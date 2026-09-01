An Giang đóng điện 3 dự án trọng điểm phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc

Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam và các đơn vị liên quan đã đóng điện thành công đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc.

Đây là công trình thứ 3 liên tiếp, cùng với Trạm biến áp 220kV Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc cũng vừa đóng điện hoàn thành, sẵn sàng đảm bảo hạ tầng năng lượng cho đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang phục vụ sự kiện APEC 2027 và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội cho đảo Ngọc.

Cả 3 công trình này có tổng vốn đầu tư gần 2.165 tỷ đồng do Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) làm chủ đầu tư, giao Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam triển khai thực hiện.

Cụ thể, đường dây 110 kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc, tổng mức đầu tư gần 353 tỷ đồng, quy mô chiều dài tuyến 2x20,7km (2 mạch) và 75 vị trí trụ; đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc, tổng mức đầu tư 934 tỷ đồng, quy mô chiều dài tuyến 2x20km (2 mạch) và 79 vị trí trụ, trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km; trạm biến áp 220kV Phú Quốc có tổng mức đầu tư hơn 877 tỷ đồng, quy mô 2 máy 250MVA và 2x19km đường dây 220kV đấu nối (2 mạch), trong đó phần cáp ngầm dài 2,7km.

Việc hoàn thành 3 công trình điện này không chỉ đảm bảo năng lực cung cấp điện an toàn, tin cậy, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng mạnh mẽ của đặc khu Phú Quốc mà còn hoàn thiện hạ tầng năng lượng, sẵn sàng phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027.

Ông Đào Hoà Bình, Phó Tổng giám đốc EVNSPC cho biết xác định tầm quan trọng của các dự án, thời gian qua, EVNSPC đã chỉ đạo Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam, Công ty Điện lực An Giang và các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công. Lãnh đạo Bộ Công Thương, EVN, EVNSPC cũng thường xuyên có mặt trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc tiến độ và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình triển khai dự án.

Trên công trường các dự án, không khí thi công luôn tấp nập, khẩn trương cả ngày lẫn đêm; lực lượng tư vấn, giám sát, thi công của các đơn vị tham gia dự án làm việc hầu như không có ngày nghỉ, ngày lễ, tết. Cán bộ, kỹ sư, người lao động trên công trường tranh thủ từng giờ khi thời tiết thuận lợi, nỗ lực hoàn thành từng hạng mục công trình.

Ông Hoàng Hữu Thời, Giám đốc Ban Quản lý dự án Điện lực miền Nam cho biết dưới sự chỉ đạo sát sao của lãnh đạo EVNSPC, trên công trường, các đơn vị từ tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, đến các đơn vị thi công phối hợp rất chặt chẽ về tiến độ, đảm bảo các công việc không chồng chéo với nhau. Đặc biệt, với những vướng mắc phát sinh, công trường sẽ triển khai họp tổ để điều chỉnh ngay, đảm bảo công việc được triển khai thông suốt.

Đặc biệt ở công đoạn kéo dây, các nhà thầu chủ động đưa các thiết bị bay không người lái (Drone) vào rải dây mồi. Phương pháp này giải quyết triệt để khó khăn khi phải di chuyển qua địa hình rừng rậm hay đất đai của hộ dân, rút ngắn đáng kể thời gian thi công.

Khi cả 3 dự án đi vào vận hành sẽ nâng tổng năng lực cấp điện trên toàn đặc khu Phú Quốc lên 315MVA và mở rộng lên 500MVA, tạo liên kết mạch vòng, đảm bảo tiêu chuẩn N-1, đồng thời đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống lưới điện truyền tải tại Phú Quốc.

Qua đó, tạo động lực bứt phá kinh tế-xã hội cho đặc khu Phú Quốc, đồng thời sẵn sàng bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định và tin cậy, phục vụ sự kiện APEC 2027./.



An Giang hoàn thành 3 dự án điện trọng điểm phục vụ APEC 2027 Đường dây 110kV Phú Quốc-Bắc Phú Quốc, trạm biến áp 220kV Phú Quốc và đường dây 110kV Phú Quốc-Nam Phú Quốc đóng điện hoàn thành, sẵn sàng đảm bảo hạ tầng năng lượng phục vụ sự kiện APEC 2027.

​