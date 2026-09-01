Nvidia xoay chiến lược khi các tập đoàn công nghệ tự phát triển chip AI

Công ty Nvidia đang rót 3,5 tỷ USD vào nhà sản xuất chip MediaTek. Theo thỏa thuận này, MediaTek sẽ ứng dụng công nghệ của Nvidia để thiết kế những loại chip tùy chỉnh dành cho các công ty công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và những nhà cung cấp dịch vụ đám mây quy mô lớn (hyperscaler).

Các loại chip này có thể được tích hợp trực tiếp vào những trung tâm dữ liệu sử dụng chip Nvidia.

Nvidia và MediaTek đạt thỏa thuận trên khi ngày càng nhiều công ty AI và những nhà cung cấp dịch vụ đám mây lớn như Amazon, Google, Microsoft, OpenAI và Anthropic đầu tư tự phát triển chip riêng nhằm giảm sự phụ thuộc vào chip đồ họa (GPU) của Nvidia.

Những thương vụ hợp tác như với MediaTek cho phép Nvidia chấp nhận sự trỗi dậy của các loại chip tùy chỉnh mà vẫn duy trì vị thế thống trị trong vai trò nền tảng hạ tầng cốt lõi cho trung tâm dữ liệu.

Ông Dion Harris, Giám đốc cấp cao phụ trách các giải pháp hạ tầng tính toán hiệu năng cao (HPC) và AI hyperscaler của Nvidia, ngày 31/8 cho biết Nvidia là một công ty cung cấp hạ tầng AI và mở rộng hoạt động vượt ra ngoài phạm vi các loại chip tính toán thuần túy từ nhiều năm trước.

Quan hệ đối tác này làm nổi bật tính chất khép kín trong các nỗ lực đầu tư của Nvidia vài năm gần đây, khi doanh nghiệp này thường rót vốn vào những công ty mà hoạt động của họ sẽ quay trở lại củng cố hệ sinh thái của chính Nvidia.

Thỏa thuận này sẽ giúp MediaTek tiếp cận hệ sinh thái NVLink Fusion của Nvidia, bao gồm công nghệ NVLink - giải pháp cho phép các loại chip (ngay cả khi không phải do Nvidia sản xuất) giao tiếp với nhau ở tốc độ cao.

Tuần trước, Nvidia cũng công bố một quan hệ đối tác tương tự với Amazon Web Services (AWS), dù không bao gồm khoản đầu tư trực tiếp. AWS sẽ triển khai thêm 2 triệu GPU Nvidia vào hệ thống hạ tầng của mình, đồng thời tích hợp công nghệ NVLink Fusion.

Thông qua quan hệ đối tác với Nvidia, MediaTek có thể tiếp tục phát triển những loại chip tùy chỉnh theo yêu cầu của các công ty đám mây hoặc các phòng thí nghiệm AI để phù hợp với khối lượng công việc cụ thể của họ, đồng thời tận dụng hệ sinh thái và bộ công nghệ mở rộng quy mô đã được kiểm chứng cũng như kiến trúc quy mô tủ máy chủ của Nvidia.

Ông Harris cho biết về cơ bản, mọi nhà cung cấp dịch vụ đám mây và mọi đơn vị phát triển mô hình AI đều đang triển khai nền tảng của Nvidia dưới hình thức này hay hình thức khác.

Vì vậy, việc MediaTek có thể cung cấp giải pháp mở rộng này cho khách hàng sẽ cho phép họ chuẩn hóa hạ tầng quy mô tủ máy chủ trên toàn bộ các 'nhà máy AI' của mình... cũng như triển khai những loại chip tùy chỉnh ngay bên cạnh các hệ thống sử dụng cùng một nền tảng tiêu chuẩn.

Thực chất, đây là bước đi nhằm mở rộng hệ sinh thái này tới toàn bộ tệp khách hàng của MediaTek. MediaTek chưa công bố thông tin chi tiết về tệp khách hàng đối với mảng chip AI tùy chỉnh, nhưng rõ ràng Nvidia đang muốn hỗ trợ thúc đẩy mảng kinh doanh này của MediaTek, miễn là họ cũng có thể tham gia và hưởng lợi từ đó.

MediaTek đang từng bước phát triển mảng kinh doanh vi mạch tích hợp chuyên dụng (ASIC) tùy chỉnh dành cho trung tâm dữ liệu.

Hồi tháng 6/2026, MediaTek cho biết kỳ vọng mảng này sẽ đạt doanh thu 2 tỷ USD vào năm 2026 và đặt mục tiêu chiếm lĩnh thị phần lớn hơn trong những năm tới.

Với chuyên môn trong việc phát triển các loại chip tùy chỉnh cung cấp sức mạnh cho điện thoại thông minh, nhà thông minh, ôtô và hệ thống truyền thông không dây, MediaTek cũng sẽ tiếp tục hợp tác với Nvidia trong dự án DGX Spark - mẫu máy tính AI để bàn nhỏ gọn dành cho các nhà phát triển.

Hai công ty cũng đã mở rộng hợp tác sang dự án RTX Spark, một nỗ lực của Nvidia nhằm đưa công nghệ AI của mình vào các dòng máy tính cá nhân (PC) tích hợp AI dành cho người tiêu dùng.

Theo thông cáo báo chí, MediaTek và Nvidia cũng sẽ tiếp tục "phát triển các nền tảng cho ô tô được định nghĩa bằng phần mềm và tích hợp AI trong kỷ nguyên AI vật lý."

Các nền tảng dành cho ôtô của MediaTek sử dụng công nghệ đồ họa RTX của Nvidia để vận hành hệ thống buồng lái thông minh, đồng thời phối hợp với Nvidia Drive AGX - nền tảng điện toán trên xe chuyên dụng cho các tác vụ lái xe tự động.

Ông Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành (CEO) của Nvidia, cho biết AI đang thay đổi mọi nền tảng điện toán, từ các siêu nhà máy AI quy mô lớn nhất thế giới cho đến máy tính cá nhân và ôtô.

Theo ông, các doanh nghiệp đang cùng nhau xây dựng những nền tảng nhằm đưa công nghệ điện toán tăng tốc của Nvidia đến các thị trường mới, đồng thời trao cho khách hàng quyền tự do sáng tạo những hệ thống AI độc đáo với quy mô khổng lồ./.

Nvidia chuyển lợi thế từ GPU sang cuộc đua tối ưu toàn bộ hệ thống AI Khi các đối thủ ngày càng tự phát triển chip AI, Nvidia đang mở rộng lợi thế từ GPU sang các thành phần và hệ thống điều phối dữ liệu, qua đó hướng tới tối ưu hiệu suất toàn bộ hạ tầng AI quy mô lớn.