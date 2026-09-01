Quan chức tài chính G20 thảo luận chiến lược tăng trưởng trong bối cảnh bất ổn

Ngày 31/8, các bộ trưởng tài chính và thống đốc ngân hàng trung ương từ Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã nhóm họp tại Mỹ để thảo luận về các biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, trong bối cảnh những tác động từ cuộc chiến tại Trung Đông đang phủ bóng đen lên triển vọng toàn cầu.

Phát biểu khai mạc cuộc họp kéo dài 2 ngày diễn ra tại bang North Carolina, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu và cơ bản nhất là tăng trưởng kinh tế; điều này phụ thuộc vào nguồn lực dồi dào, các quy tắc minh bạch và sức mạnh của thị trường.

Theo ông, khi các điều kiện này được đáp ứng, doanh nghiệp có thể thực hiện những điều mà chính phủ không thể làm được. Ông Bessent cho biết mục tiêu của việc hợp tác chặt chẽ hơn với khu vực tư nhân là "nhận diện các rào cản đối với tăng trưởng và xây dựng các biện pháp cải cách để loại bỏ chúng." Liên quan đến cuộc xung đột tại Trung Đông, Bộ trưởng Tài chính Mỹ tuyên bố Washington sẽ tiếp tục gia tăng sức ép lên Iran.

Trong ngày đầu tiên của cuộc họp tại Asheville, các quan chức tài chính G20 đã đánh giá tình trạng của nền kinh tế toàn cầu và thảo luận các phương thức tạo đà tăng trưởng kinh tế. Đại diện từ nhiều nền kinh tế đã nêu lên những rủi ro đối với nền kinh tế toàn cầu, bao gồm việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi một hệ thống thương mại quốc tế "công bằng hơn."

Mỹ, quốc gia giữ chức Chủ tịch G20 năm nay, đang nỗ lực đưa nhóm trở lại sứ mệnh cốt lõi là thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, với trọng tâm là giảm bớt các quy định quản lý, đổi mới công nghệ và hợp tác chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng ngày, bên lề hội nghị, Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov đã có cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ Scott Bessent để thảo luận về hợp tác Nga-Mỹ trên lĩnh vực tài chính và hợp tác trong khuôn khổ G20.

Theo một số nguồn tin, bên cạnh các vấn đề tài chính, đại diện Nga-Mỹ cũng đã thảo luận về "kế hoạch hòa bình của Tổng thống Mỹ Donald Trump" liên quan đến Ukraine./.

Mỹ công bố các ưu tiên của Hội nghị Bộ trưởng Thương mại G20 Các chủ đề được thảo luận tại Hội nghị bao gồm việc chấm dứt lao động cưỡng bức, cập nhật nguyên tắc Tối huệ quốc (MFN), phản đối việc “vũ khí hóa” thương mại lương thực.

​