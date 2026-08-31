Lãnh đạo Trung Quốc, Nga trao đổi các vấn đề song phương và quốc tế

Ngày 31/8, bên lề Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO), Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc trao đổi về các vấn đề song phương và quốc tế cùng quan tâm.

Tại cuộc gặp ở Bishkek của Kyrgyzstan, Tổng thống Nga hoan nghênh mối quan hệ song phương giữa hai nước, khẳng định quan hệ đối tác giữa Nga và Trung Quốc là hình mẫu cho quan hệ giữa các quốc gia khi phát triển tốt đẹp trên mọi phương diện trong bối cảnh địa chính trị diễn biến phức tạp hiện nay.

Về các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước, nhà lãnh đạo Nga bày tỏ quan tâm đến trí tuệ nhân tạo (AI) và đổi mới kỹ thuật số.

Ông nhấn mạnh đổi mới kỹ thuật số mở ra những cơ hội mới cho phát triển kinh tế của hai nước.

Về chính sách đối ngoại của 2 nước, Tổng thống Putin nhận định hai bên có cách tiếp cận cơ bản "hoàn toàn tương đồng” và cùng có những hoạt động tích cực trên trường quốc tế.

Về phần mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ vui mừng nhận định quan hệ Nga-Trung ngày càng vững chắc, ổn định và có tương lai tươi sáng hơn bao giờ hết trong bối cảnh trật tự quốc tế ngày càng gia tăng những yếu tố bất định và khó lường.

Ông Tập Cận Bình nhắc lại, trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Putin tới Trung Quốc hồi tháng 5 vừa qua, hai bên đã nhất trí đưa quan hệ song phương lên tầm cao chất lượng mới từ tầm nhìn chiến lược dài hạn và đã đạt được đồng thuận về việc làm sâu sắc quan hệ Trung-Nga trên nhiều lĩnh vực, phù hợp với bối cảnh mới.

Trong thời gian qua, hai bên đã triển khai những đồng thuận này và đạt được nhiều kết quả thực chất.

Cũng theo nhà lãnh đạo Trung Quốc, trong bối cảnh cục diện quốc tế đang có những thay đổi sâu sắc và mạnh mẽ, tổ chức SCO gánh vác trọng trách quan trọng trong việc duy trì ổn định và thúc đẩy phát triển khu vực.

Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga và các bên khác để cùng hoạch định lộ trình phát triển cho SCO nhằm đảm bảo các bước tiến ổn định và vững chắc, đồng thời tăng cường động lực cho cải cách quản trị toàn cầu và thúc đẩy một thế giới đa cực bình đẳng và trật tự./.

Trung Quốc, Nga kết thúc tập trận hải quân chung Cuộc tập trận nhằm kiểm tra năng lực của Trung Quốc và Nga trong các hoạt động cùng trinh sát và cảnh báo sớm, đồng thời phối hợp chỉ huy và tấn công hỏa lực trong môi trường điện từ phức tạp.