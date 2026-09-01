Sức hút nơi “đất lành,” “đất sạch”

Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 8/6/2026 (Nghị quyết 10-NQ/TW) của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đang mở ra một cách tiếp cận mới trong thu hút dòng vốn ngoại: không còn chạy theo số lượng dự án hay ưu đãi đơn lẻ, mà hướng tới chọn lọc dòng vốn, xây dựng hệ sinh thái đầu tư; chuyển hóa dòng vốn ngoại thành nguồn lực nội sinh; đưa doanh nghiệp tham gia vào chuỗi sản xuất. ​ Trong dòng chảy ấy, Hưng Yên và Bắc Ninh - hai địa phương giàu tiềm năng công nghiệp của Vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, đang đứng trước cơ hội vừa phát huy lợi thế riêng, vừa tăng cường liên kết hạ tầng, logistics và chuỗi cung ứng để cùng trở thành điểm đến của dòng vốn FDI xanh, công nghệ cao và phát triển bền vững. ​ Bên cạnh đó hai địa phương cũng vẫn còn những “điểm nghẽn” về chính sách cần được tháo gỡ, giúp thuận lợi hơn trong việc thu hút vốn FDI. Để làm rõ hơn những nội dung trên TTXVN xin giới thiệu 3 bài viết về chủ đề: "Hưng Yên, Bắc Ninh mở không gian đón dòng vốn FDI thế hệ mới."

Trong bản đồ công nghiệp miền Bắc không thể không nhắc đến địa danh Bắc Ninh và Hưng Yên. Hai tỉnh này đóng vai trò như “công xưởng", cứ điểm của cả vùng, hội tụ các doanh nghiệp sản xuất hàng đầu thế giới trong ngành công nghệ cao, thân thiện với môi trường.

Đón luồng gió mới từ Nghị quyết số 10, Bắc Ninh và Hưng Yên đang đứng trước một vận hội mới để bứt phá trong thu hút dòng vốn ngoại xanh, công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn. Từ mạch nguồn văn hóa Kinh Bắc đến vùng đất Phố Hiến thương cảng sầm uất một thời, những lợi thế mới đang hội tụ, mở rộng để hai địa phương vươn lên mạnh mẽ, góp vào diện mạo phát triển công nghiệp hiện đại, xanh của vùng và đất nước.

Tăng vốn - tăng niềm tin

Nằm ven Quốc lộ 1 Hà Nội- Lạng Sơn, tỉnh Bắc Ninh có hàng nghìn nhà máy, doanh nghiệp đang ngày đêm hoạt động, đưa hàng hóa mang dấu ấn “Made in Việt Nam” tỏa đi khắp thế giới tiêu thụ.

Trong một “rừng” doanh nghiệp ấy, có câu chuyện của Nhà máy lắp ráp xe đạp điện YADEA Việt Nam. Từng đi thuê xưởng trong Khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Ninh) vào năm 2019 để sản xuất, lắp ráp xe đạp điện, đến nay doanh nghiệp toàn cầu này đã quyết định đặt “cứ điểm” tại Bắc Ninh.

Một nhà máy hiện đại, đồ sộ tọa lạc trên khu đất 232.200 m², với số vốn 100 triệu USD tại Khu công nghiệp Tân Hưng (xã Lạng Giang, Bắc Ninh) là một minh chứng sống động cho việc YADEA “bén rễ” tại miền quê quan họ.

Ông Liu Jia- Tổng Giám đốc YADEA Việt Nam cho rằng: "Trong hơn 3 năm đầu tư sản xuất tại Bắc Ninh, nhà đầu tự nhận thấy đây là một tỉnh có vị trí địa lý quan trọng, phù hợp với phương hướng đầu tư của tập đoàn. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh và các cơ quan đã hỗ trợ rất tích cực cho nhà đầu tư trong quá trình sản xuất kinh doanh tại tỉnh, nên chúng tôi quyết định đầu tư mở rộng tại Bắc Ninh."

Cùng với Bắc Ninh, tỉnh Hưng Yên cũng là nơi “đất lành,” “đất sạch” mà nhiều nhà đầu tư ngoại đã gửi trọn niềm tin, liên tục tăng vốn, mở rộng sản xuất. Điều này trái ngược hẳn với tâm ý e ngại, thận trọng trước đây, khi doanh nghiệp quyết định đầu tư vào một tỉnh không có cảng biển nước sâu, hay sân bay quốc tế.

Tập đoàn Nestlé Việt Nam là một doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài (Thụy Sĩ) đã liên tục tăng vốn đầu tư và mở rộng hoạt động tại Hưng Yên từ năm 2017 đến nay. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Nhà máy Bông Sen của Tập đoàn Nestlé Việt Nam là một doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài (Thụy Sĩ- Pv), có mặt sớm nhất tại Khu công nghiệp Thăng Long II (Yên Mỹ, Hưng Yên). Liên tục từ năm 2017 đến nay, Nestlé Việt Nam đã ba lần tăng vốn đầu tư và mở rộng hoạt động tại Hưng Yên. Đáng nói, Nhà máy Nestlé Bông Sen là nhà máy thứ 6 của Tập đoàn tại Việt Nam và là nhà máy thứ 2 của Nestlé tại Hưng Yên.

Chia sẻ về lý do đặt nhà máy tại tỉnh Hưng Yên, ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam nói ngắn gọn nhưng cho thấy, đây là một mảnh đất đầy tiềm năng và có nhiều ưu đãi đối với doanh nghiệp: “Hưng Yên là một trong những địa phương có câu chuyện chuyển đổi đầy cảm hứng tại Việt Nam. Chỉ trong vòng 5 năm (2020-2024), chỉ số PCI của tỉnh đã vươn từ vị trí thứ 53 lên nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước. Đó là kết quả của một chính quyền địa phương thực sự đồng hành cùng doanh nghiệp. Khoản đầu tư của Nestlé tại Hưng Yên đã thể hiện cho những giá trị có thể tạo ra khi địa phương và doanh nghiệp xây dựng niềm tin và cùng phát triển.”

Việc nhà đầu tư ngoại “cảm tình” với Hưng Yên và Bắc Ninh cũng là điều dễ hiểu. Ngoài yếu tố địa lý, thì tại 2 địa phương trên cũng được quy hoạch phát triển mạnh công nghiệp.

Có thể dẫn chứng qua việc, mới đây tỉnh Hưng Yên được Chính phủ quy hoạch là “bến đỗ” cho dòng vốn xanh. Tại Quyết định 1499/QĐ-TTg, ngày 6/8/2026, Thủ tướng Chính phủ đã thông qua việc thành lập Khu công nghệ cao tỉnh Hưng Yên với quy mô gần 500ha đặt tại xã Hoàn Long và Việt Yên - trung tâm vùng công nghiệp phía bắc của tỉnh.

Đây là điểm nhấn quan trọng để tỉnh hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật nhằm thu hút mạnh mẽ dòng vốn FDI công nghệ cao. Ở khu công nghiệp này, công nghệ được đầu tư nhưng tư duy số và con người mới là yếu tố tạo ra giá trị bền vững.

Công xưởng công nghệ cao- lực đẩy cho cả vùng

Những định hướng mới kể trên không phải bắt đầu từ con số 0 mà hoàn toàn có cơ sở kiểm chứng qua việc phát triển công nghiệp qua các năm của Hưng Yên. Hiện, tỉnh Hưng Yên duy trì vị thế trong nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về thu hút vốn FDI trên cả 2 phương diện số lượng doanh nghiệp và tổng vốn đăng ký.

Cụ thể tỉnh xếp thứ 8 toàn quốc với gần 1.000 doanh nghiệp FDI đang hoạt động. Đồng thời, tỉnh cũng được đánh giá là một trong 10 địa phương có mức độ hấp dẫn hàng đầu đối với các doanh nghiệp lớn trong cả nước năm 2025.

Theo quy hoạch đến năm 2030, tỉnh Hưng Yên sẽ thành lập 67 khu Công nghiệp và khu công nghệ cao; 115 cụm công nghiệp, 14 cảng cạn ICD, 16 trung tâm logisctisc với diện tích trên 30.000ha. Còn sau năm 2030 phát triển thêm 11 khu công nghiệp với diện tích trên 7.500ha.

Trong số đó, có khu kinh tế ven biển Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ thành lập năm 2017 với quy mô trên 30.000 ha, được tỉnh Hưng Yên quy hoạch mở rộng phát triên thành Khu kinh tế tự do thế hệ mới, chuẩn quốc tế với quy mô 60.000 ha.

Việc quy hoạch quỹ đất công nghiệp quy mô lớn không chỉ giúp Hưng Yên mở rộng mặt bằng sản xuất, mà còn là "đường băng" để đón trọn dòng vốn FDI công nghệ cao và tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Đây là bước đi chủ động nhằm đưa công nghiệp trở thành trụ cột đóng góp chính vào tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới.

Dây chuyền sản xuất ứng dụng robot tự động của Công ty TNHH CAYI Technology Việt Nam, Khu công nghiệp Yên Phong II-C, tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN)

Tương tự, tại tỉnh Bắc Ninh cũng đang giữ đà thu hút FDI từ các dự án mở rộng. Số liệu từ Sở Tài chính tỉnh này cho thấy, từ đầu năm đến nay, Bắc Ninh cấp mới 200 dự án FDI với tổng vốn đăng ký gần 916,9 triệu USD; điều chỉnh tăng vốn cho 166 dự án với tổng vốn bổ sung hơn 1,72 tỷ USD và chấp thuận 45 lượt góp vốn, mua cổ phần với tổng giá trị 49,2 triệu USD.

Riêng trong tháng 7, tỉnh cấp mới 23 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 307,7 triệu USD, tăng 27,8% về số dự án và gấp khoảng 4 lần về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; đồng thời điều chỉnh tăng vốn cho 17 dự án với tổng vốn bổ sung 89,4 triệu USD.

Đáng chú ý, vốn điều chỉnh trong 7 tháng đầu năm gần gấp đôi vốn đăng ký cấp mới, phản ánh xu hướng các doanh nghiệp FDI hiện hữu tiếp tục mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh. Đây được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy niềm tin của doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư, kinh doanh cũng như triển vọng phát triển của địa phương.

Một số dự án tiêu biểu tiếp tục tăng vốn với quy mô lớn tại Bắc Ninh như: Công ty trách nhiệm hữu hạn Seojin Việt Nam điều chỉnh tăng thêm 360 triệu USD cho Dự án Nhà máy Seojin Việt Nam tại Khu công nghiệp Song Khê-Nội Hoàng, nâng tổng vốn đầu tư lên 760 triệu USD; Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Goertek Vina cũng tăng thêm 20 triệu USD cho Dự án Nhà máy chế tạo thiết bị điện tử, phương tiện thiết bị mạng và các sản phẩm âm thanh đa phương tiện tại Khu công nghiệp Quế Võ, nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 585,65 triệu USD.

Đại diện Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học kỹ thuật Goertek Vina cho hay, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư nhờ hiệu quả hoạt động của dự án cũng như môi trường đầu tư ổn định tại Bắc Ninh. Sự đồng hành của chính quyền địa phương trong giải quyết thủ tục đầu tư, cùng hệ thống hạ tầng khu công nghiệp và chuỗi cung ứng ngày càng hoàn thiện đã tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển lâu dài.

Đánh giá về những kết quả trên, Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh Vũ Thị Phương Thảo cho biết, các nhà đầu tư không chỉ tiếp tục lựa chọn Bắc Ninh là điểm đến của các dự án mới mà còn mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Đó là những chỉ dấu tích cực, phản ánh hiệu quả của công tác cải thiện môi trường đầu tư, đồng thời khẳng định niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp FDI đối với triển vọng phát triển của tỉnh.

Tín hiệu tích cực trong thu hút nhà đầu tư ngoại cũng đến với mảnh đất Phố Hiến khi mới đây, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lotus Vietnam Hospitality (Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland) ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác, nghiên cứu triển khai các dự án quy mô lớn tại Khu kinh tế Thái Bình với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 5 tỷ USD.

Động thái “đặt chỗ” sớm của nhà đầu tư quốc tế không chỉ cho thấy tầm nhìn chiến lược mà còn phản ánh rõ sức hấp dẫn ngày càng gia tăng của Hưng Yên - một điểm đến đang hội tụ các điều kiện thuận lợi về vị trí, hạ tầng và môi trường đầu tư minh bạch, năng động.

Trong bối cảnh yêu cầu tăng trưởng hai con số liên tục trong nhiều năm, phát triển cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nước ngoài có giá trị cao đang trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các địa phương.

Nhưng để đón được những “cá mập” toàn cầu, mỗi địa phương cần tạo dựng một con đường riêng. Câu chuyện cạnh tranh không còn là ai có nhiều ưu đãi hơn, mà là ai biết “dọn ổ”, tạo đúng hệ sinh thái và chuẩn bị tốt nhất để “đại bàng” có thể "hạ cánh", làm tổ và đẻ trứng vàng./.

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Bài 2: Tạo “đường băng” mới đón dòng vốn ngoại “hạ cánh”