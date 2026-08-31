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Khởi động tập trận Super Garuda Shield 2026 tại Indonesia

Ngày 31/8, Indonesia, Mỹ cùng nhiều nước đồng minh đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung thường niên Super Garuda Shield nhằm nâng cao năng lực quốc phòng.

Minh Hưởng-Minh Thái
Đại diện các quốc gia tham dự Diễn tập Super Garuda Shield 2026. (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)
Đại diện các quốc gia tham dự Diễn tập Super Garuda Shield 2026. (Ảnh: Minh Thái/TTXVN)

Ngày 31/8, Indonesia, Mỹ cùng nhiều nước đồng minh đã khởi động cuộc tập trận quân sự chung thường niên Super Garuda Shield nhằm nâng cao năng lực quốc phòng và tăng cường khả năng “răn đe hành động gây hấn” tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, cuộc tập trận năm nay có sự tham gia của khoảng 4.700 binh sỹ đến từ nhiều nước, gồm cả Anh, Pháp và Nhật Bản, với các hoạt động diễn ra tại nhiều địa điểm trên các đảo Sumatra và Borneo cho đến ngày 11/9.

Tại lễ khai mạc diễn ra ở Bandung, phía Đông Jakarta, Đại tướng Agus Subiyanto cùng Thiếu tướng Patrick J. Ellis - Tư lệnh Sư đoàn Bộ binh số 4 của Mỹ - chủ trì các hoạt động mở đầu cuộc tập trận và nhấn mạnh tầm quan trọng của hoạt động này trong việc “xây dựng nền tảng nhân lực giúp duy trì an ninh cho khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.”

Theo Thiếu tướng J.Ellis, môi trường an ninh tại Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đang ngày càng phức tạp và cần phải tăng cường khả năng sẵn sàng của các lực lượng từ trước khi khủng hoảng bắt đầu.

Super Garuda Shield 2026 tập trung nâng cao khả năng phối hợp giữa quân đội các nước, tăng mức độ sẵn sàng của các lực lượng cũng như năng lực tiến hành hoạt động quân sự chung và cơ chế phối hợp giữa Quân đội Quốc gia Indonesia, Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ cùng các nước đối tác.

Theo kế hoạch, nội dung diễn tập được triển khai tại Jakarta, Bandung, Lampung, Baturaja thuộc tỉnh Nam Sumatra và Bắc Kalimantan, tập trung vào các tình huống hoạt động quân sự đa quốc gia nhằm duy trì hòa bình và ổn định an ninh khu vực.

Tại Bandung, các lực lượng tiến hành diễn tập tham mưu, diễn tập an ninh mạng và huấn luyện hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thiên tai. Nội dung diễn tập tham mưu tập trung vào quy trình ra quyết định quân sự đa quốc gia, chức năng của bộ tham mưu liên quân và hệ thống chỉ huy, kiểm soát chung.

Trong khi đó, diễn tập an ninh mạng nhằm nâng cao khả năng bảo vệ hệ thống, nhận diện và xử lý các mối đe dọa trên không gian mạng trong hoạt động quân sự chung.

Một số nội dung khác được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện chiến đấu Baturaja, đơn vị Thủy quân lục chiến tại Lampung và khu vực Nunukan, tỉnh Bắc Kalimantan.

Nhiều quốc gia trong khu vực và quốc tế cử quan sát viên tham dự cuộc tập trận./.

(TTXVN/Vietnam+)
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