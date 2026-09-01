Mỹ đóng cửa 270 trường đào tạo lái xe trong chiến dịch trấn áp gian lận

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 31/8, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đóng cửa 270 trường đào tạo cấp giấy phép lái xe thương mại bị phát hiện vi phạm các quy định liên bang trong chiến dịch trấn áp trên toàn quốc đối với các cơ sở này.



Phát biểu tại họp báo ở Detroit, Bộ trưởng Giao thông Sean Duffy cho biết 110 trường đào tạo CDL bị loại khỏi danh sách đăng ký của cơ quan liên bang, buộc phải lập tức ngừng hoạt động.

Các trường này được xác định đã đào tạo khoảng 5.000 học viên, những người sau đó bị phát hiện không đáp ứng yêu cầu về năng lực tiếng Anh. Ngoài ra, 160 trường khác bị đình chỉ do không đáp ứng các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất đào tạo, trong đó có những trường chỉ có một xe tải hoặc một bãi đỗ xe nhỏ nhưng vẫn được sử dụng làm cơ sở đào tạo.



Theo ông Duffy, hàng triệu người nhập cư bất hợp pháp đã được phép vào Mỹ dưới thời chính quyền tiền nhiệm và nhiều người trong số này được cấp giấy phép lái xe thương mại, trong đó nhiều người thậm chí còn không thể nói tiếng Anh.

Ông Duffy cho biết 239 người đã thiệt mạng trong các vụ tai nạn do những tài xế xe tải không nói tiếng Anh gây ra kể từ khi nhiệm kỳ của Tổng thống Trump bắt đầu vào tháng 1/2025, trong đó California là bang cấp phần lớn các giấy phép được những tài xế liên quan đến các vụ tai nạn nghiêm trọng sử dụng.



Giám đốc Cơ quan Quản lý an toàn vận tải đường bộ Liên bang Derek Barrs cho biết mỗi cơ sở trong số 110 cơ sở “vi phạm nghiêm trọng nhất” đã cấp giấy phép cho ít nhất 10 tài xế.

Những người này sau đó bị cơ quan thực thi pháp luật phát hiện vi phạm yêu cầu về năng lực tiếng Anh trong các cuộc kiểm tra bên đường. Theo ông, các điều tra viên đã tới 400 trường đào tạo lái xe và phát hiện 40% trong số những cơ sở được điều tra không đáp ứng các yêu cầu theo quy định.



Cuối tháng 7 vừa qua, Bộ An ninh Nội địa cũng tiến hành chiến dịch trấn áp riêng, bắt giữ hơn 800 tài xế xe tải vì lái xe không an toàn trong một chiến dịch kéo dài 3 ngày, trong đó có 36 người không thể nói tiếng Anh.



Tại Mỹ, các bang trực tiếp cấp giấy phép lái xe thương mại, trong khi chính phủ liên bang đặt ra các tiêu chuẩn chung và giám sát khoảng 31.000 cơ sở đào tạo trên toàn quốc./.

Mỹ điều tra gần 2,9 triệu xe Tesla liên quan đến hệ thống tự lái hoàn toàn Cơ quan An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA) ngày 9/10 cho biết đang mở một cuộc điều tra đối với 2,88 triệu xe Tesla được trang bị hệ thống Tự lái Hoàn toàn (FSD).

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