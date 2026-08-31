Nhật Bản đề xuất ngân sách quốc phòng kỷ lục, chú trọng AI

Ngày 31/8, Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất mức ngân sách kỷ lục 8.890 tỷ yen (khoảng 56 tỷ USD) cho tài khóa 2027 (bắt đầu từ tháng 4 năm sau) nhằm đẩy nhanh quá trình ra quyết định và nâng cao năng lực quốc phòng trong môi trường an ninh ngày càng căng thẳng.

Đề xuất tăng ngân sách tập trung vào việc ứng phó với “các phương thức tác chiến mới”, đặc biệt là sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), các thiết bị bay không người lái (drone) và tên lửa tấn công tầm xa.

Thông qua đề xuất này, Bộ Quốc phòng Nhật Bản kỳ vọng có thể triển khai hệ thống hỗ trợ ra quyết định nhanh dựa trên AI, đồng thời mua sắm các thiết bị bay không người lái giá rẻ có khả năng phối hợp với tên lửa tầm xa để vô hiệu hóa các mục tiêu của đối phương.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng có kế hoạch phát triển tên lửa siêu thanh phóng từ dưới nước và thành lập đơn vị mới nhằm tăng cường ứng phó với chiến tranh nhận thức, một mối đe dọa mới đang nổi lên tập trung vào việc định hướng dư luận thông qua các chiến dịch tung tin giả và các hoạt động khác.

Đề xuất ngân sách quốc phòng này đánh dấu bước đi mới nhất của Nhật Bản trong việc tăng cường năng lực quân sự để ứng phó với môi trường địa chính trị đầy biến động, đồng thời dần từ bỏ lập trường hòa bình truyền thống trước đây vốn chỉ giới hạn sử dụng vũ khí cho mục đích phòng vệ.

Tờ Nikkei dẫn lời một nghị sỹ giấu tên của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền cho biết tổng ngân sách quốc phòng cuối cùng có thể lên tới hơn 10.000 tỷ yen, do mức đề xuất nói trên chưa nêu rõ chi phí ước tính cho nhiều sản phẩm và dịch vụ như tên lửa, thiết bị bay không người lái và các hệ thống kỹ thuật số.

Trong khi đó, các quan chức quốc phòng cho biết con số cuối cùng sẽ được chốt lại sau khi Chính phủ Nhật Bản hoàn tất rà soát các văn kiện cốt lõi về an ninh quốc gia vào cuối năm nay.

Theo đánh giá của giới chuyên gia, Nhật Bản đang thực hiện cuộc đại tu toàn diện hệ thống quốc phòng nhằm ứng phó với các thách thức đang nổi lên trong khu vực thông qua việc tăng cường chi tiêu quốc phòng, thúc đẩy hợp tác an ninh ở châu Á, triển khai các bệ phóng tên lửa tới các đảo xa, xây dựng năng lực phản công và nới lỏng quy định xuất khẩu vũ khí./.

Nhật Bản lần đầu phóng thử tên lửa Tomahawk từ tàu khu trục Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, tên lửa hành trình Tomahawk do Mỹ sản xuất được phóng từ tàu khu trục Chokai trong vụ thử diễn ra ngày 28/7 tại vùng biển Thái Bình Dương.

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