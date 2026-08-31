Xung đột Mỹ-Iran leo thang, giá dầu tăng gần 2%

Trong phiên 31/8, giá dầu tại thị trường châu Á tăng gần 2% khi tình hình căng thẳng tại Trung Đông làm gia tăng lo ngại xung đột kéo dài sẽ tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng qua eo biển Hormuz.

Vào lúc 14 giờ 33 ngày 31/8 theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc tăng 1,77 USD, tương đương 2%, lên 89,87 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ Mỹ (WTI) tăng 1,45 USD, tương đương 1,74%, lên 84,85 USD/thùng.

Trong tuyên bố sáng 31/8, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) xác nhận đã thực hiện các hoạt động quân sự nhằm vào 2 căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan và đây là hành động đáp trả hoạt động quân sự của Mỹ và Israel nhằm vào đảo Larak.

Căng thẳng leo thang trong bối cảnh cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran đã bước sang tháng thứ sáu, trong khi các nỗ lực đàm phán nhằm chấm dứt giao tranh vẫn rơi vào bế tắc. Các bên trung gian cũng đang tìm cách thúc đẩy việc mở cửa trở lại eo biển Hormuz - tuyến hàng hải từng vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu mỏ toàn cầu trước khi xung đột bắt đầu vào cuối tháng 2.

Một chuyên gia nghiên cứu năng lượng của ngân hàng DBS, nhận định thị trường hiện đánh giá khả năng xảy ra các cuộc đối đầu có giới hạn cao hơn so với nguy cơ xung đột leo thang kéo dài. Tuy nhiên, mỗi đợt căng thẳng mới đều có thể khiến thời điểm mở cửa trở lại eo biển Hormuz tiếp tục bị trì hoãn.

Trước đây thị trường kỳ vọng Mỹ và Iran có thể quay trở lại bàn đàm phán vào cuối quý 3, song triển vọng này hiện trở nên khó khăn hơn. Trong bối cảnh chưa có thêm thông tin rõ ràng về tình hình tại eo biển Hormuz, giá dầu có thể tiếp tục dao động trong khoảng 85-95 USD/thùng.

Dữ liệu vận tải biển cho thấy số tàu chở hàng có thể theo dõi được đi qua eo biển Hormuz trong dịp cuối tuần đã giảm xuống chỉ còn khoảng 5 tàu mỗi ngày, phản ánh tâm lý thận trọng của các doanh nghiệp trước nguy cơ tàu thuyền bị tấn công.

Mặc dù giá dầu tăng mạnh trong phiên đầu tuần, cả dầu Brent và WTI vẫn được dự báo giảm giá nhẹ trong tháng 8/2026, sau khi mất hơn 4% trong tuần trước. Đây là tuần giảm đầu tiên của hai loại dầu chủ chốt này sau ba tuần tăng liên tiếp./.

Giá dầu Brent kỳ hạn áp sát mức 90 USD mỗi thùng khi xung đột ở Hormuz gia tăng Cụ thể, giá dầu Brent giao tháng 11/2026 tăng lên gần mức 90 USD/thùng, trong khi dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) dao động quanh mức 85 USD/thùng.

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