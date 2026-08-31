Chứng khoán châu Á diễn biến trái chiều giữa lo ngại Fed nâng lãi suất

Trong phiên giao dịch chiều 31/8, chứng khoán châu Á biến động trái chiều, khi nhà đầu tư thận trọng trước khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất sau những phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 0,14%, xuống 66.311,93 điểm, sau khi có thời điểm rơi xuống dưới ngưỡng 65.000 điểm. Tuy nhiên, lực mua vào cuối phiên đối với một số cổ phiếu công nghệ đã giúp thị trường thu hẹp đà giảm.

Theo các nhà giao dịch, nhóm cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn chịu sức ép sau diễn biến giảm của các cổ phiếu cùng ngành tại Phố Wall trong phiên cuối tuần trước. Tâm lý nhà đầu tư Nhật Bản cũng bị ảnh hưởng bởi đà tăng của giá dầu và lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ.

Tại Hàn Quốc, thị trường đã phục hồi sau khi mở cửa giảm mạnh. Chỉ số Kospi, sau khi có thời điểm mất tới 2,58%, đã đảo chiều tăng 0,46%, lên 6.820,02 điểm nhờ lực mua vào nhóm cổ phiếu công nghệ. Giá cổ phiếu của Samsung Electronics tăng 1,17%, trong khi SK hynix tăng 1,27%.

Các cổ phiếu liên quan đến nhu cầu trong nước cũng ghi nhận diễn biến tích cực, trong đó cổ phiếu của Hyundai Motor tăng 1% và của LG Energy Solution tăng 2,16%. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường bị hạn chế bởi hoạt động bán ròng của cả khối tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài và nhà đầu tư cá nhân.

Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 0,86% lên 3.986,30 điểm, trong khi chỉ số Hang Seng tại Hong Kong giảm 0,2%, xuống 25.530,19 điểm.

Tâm lý thận trọng vẫn bao trùm các thị trường trong khu vực sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole ngày 28/8. Ông Warsh cho rằng Fed cần bảo đảm lạm phát cơ bản đang giảm về mục tiêu 2% với tốc độ đủ nhanh, nếu không cơ quan này sẽ phải tiếp tục hành động để kiểm soát áp lực giá cả.

Phát biểu này khiến giới đầu tư gia tăng dự báo về khả năng Fed nâng lãi suất trong thời gian tới. Thị trường hiện định giá khoảng 57% khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, trong khi ngân hàng Barclays dự báo Fed có thể nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cả tháng 9 và tháng 12.

Một chuyên gia kinh tế của ngân hàng JPMorgan, nhận định Fed nhiều khả năng chưa tăng lãi suất trước tháng 12, song cuộc họp tháng 9 vẫn là một khả năng cần được tính đến. Theo chuyên gia này, phát biểu của Chủ tịch Warsh cho thấy người đứng đầu Fed sẵn sàng chuyển những lo ngại về lạm phát thành hành động thắt chặt chính sách tiền tệ.

Khả năng Fed hành động ngay trong tháng 9 sẽ phụ thuộc nhiều vào các số liệu kinh tế Mỹ sắp công bố, đặc biệt là báo cáo việc làm tháng 8 dự kiến được công bố vào ngày 4/9 và số liệu lạm phát tiêu dùng vào ngày 11/9.

Các nhà phân tích dự báo nền kinh tế Mỹ tạo thêm khoảng 58.000 việc làm trong tháng 8, sau khi số việc làm bất ngờ giảm 23.000 trong tháng 7, trong khi tỷ lệ thất nghiệp dự kiến duy trì ở mức 4,1%./.

Nasdaq cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam Phó Chủ tịch Bob McCooey khẳng định Nasdaq sẵn sàng tiếp tục đồng hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và thị trường chứng khoán Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

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