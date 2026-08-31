Indonesia tìm vị thế mới trên thị trường gạo xuất khẩu

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Indonesia vừa ký Biên bản ghi nhớ (MoU) với Malaysia về việc xuất khẩu 1.000 tấn gạo chất lượng cao, mở ra khả năng đưa tổng lượng gạo xuất khẩu sang thị trường láng giềng này lên tới 200.000 tấn, trị giá khoảng 3.400 tỷ rupiah (khoảng 206 triệu USD).

Indonesia cũng đang hướng tới mở rộng thị trường xuất khẩu gạo sang Timor-Leste, Philippines và Papua New Guinea và một số thị trường khác.

Đây là bước tiến đáng chú ý đối với Indonesia, quốc gia lâu nay chủ yếu tập trung bảo đảm nguồn cung trong nước và từng nhiều năm liên tục phải nhập khẩu gạo để đáp ứng nhu cầu nội địa.



Người đứng đầu Cơ quan Truyền thông Chính phủ Indonesia (Bakom), ông Muhammad Qodari, ngày 31/8 đánh giá thỏa thuận với Malaysia cho thấy với thành công nâng cao sản lượng gạo vượt bậc trong nước, Indonesia có thể dành một phần nguồn cung cho thị trường quốc tế mà vẫn bảo đảm nhu cầu trong nước.

Việc mở rộng dư địa xuất khẩu cũng chứng tỏ năng lực sản xuất lương thực của Indonesia đang phát triển mạnh, tạo điều kiện để nước này từng bước tham gia sâu hơn vào thị trường gạo khu vực.

Theo dự báo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), sản lượng gạo của Indonesia trong niên vụ 2026/2027 có thể đạt 38,6 triệu tấn, tăng khoảng 4,6 triệu tấn so với mức 34 triệu tấn của niên vụ 2024/2025.

Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ trong nước năm 2026 được ước tính chỉ khoảng 31 triệu tấn.

Theo số liệu được Chính phủ Indonesia dẫn từ FAO, nước này hiện là nước sản xuất gạo lớn thứ tư thế giới, sau Ấn Độ, Trung Quốc và Bangladesh.

Đà tăng sản lượng đang tạo thêm dư địa để nước này chuyển từ ưu tiên đáp ứng nhu cầu nội địa sang khai thác cơ hội tại các thị trường bên ngoài. Lượng gạo tồn kho hiện khoảng 5,2 triệu tấn được cho là đủ đáp ứng nhu cầu dự trữ quốc gia đến tháng 5/2027.

Tuy nhiên, theo ông Qodari, điều quan trọng hơn mục tiêu xuất khẩu lớn là duy trì tăng trưởng năng suất, mở rộng thị trường, bảo đảm giá gạo hợp lý cho người tiêu dùng và tăng thu nhập cho nông dân.

Việc tiếp cận thị trường Malaysia cũng được coi là bàn đạp để Indonesia từng bước xây dựng năng lực cung ứng gạo cho thị trường khu vực, qua đó biến lợi thế về quy mô sản xuất và thị trường nội địa lớn thành năng lực cạnh tranh trên thị trường lương thực quốc tế.

Đây cũng là bước chuyển đáng chú ý trong chính sách lương thực của Indonesia: từ mục tiêu đơn thuần bảo đảm đủ gạo cho thị trường trong nước sang xây dựng một nền sản xuất có khả năng vừa bảo đảm an ninh lương thực, vừa tạo ra nguồn cung cho xuất khẩu./.

Giá gạo Việt Nam đi ngược xu hướng với các nước xuất khẩu lớn Trong khi giá gạo Thái Lan tăng lên mức cao nhất một tháng và gạo Ấn Độ duy trì vùng giá cao, giá gạo Việt Nam xuất khẩu tuần qua tiếp tục đi ngang ở mức từ 430-450 USD/tấn.

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