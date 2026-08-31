ChatGPT trở thành chatbot AI đầu tiên chịu sự giám sát chặt chẽ hơn của EU

ChatGPT sẽ phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt hơn về an toàn sau khi Liên minh châu Âu (EU) ngày 31/8 đưa ứng dụng này vào danh sách các dịch vụ kỹ thuật số chịu sự giám sát pháp lý chặt chẽ hơn, đánh dấu lần đầu tiên một chatbot trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc diện này.

EU cũng xếp Reddit và Roblox vào nhóm “nền tảng trực tuyến rất lớn”, đi kèm các nghĩa vụ và yêu cầu giám sát bổ sung.

Ủy viên EU phụ trách công nghệ Henna Virkkunen cho biết ChatGPT, Reddit và Roblox sẽ phải đáp ứng các tiêu chuẩn cao hơn về giám sát và trách nhiệm giải trình tại EU, phù hợp với mức độ ảnh hưởng lớn của những nền tảng này đối với người dân và xã hội.

Theo Ủy ban châu Âu (EC), danh hiệu “nền tảng trực tuyến rất lớn” áp dụng đối với các nền tảng và công cụ tìm kiếm có hơn 45 triệu người dùng hoạt động hàng tháng tại 27 quốc gia thành viên. ChatGPT, Reddit và Roblox đều được xác định đáp ứng ngưỡng này.

Ba nền tảng trên có 4 tháng để tuân thủ các nghĩa vụ bổ sung theo Đạo luật Dịch vụ Kỹ thuật số (DSA), một đạo luật về nội dung được EU sử dụng như một công cụ pháp lý quan trọng nhằm tăng cường kiểm soát các tập đoàn công nghệ lớn.

Các nghĩa vụ bổ sung bao gồm đánh giá và giảm thiểu những rủi ro mang tính hệ thống phát sinh từ dịch vụ và hệ thống thuật toán liên quan đến việc phát tán nội dung bất hợp pháp, tác động tiêu cực đối với trẻ vị thành niên, sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, các quyền cơ bản, quy trình bầu cử và an ninh công cộng.

Để đưa ChatGPT vào phạm vi điều chỉnh của DSA, EC đã phân loại ứng dụng này là một công cụ tìm kiếm. Trước khi quyết định được công bố, bà Lena-Maria Boswald thuộc tổ chức nghiên cứu công nghệ Interface của Đức nhận định động thái trên sẽ tạo ra một “tiền lệ” và tác động đến các yêu cầu quản lý đối với tất cả những hệ thống AI tạo sinh quy mô lớn được sử dụng tại EU.

Theo bà Boswald, OpenAI - công ty phát triển ChatGPT - vốn đã có các nghĩa vụ quản lý rủi ro theo Đạo luật AI của EU, nhưng DSA có thể mở rộng phạm vi các nghĩa vụ này.

Việc tăng cường giám sát cũng áp dụng đối với Roblox, nền tảng trò chơi cho phép người dùng tự xây dựng và chia sẻ trò chơi, và Reddit, diễn đàn trực tuyến phổ biến.

Các quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh EU tăng cường thực thi các quy định đối với những nền tảng kỹ thuật số lớn nhất thế giới, trong đó có nhiều nền tảng của Mỹ, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ và những cảnh báo đáp trả từ Washington.

Gần đây, EU yêu cầu TikTok, một trong khoảng 30 nền tảng khác thuộc danh sách “rất lớn”, thay đổi thiết kế mà EU cho rằng có tính gây nghiện, nếu không sẽ phải đối mặt với các khoản phạt lớn.

Năm ngoái, EU đã phạt nền tảng mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk 120 triệu euro (khoảng 138 triệu USD) vì vi phạm các nghĩa vụ về minh bạch và một số quy định khác./.

ChatGPT cung cấp tính năng chat không giới hạn cho người dùng miễn phí Theo kế hoạch dự kiến của OpenAI, trong tuần tới, người dùng sẽ có quyền truy cập vào tính năng trò chuyện văn bản không giới hạn và nút "Think" mới để xử lý các câu hỏi khó hơn.

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