tuần không xảy ra các cuộc tấn công trực tiếp quy mô đáng kể giữa hai bên.

Cuộc tấn công diễn ra trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách khôi phục hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz sau nhiều tháng gián đoạn do xung đột với Iran. Washington thời gian gần đây tăng cường rà phá thủy lôi và tuyên bố sẽ ngăn chặn mọi nỗ lực đặt thêm thủy lôi tại các tuyến vận tải quốc tế.

Diễn biến mới có nguy cơ làm phức tạp những nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng và từng bước mở lại eo biển Hormuz, nhất là sau khi Iran những ngày gần đây phát tín hiệu đã đạt được một số tiến triển trong trao đổi với Oman về hoạt động hàng hải tại khu vực./.

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