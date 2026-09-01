Mỹ: Amazon đối mặt cáo buộc thao túng quảng cáo trực tuyến

Ngày 31/8, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) cùng 22 bang đã khởi kiện Amazon với cáo buộc tập đoàn này “thao túng” các phiên đấu giá quảng cáo trực tuyến, khiến 1,2 triệu khách hàng phải trả thêm tổng cộng hơn 20 tỷ USD.

Đơn kiện được nộp lên tòa án liên bang tại bang Washington nêu rõ Amazon đã thu phí quá mức một cách bí mật và có hệ thống đối với khoảng 1,2 triệu khách hàng quảng cáo thông qua việc thao túng các phiên đấu giá được sử dụng để xác định giá quảng cáo trên nền tảng của tập đoàn.

Đơn kiện đề cập 3 sản phẩm quảng cáo của Amazon, gồm sản phẩm được tài trợ (Sponsored Products), thương hiệu được tài trợ (Sponsored Brands) và quảng cáo hiển thị được tài trợ (Sponsored Display).

Theo đơn kiện, nhiều tài liệu nội bộ mô tả các khoản phụ phí “bí mật” cho thấy Amazon có thể đã thu trái phép hơn 20 tỷ USD từ những khách hàng quảng cáo không biết về hành vi này.

Phát biểu với báo giới, Tổng chưởng lý bang California Rob Bonta cáo buộc Amazon đã dàn xếp hàng tỷ phiên đấu giá quảng cáo. California là một trong 22 bang tham gia vụ kiện cùng Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ.

Các nguyên đơn cáo buộc từ năm 2018, Amazon bắt đầu bí mật can thiệp vào kết quả đấu giá nhằm đẩy giá quảng cáo lên cao, trong khi tập đoàn không thông báo cho khách hàng về thay đổi này và còn chủ động che giấu hành vi trên.

Trong một bài đăng trên trang thông tin của doanh nghiệp, Amazon cho rằng vụ kiện “không có cơ sở” và “có nhiều sai sót,” đồng thời cáo buộc các cơ quan quản lý chỉ lựa chọn những tài liệu nội bộ cũ có lợi cho lập luận của họ.

Đây là vụ kiện lớn thứ ba Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ tiến hành nhằm vào Amazon. Tháng 9/2025, tập đoàn này đồng ý trả 2,5 tỷ USD để dàn xếp cáo buộc sử dụng các biện pháp gây hiểu lầm nhằm đăng ký người tiêu dùng vào dịch vụ Amazon Prime và gây khó khăn cho việc hủy thuê bao.

Một vụ kiện khác dự kiến được đưa ra xét xử vào đầu năm 2027, trong đó Amazon bị cáo buộc duy trì trái phép vị thế độc quyền trên thị trường bán lẻ trực tuyến./.

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Cơ quan bảo vệ người tiêu dùng Australia khởi kiện Amazon Theo đơn kiện, trong giai đoạn từ tháng 11/2023 đến tháng 8/2025, Amazon đã đưa vào hợp đồng thuê bao Prime theo gói đăng ký hàng năm 5 điều khoản không công bằng.

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