Mỹ: Một phụ nữ dùng dao tấn công 2 người ở Quảng trường Thời đại

Ngày 31/8 (giờ địa phương), các nhà chức trách và truyền thông Mỹ cho hay một phụ nữ đã cầm dao đâm 2 người ở Quảng trường Thời đại của thành phố New York (Mỹ) trước khi bị cảnh sát khống chế.

Nghi phạm đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, trong khi tình trạng của hai nạn nhân chưa được làm rõ.

Cảnh sát cho rằng vụ việc này không liên quan đến khủng bố và đang điều tra sức khỏe tâm thần của người phụ nữ gây án.

Phóng viên tại hiện trường đã nhìn thấy lực lượng cứu hộ khẩn cấp và các quan chức kiểm tra một vệt máu ở Quảng trường Thời đại, địa điểm thường thu hút đông khách du lịch.

Theo một nhân chứng, nghi phạm cầm 2 con dao trên tay và đã bị cảnh sát khống chế khi lao về phía các sỹ quan.

Sở Cảnh sát New York cho biết một cuộc họp báo liên quan sẽ được tổ chức sau đó cùng ngày. Vụ việc đang được tiếp tục điều tra./.



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