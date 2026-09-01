Lan tỏa tinh thần đoàn kết, tạo động lực phát triển quê hương Long Tiên

Trong kháng chiến chống Mỹ, Long Tiên từng là vùng chiến trường ác liệt, là căn cứ của Tỉnh ủy Mỹ Tho. Những năm tháng chiến tranh, quân và dân địa phương đã đoàn kết một lòng, kiên cường chống giặc, lập nên nhiều chiến công.

Phát huy truyền thống đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Long Tiên tiếp tục đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, đời sống người dân ngày càng nâng cao.



Kinh tế vườn tạo động lực phát triển

Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Long Tiên có 25 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với hơn 780 đảng viên. Đây là lực lượng nòng cốt trong triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng nông thôn mới và giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.

Trong bức tranh kinh tế của Long Tiên, cây ăn trái tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Theo Uỷ ban Nhân dân xã Long Tiên, toàn xã hiện có 3.685 ha vườn cây ăn trái, trong đó diện tích cho thu hoạch 2.723 ha, năng suất bình quân hơn 25 tấn/ha. Sầu riêng và mít Thái là những cây trồng chủ lực, tạo nguồn thu nhập chính cho người dân.

Bà Đồng Thị Mười, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân xã Long Tiên cho biết, địa phương xác định khai thác tiềm năng, lợi thế về đất đai, lao động và huy động các nguồn lực là những giải pháp quan trọng để xây dựng quê hương. Trong đó, xã tập trung phát triển kinh tế vườn, phát huy vai trò cây chủ lực là sầu riêng; đồng thời phát triển cây kiểng, tiểu thủ công nghiệp, thực hiện giảm nghèo, nâng cao thu nhập và chăm lo đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân.

Theo ông Võ Văn Cu, ở ấp Mỹ Hậu, xã Long Tiên, trước đây gia đình chủ yếu trồng cây tắc (quất) và vú sữa theo kiểu lấy ngắn nuôi dài nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Khoảng 10 năm trước, gia đình quyết định chuyển sang trồng sầu riêng trên diện tích 1,5 ha, với hai giống Ri6 và Monthong. Nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, mỗi năm vườn sầu riêng mang lại thu nhập từ 800 triệu đến 1 tỷ đồng, giúp gia đình có điều kiện xây dựng nhà cửa khang trang, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Ông Võ Văn Cu, ở ấp Mỹ Hậu, xã Long Tiên chuyển đổi sang trồng sầu riêng cho hiệu quả kinh tế cao. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

“Để trồng cây sầu riêng hiệu quả, nông dân cần chịu khó học hỏi kỹ thuật canh tác và tích cực tham gia các lớp chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất của ngành nông nghiệp”, ông Võ Văn Cu chia sẻ.

Từ những mô hình sản xuất cây ăn trái đặc sản hiệu quả, kinh tế vườn ở Long Tiên đang từng bước chuyển từ phát triển theo quy mô hộ gia đình sang chú trọng chất lượng, an toàn thực phẩm và liên kết sản xuất. Đây là hướng đi phù hợp với yêu cầu ngày càng cao của thị trường, nhất là đối với những mặt hàng nông sản có giá trị như sầu riêng.

Đến nay, Long Tiên có 25 mã số vùng trồng sầu riêng, trong đó 24 mã số đã được cấp, với tổng diện tích hơn 1.918 ha. Toàn xã có 15 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc. Diện tích sầu riêng được chứng nhận VietGAP đạt 63,2 ha với 139 hộ tham gia, tạo nền tảng nâng cao chất lượng nông sản, tăng khả năng truy xuất nguồn gốc và hướng đến sản xuất an toàn, bền vững.

Thời gian qua, ngành chức năng địa phương đẩy mạnh chuyển giao kỹ thuật sản xuất cây ăn trái cho nông dân. Trong tháng 8, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh phối hợp Uỷ ban Nhân dân xã tổ chức tập huấn cho hơn 150 nông dân về quy trình canh tác sầu riêng bền vững, bảo đảm an toàn thực phẩm và các giải pháp tạm thời khắc phục vùng trồng bị nhiễm kim loại nặng Cadimi. Qua đó, người dân được hướng dẫn kiểm soát các nguy cơ trong quá trình sản xuất, từng bước nâng cao chất lượng và bảo đảm điều kiện xuất khẩu.

Cùng với sản xuất, Long Tiên chú trọng củng cố các điều kiện phục vụ kinh tế vườn, nhất là hệ thống thủy lợi. Sáu tuyến kênh nội đồng với tổng chiều dài 5.290 m đang được nạo vét, kinh phí 760 triệu đồng, phục vụ tưới tiêu, phòng, chống hạn hán, ngập úng và bảo đảm nguồn nước cho sản xuất. Đến nay, các công trình đạt khoảng 90% khối lượng. Địa phương cũng đang rà soát các tuyến kênh nội đồng còn lại để tiếp tục đề xuất nạo vét, chủ động phòng, chống hạn, mặn trong mùa khô năm 2026 - 2027.

Bên cạnh đó, trên địa bàn hiện có 4 hợp tác xã đang hoạt động với tổng số 7.332 thành viên. Các hợp tác xã góp phần hỗ trợ sản xuất, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản và phát triển kinh tế tập thể, tạo nền tảng để người dân từng bước tổ chức lại sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế vườn.

Diện mạo nông thôn mới ngày càng khởi sắc

Phát triển kinh tế gắn với nâng cao chất lượng đời sống đang tạo những chuyển biến rõ nét ở Long Tiên. Không chỉ cây ăn trái, nông dân Long Tiên còn phát triển các loại cây kiểng có giá trị như tùng, mai vàng, nguyệt quế theo hướng chuyên canh hoặc xen canh trong vườn. Việc đa dạng hóa mô hình sản xuất góp phần tạo thêm nguồn thu nhập, nâng cao hiệu quả sử dụng đất và giảm phụ thuộc vào một loại cây trồng.

Hiện xã có 1.021 nông dân sản xuất giỏi các cấp, chiếm hơn 60% hội viên nông dân. Nhờ phát triển kinh tế vườn và đa dạng hóa mô hình sản xuất, đời sống người dân từng bước được nâng lên. Toàn xã hiện còn 174 hộ nghèo, chiếm 0,57%; thu nhập bình quân đầu người gần 70 triệu đồng/người/năm. Từ đầu năm đến nay, xã thu ngân sách hơn 21 tỷ đồng, đạt 85,35% so với dự toán.

Người dân đến làm thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Long Tiên. (Ảnh: Công Trí/TTXVN)

Cùng với phát triển sản xuất, Long Tiên đang tập trung hoàn thiện hạ tầng và nâng chất các tiêu chí nông thôn mới. Qua rà soát theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2026-2030, xã hiện đạt 3/10 tiêu chí với 34/47 chỉ tiêu. Trên cơ sở đó, địa phương tiếp tục xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, duy trì các tiêu chí đã đạt và tập trung thực hiện những tiêu chí còn lại.

Hạ tầng giao thông và các công trình phục vụ dân sinh tiếp tục được quan tâm đầu tư. Đến nay, trên địa bàn xã triển khai 11 công trình với tổng mức đầu tư gần 21 tỷ đồng. Riêng giá trị giải ngân vốn đầu tư công đạt hơn 5,3 tỷ đồng, tương đương 52,87% kế hoạch vốn năm 2026.

Địa phương đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu, hoàn thiện hồ sơ thanh toán để nâng tỷ lệ giải ngân trong những tháng cuối năm. Long Tiên hiện có 4 chợ hạng III gồm Ba Dầu, Ba Dừa, Cả Mít và Mỹ Long. Địa phương đã hoàn thành chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh và khai thác các chợ; đồng thời tăng cường quản lý trật tự, vệ sinh môi trường, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông tại các khu vực chợ.

Cải cách hành chính và chuyển đổi số cũng đang trở thành một điểm nhấn trong quá trình xây dựng chính quyền phục vụ người dân. Chỉ tính riêng trong tháng 8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã tiếp nhận 815 hồ sơ, trong đó 797 hồ sơ trực tuyến, chiếm 97,79%; 686 hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn, đạt 98,71%. Từ đầu năm, tỷ lệ hồ sơ tiếp nhận trực tuyến đạt 97,18%. Long Tiên cũng thành lập 17 Tổ Công nghệ số cộng đồng tại 17 ấp.

Từ vùng đất giàu truyền thống cách mạng, Long Tiên hôm nay đang từng bước chuyển mình bằng những cách làm mới. Kinh tế vườn tiếp tục là nền tảng, trong khi hạ tầng, thương mại-dịch vụ, cải cách hành chính, chuyển đổi số và các lĩnh vực văn hóa-xã hội được quan tâm đồng bộ.

Với nền tảng sản xuất nông nghiệp phong phú, kinh tế vườn ngày càng chú trọng chất lượng, hệ thống hợp tác xã từng bước được củng cố và hạ tầng tiếp tục được đầu tư, Long Tiên đang tạo dựng những tiền đề cho chặng đường phát triển mới.

Truyền thống cách mạng được tiếp nối bằng những nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hướng tới nâng cao hơn nữa chất lượng cuộc sống của người dân./.

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