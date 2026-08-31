Xung đột tại Trung Đông: Tổng thống Iran kêu gọi đối thoại và hợp tác

Ngày 31/8, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tái khẳng định nước này không tìm kiếm chiến tranh, song sẽ đáp trả mạnh mẽ và kiên quyết mọi hành động gây hấn.

Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh Iran và Mỹ đã nối lại các cuộc tấn công lẫn nhau sau khoảng 1 tháng yên tĩnh.



Trong một phát biểu trước thềm hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Kyrgyzstan, Tổng thống Pezeshkian nhấn mạnh bất ổn và tình trạng hỗn loạn trong khu vực không có lợi cho bất kỳ quốc gia nào.

Ông kêu gọi các nước trong khu vực chung tay bảo đảm an ninh và phát triển.



Theo Văn phòng Tổng thống Iran, ông Pezeshkian tin rằng giải pháp cho các vấn đề hiện tại là đối thoại và hợp tác, bên cạnh việc tận dụng mọi nguồn lực để ngăn chặn bất ổn và xung đột lan rộng.



Những phát biểu trên được đưa ra sau khi lực lượng Mỹ tấn công đảo Larak của Iran, đánh dấu cuộc đụng độ vũ trang đầu tiên trong vòng một tháng qua giữa hai nước tại khu vực eo biển chiến lược Hormuz.

Sau đó, Tehran đã đáp trả bằng các cuộc tấn công vào những căn cứ tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) mà Iran cho là đang được quân đội Mỹ sử dụng.



Theo truyền thông nhà nước Iran, vụ tấn công của Mỹ đã khiến 2 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương, nhưng hiện chưa rõ là binh sĩ hay dân thường.



Trong khi đó, UAE lên án vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Iran và coi đây là "sự leo thang nguy hiểm" sau nhiều tuần tương đối yên ắng.

Bộ Ngoại giao UAE tuyên bố nước này bảo lưu "quyền đáp trả đầy đủ và chính đáng", trong khi Bộ Quốc phòng cho biết đã đánh chặn một thiết bị bay không người lái bay từ phía Iran vào vùng biển nước này. Phía UAE bác bỏ thông tin cho rằng một căn cứ có nhân sự Mỹ đồn trú đã bị tấn công bằng tên lửa.



Liên quan đến các hoạt động ở eo biển Hormuz, cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran đưa tin giới chức nước này đã bắt giữ một tàu chở hàng rời sau khi con tàu xả dầu và bùn thải xuống tuyến đường quan trọng này.

Phó Giám đốc Sở Cảng và Hàng hải tỉnh Hormozgan ở miền Nam Iran, ông Esmaeil Makizadeh, cho biết đã triển khai lực lượng bắt giữ sau khi ghi nhận hình ảnh xả thải và tiến hành xử lý môi trường.



Công tác bảo vệ môi trường là một trong các dịch vụ được Tehran đưa vào khoản phí dự thu đối với các tàu thuyền đi qua eo biển Hormuz./.

Xung đột tại Trung Đông: Iran nêu bật ý nghĩa của bản ghi nhớ hòa bình với Mỹ Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng việc thực thi bản ghi nhớ hòa bình sẽ góp phần ngăn chặn bất ổn, tạo điều kiện để các nước trong khu vực theo đuổi con đường ổn định và phát triển.

​