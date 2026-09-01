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Mexico thu giữ lượng lớn súng đạn buôn lậu từ Mỹ

Mexico thu giữ 210 khẩu súng, 93 băng đạn trong 2 xe tải tại bang Nuevo Leon giáp biên giới Mỹ, bắt 3 nghi phạm trong chiến dịch triệt phá các tuyến buôn lậu vũ khí trái phép từ Mỹ vào nước này.

Tiến Trung-Minh Tuấn

Bộ trưởng An ninh Mexico Omar Garcia Harfuch ngày 31/8 thông báo lực lượng chức năng đã thu giữ 210 khẩu súng bị các nhóm tội phạm buôn lậu từ bang Texas (Mỹ) vào nước này.

Chính phủ Mexico đã nhiều lần yêu cầu Mỹ siết chặt dòng chảy vũ khí trái phép qua biên giới, đồng thời cho rằng số vũ khí trên đang khiến cuộc chiến chống ma túy tại nước này thêm căng thẳng.

Trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Harfuch cho hay số vũ khí gồm 195 khẩu súng trường, 15 khẩu súng ngắn và 93 băng đạn được giấu trong 2 xe tải đang di chuyển trên một tuyến cao tốc ở bang Nuevo Leon thuộc miền Bắc Mexico, giáp biên giới Mỹ.

Ông cho biết, 3 đối tượng đã bị bắt giữ trong chiến dịch nhằm "triệt phá các tuyến đường được sử dụng để buôn lậu vũ khí trái phép vào đất nước chúng tôi."

Cũng theo ông Harfuch, vụ việc này nâng tổng số súng đạn bị tịch thu lên hơn 30.000 khẩu kể từ khi Tổng thống cánh tả Claudia Sheinbaum nhậm chức vào tháng 10/2024.

Mexico đã nhiều lần bác bỏ những chỉ trích từ Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với bà Sheinbaum liên quan cuộc chiến chống lại các băng đảng ma túy khét tiếng của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)
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