Giá vàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ ngày 19/8

Chiều 31/8, giá vàng tại thị trường châu Á giảm xuống mức thấp nhất trong gần hai tuần, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát đi tín hiệu cơ quan này có thể cần tiếp tục tăng lãi suất để đưa lạm phát về mục tiêu.

Vào lúc 13 giờ 43 ngày 31/8 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 0,3% xuống 4.439,31 USD/ounce, sau khi có thời điểm chạm mức thấp nhất kể từ ngày 19/8. Trong phiên cuối tuần trước, giá kim loại quý này đã giảm hơn 3%.

Một chuyên gia phân tích thị trường tại KCM Trade nhận định giá vàng vẫn chịu tác động tiêu cực từ lập trường cứng rắn của ông Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề kinh tế Jackson Hole.

Theo chuyên gia này, các hoạt động quân sự của Mỹ nhằm vào Iran đã đẩy giá dầu tăng, qua đó làm gia tăng những lo ngại về lạm phát và tạo thêm sức ép đối với thị trường vàng.

Phát biểu tại hội nghị Jackson Hole ngày 28/8, ông Warsh cho biết Fed sẽ còn nhiều việc phải làm nếu các nhà hoạch định chính sách không có đủ cơ sở để tin rằng lạm phát đang giảm về mức mục tiêu 2%. Đây được xem là tín hiệu rõ ràng hơn so với trước đây cho thấy Fed có thể cần tiếp tục tăng lãi suất.

Theo công cụ FedWatch của CME Group, thị trường hiện dự báo khoảng 60% khả năng Fed sẽ tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9.Trong tuần này, giới đầu tư sẽ tập trung theo dõi loạt số liệu về thị trường lao động Mỹ.

Theo các chuyên gia, báo cáo việc làm phi nông nghiệp có thể quyết định liệu đà suy yếu của vàng sau hội nghị Jackson Hole sẽ tiếp diễn hay thị trường sẽ có một đợt phục hồi.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 0,5% xuống 66,68 USD/ounce. Giá bạch kim giảm 0,7% xuống 1.807,37 USD/ounce, trong khi giá palladium giảm 1,1% xuống 1.405,75 USD/ounce.

Tại thị trường Việt Nam, chiều 31/8, giá vàng SJC tại thị trường Hà Nội được Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết ở mức 145,7-148,7 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra)./.

Giá vàng tại châu Á đi ngang sau cú giảm sâu Vào lúc 7 giờ 55 phút sáng 31/8 tại Singapore, giá vàng giao ngay giảm nhẹ 0,1%, xuống còn 4.450,86 USD/ounce, trước đó, kim loại quý này đã giảm giá mạnh nhất kể từ đầu tháng 6 vào ngày 28/8.

​

​