Hàn Quốc: Nền tảng 29CM làm rò rỉ thông tin cá nhân của gần 160.000 khách hàng

Nền tảng thương mại điện tử thời trang và phong cách sống 29CM của Tập đoàn Musinsa đã xác nhận 159.852 hồ sơ khách hàng bị rò rỉ do truy cập trái phép từ bên ngoài vào hệ thống, trong đó có thông tin liên hệ và giao hàng, làm gia tăng lo ngại về nguy cơ lừa đảo thứ cấp.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, 29CM ngày 30/8 thông báo đã phát hiện truy cập bất thường vào API được sử dụng để kiểm tra thông tin đơn hàng ngày 27/8. Công ty ngay lập tức chặn đường truy cập liên quan và tự nguyện báo cáo vụ việc với Cơ quan An ninh và Internet Hàn Quốc (KISA).

Theo 29CM, trong tổng số hồ sơ bị ảnh hưởng, 138.841 trường hợp chỉ bị lộ tên, trong khi 21.011 trường hợp bị lộ tên, địa chỉ email, số điện thoại di động và thông tin vận chuyển. Công ty khẳng định thông tin thanh toán và dữ liệu tài khoản, gồm ID và mật khẩu, không nằm trong số thông tin bị rò rỉ.

29CM đã gửi thông báo riêng tới những khách hàng được xác nhận bị ảnh hưởng, đồng thời cung cấp chức năng trên trang web để người dùng kiểm tra tình trạng rò rỉ và các thông tin liên quan.

29CM cũng cảnh báo khách hàng đề phòng các tin nhắn, cuộc gọi hoặc thư điện tử giả mạo liên quan đến đơn hàng, thanh toán, hoàn tiền hoặc giao hàng.

29CM khẳng định không yêu cầu khách hàng cung cấp mật khẩu hoặc mã xác thực qua các phương thức này. 29CM khuyến nghị người dùng thay đổi mật khẩu nếu đang sử dụng cùng một mật khẩu trên các dịch vụ khác và thận trọng khi cập nhật thông tin giao hàng.

29CM cho biết sẽ rà soát toàn bộ hệ thống an ninh và cơ chế quản lý dữ liệu nhằm ngăn chặn nguy cơ phát sinh thiệt hại thứ cấp và tránh sự cố tương tự tái diễn.

Vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn thông tin tại các nền tảng thương mại điện tử, nơi lưu trữ lượng lớn dữ liệu cá nhân liên quan đến khách hàng và hoạt động mua sắm trực tuyến./.

Hàn Quốc: Hơn 33 triệu người bị rò rỉ thông tin trên nền tảng thương mại điện tử Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy mục giao hàng trên website Coupang đã bị truy cập trái phép khoảng 148 triệu lần. Thông tin bị lộ bao gồm cả mật khẩu cửa vào chung của các tòa nhà.

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