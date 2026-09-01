Ngân hàng Trung ương Nga công bố logo chính thức của đồng kỹ thuật số

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Ngân hàng Trung ương Liên bang Nga vừa chính thức công bố logo của đồng ruble kỹ thuật số. Biểu tượng mới này được thiết kế dưới dạng một hình tròn mang sắc đỏ san hô đặc trưng, bên trong tích hợp ký hiệu của đồng ruble. Thông tin trên đã được đăng tải trực tiếp trên website chính thức của cơ quan quản lý này.



Theo mô tả kỹ thuật từ Ngân hàng Trung ương Nga, ký hiệu đồng ruble trong logo được đặt lệch về phía bên trái so với tâm của đường tròn. Đường nét dọc chính của chữ “P” - ký hiệu trong tiếng Nga - nằm cách mép rìa một khoảng bằng 1/3 đường kính và nối liền với vòng tròn bao quanh.

Nhằm đảm bảo khả năng nhận diện tối ưu, logo luôn có một vùng đệm an toàn phía ngoài. Ngân hàng Trung ương Nga nhấn mạnh tuyệt đối không được chèn bất kỳ yếu tố đồ họa, hình ảnh hoặc văn bản nào vào phạm vi không gian bảo vệ này.



Bên cạnh đó, một phiên bản đặc biệt cũng được phát triển để phục vụ cho các tài liệu quảng cáo, truyền thông thông tin và các trường hợp mà logo gốc chưa thể hiện đầy đủ nội dung. Phiên bản mở rộng này là sự kết hợp giữa biểu tượng đồ họa và dòng chữ định danh “đồng ruble kỹ thuật số của Ngân hàng Nga.”



Ngân hàng Trung ương Nga quy định màu đỏ san hô sẽ là tông màu nền chủ đạo cho thiết kế logo, các tài liệu quảng bá, ấn phẩm thông tin và quà tặng lưu niệm. Cơ quan quản lý nghiêm cấm việc sử dụng bất kỳ màu sắc nào khác thay thế cho quy chuẩn này.



Việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu diễn ra trong bối cảnh lộ trình áp dụng rộng rãi đồng ruble kỹ thuật số tại Nga dự kiến sẽ được triển khai mạnh mẽ vào năm 2026./.

Nga sắp đưa đồng ruble kỹ thuật số vào giao dịch Các ứng dụng di động của các ngân hàng lớn nhất Nga sẽ cho phép người dùng truy cập nền tảng của cơ quan quản lý, mở ví điện tử, chuyển đổi ruble tiền mặt sang ruble kỹ thuật số theo tỷ lệ 1:1.

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