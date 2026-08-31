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Trung Quốc và Kyrgyzstan tăng cường hợp tác nhiều mặt

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước cần duy trì tin cậy chính trị cao, kiên định ủng hộ lẫn nhau; tăng cường hợp tác an ninh, đấu tranh chống khủng bố, ly khai, cực đoan, buôn bán ma túy...

Quang Hưng
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 31/8, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hội đàm với Tổng thống Kyrgyzstan Sadyr Japarov tại thủ đô Bishkek, trong đó hai bên nhất trí thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, tại hội đàm, Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc sẵn sàng cùng Kyrgyzstan tăng cường kết nối chiến lược phát triển, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, năng lượng, khoáng sản, kinh tế xanh, khoa học-công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI); đồng thời đẩy nhanh xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Kyrgyzstan-Uzbekistan; hiện đại hóa các cửa khẩu và tăng cường giao lưu nhân dân.

Chủ tịch Tập Cận Bình nhấn mạnh hai nước cần duy trì tin cậy chính trị cao, kiên định ủng hộ lẫn nhau; tăng cường hợp tác an ninh, đấu tranh chống khủng bố, ly khai, cực đoan, buôn bán ma túy và tội phạm xuyên quốc gia.

Về phần mình, Tổng thống Japarov khẳng định Trung Quốc là một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Kyrgyzstan, đồng thời là người bạn thân thiết và là đối tác tin cậy. Kyrgyzstan cam kết tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, tăng cường hợp tác với Bắc Kinh trên nhiều lĩnh vực và tích cực thúc đẩy xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Kyrgyzstan-Uzbekistan.
Sau hội đàm, lãnh đạo hai nước cùng ký Tuyên bố chung giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan về phát triển chất lượng cao quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện trong thời đại mới và Hiệp ước giữa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Cộng hòa Kyrgyzstan về láng giềng hữu nghị và hợp tác vĩnh viễn.

Hai bên cũng chứng kiến lễ trao đổi các văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực đầu tư, giao thông, hải quan và thiết lập quan hệ hữu nghị giữa các địa phương.

Bên cạnh đó là hơn 20 văn kiện hợp tác về khoa học-công nghệ, giáo dục, giao lưu nhân văn, truyền thông và các lĩnh vực khác./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Trung Quốc và Kyrgyzstan #Tập Cận Bình #Hợp tác song phương Kyrgyzstan Trung Quốc
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